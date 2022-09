210 milliárd forintot gomboltak le kínai csalók indiai áldozataikról

Alacsony pénzügyi és digitális képzettséggel rendelkező áldozatokra utaztak, az óriási összegeket kriptotőzsdéken keresztül váltották készpénzre.

A The Register a helyi médiában megjelent jelentésekre hivatkozva számolt be róla, hogy az indiai Uttar Prades állam kiberbűnözés elleni hatósága szerint kínai csalók 529 millió dollárnak (több mint 201 milliárd forintnak) megfelelő eszközöket loptak el indiai lakosoktól azonnali kölcsönöket kínáló alkalmazásokon, részmunkaidős állásajánlatokon és hamis kriptovaluta-kereskedelmi rendszereken keresztül. A tavaly áprilisban felszámolt bűnözői hálózat által okozott károkat korábban 378 millió dollárra tették, ez az összeg azonban még nem tartalmazta a kriptovalutákkal kapcsolatos csalásokat, amelyekt elsősorban tömeges szétküldött szöveges üzeneteken keresztül terjesztettek.

Az SMS-üzeneteket az indiai rendőrség Kínába vezette vissza, néhány operátor pedig Nepálban tevékenykedett, szintén a kínai bűnözők irányítása alatt, preparált webhelyeket és kriptoalkalmazásokat hozva létre a befektetők átverésére. Az így kicsalt pénzeket először indiai bankszámlákra és digitális tárcákba utalták, majd továbbították a Zebpay és Binance platformokra, hogy végül Kínában váltsák készpénzre. Ugyancsak a múlt héten buktattal le egy másik, Kínához köthető kölcsönző alkalmazást, amely az észak-indiai Harijána államban működött, és amelyen keresztül négy indiai állampolgár csalt ki pénzeket kis összegű kölcsönök ígéretével.

Ebben az esetben a gyanúsítottak még saját telefonközpontokat is felállítottak, és kifejezetten olyan embereket céloztak meg, akik alacsony szintű pénzügyi vagy digitális képzettséggel rendelkeznek. Ők a Kínában működtetett Husys nevű azonnali üzenetküldő alkalmazás segítségével tartották a kapcsolatot külföldi társaikkal, és kínai partnereik megbízásából Indiában alapított fedőcégek részvényeseiként és vezetőiként léptek fel. A hatóságok azt is közölték, hogy letartóztatták a Mr. Dortse néven hivatkozott gyanúsítottat is, akit az egész csalássorozat mögött álló agytrösztnek tartanak, és nagyszámú, kínai kapcsolatokkal rendelkező fedővállalkozás alapításáért felelős az ország területén.

Forrás: Bitport