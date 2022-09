Szépen odaszólt a Samsung az iPhone-nak (ismét)

Ahogy a múlt héten mi is beszámoltunk róla, az Apple bemutatta okostelefonos portfóliójának legújabb darabjait. Az iPhone 14-esekről megjelent kommentárok többsége csalódottan állapította meg, hogy a tavalyi generációhoz képest minimálisnak tekinthető az előrelépés, és semmiféle forradalmi dolgot nem hozott a friss kollekció.

Erre a kritikára épül az amerikai mobilgyártó legnagyobb riválisának új kommunikációs kampánya is, a Samsung ugyanis különböző vicces (vagy legalábbis viccesnek szánt) üzenetekkel szórja tele a csatornáit, amelyekben Cupertinónak üzeni, hogy ennél azért többet is letehetne az asztalra.

A brief summary of our reactions to the “innovative” new devices announced on Wednesday. 🧵 👇

— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2022