India hadat üzent a kamu értékeléseknek

Az indiai kormány újabb kötelező házi feladattal látja el a sok más probléma miatt mostanában világszerte egyre jobban szorongatott big tech cégeket.

Hétfőn hozták nyilvánosságra ugyanis, hogy a világ egyik legnépesebb országában irányelveket dolgoztak ki az interneten elszaporodott hamis fogyasztói vélemények és ellenőrizetlen értékelések visszaszorítására.

Ahogy a Reuters témával kapcsolatos beszámolója is megjegyzi, mindez érzékenyen érinti többek között az Alphabet (Google), az Amazon és a Meta (Facebook és Instagram) által üzemeltetett platformokat is. Az új szabályozási feltételek ugyanakkor vonatkoznak kisebb szereplőkre is, beleértve az utazási oldalakat, vagy éppen az ételkiszállítást biztosító alkalmazásokat. Gyakorlatilag minden felületre, ahol a termékek és szolgáltatások hitelesítésében a közzétett felhasználói véleményekre támaszkodnak.

Az intézkedés meghozatalában minden bizonnyal közrejátszott az a sok kritika, amelyek a fenti vállalkozásokat érték azzal kapcsolatban, hogy a súlyánál jelentéktelenebbnek állítják be a problémát, illetőleg nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy saját rendszereikből kiszűrjék a fogyasztók megtévesztésére alkalmas valótlan információkat.

Erősen ajánlott ajánlások

A fogyasztóvédelemért felelős indiai minisztérium még nyáron felállított egy bizottságot, amelynek feladat volt a hamis és megtévesztő értékelések ellenőrzésére szolgáló keretrendszer kidolgozása. Az ebből a munkából született javaslatcsomag minden részlete még nem ismert, de az új szabályok például megkövetelik majd a nagy platformok üzemeltetőitől, hogy egy meghatározott, 6-8 lépcsőből mechanizmuson keresztül hitelesítsék a vélemény mögött álló valódi személyt.

A lépéstől azt remélik, hogy ezek a megtévesztő értékelések, illetve az ezeket “termelő” hamis profilok idővel kirostálódnak a rendszerekből. A kezdeményezés első körben azonban csak önkéntes szerepvállalásra épít. Amennyiben az érintett szereplők nem, vagy nem kellő hatékonysággal alkalmazzák a fenti keretrendszert, és az online kereskedelemben továbbra is gondot okoznak a valótlan értékelések, akkor jöhet a szigorítás, azaz a szabályzat kötelezővé tétele.

Forrás: Bitport