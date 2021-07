Twitter: utólag is dönthetünk, ki válaszolhat bejegyzéseinkre

A saját tweetjeid a saját területed – szabad fordításban valahogy így írható le a Twitter már régebb óta élő kezdeményezése (Your Tweets = Your Space), amelynek a lényege, hogy a felhasználó jobban ellenőrizhesse a sorsát az elindított beszélgetésnek.

Ennek keretében egy tesztidőszak után nagyjából egy évvel ezelőtt vezették be mindenki számára azt a lehetőséget, hogy meghatározhatja, ki válaszolhat. Mindenki (ez az alapértelmezett beállítás), csak az általa követett személyek vagy csak az általa említett személyek. Az utóbbi két beállítással rendelkező tweeteket címkével látják el, és a válasz ikon szürkén jelenik meg azok számára, akik nem tudnak válaszolni. Ettől függetlenül retweetelhetik, megoszthatják, like-olhatják a bejegyzést.

A fentieket azonban még a tweet elküldése előtt el kellett dönteni, most viszont újabb változást jelentettek be – stílszerűen a Twitteren. Apróságról van ugyan szó, mégis hasznos lehet: a továbbiakban a tweet elküldése után is meghatározható a válaszolók tábora. A Twitternél bíznak abban, hogy a felhasználók még inkább védettek lesznek a spamektől és a visszaélésektől.

Your Tweets = Your space. Now you can change who can reply to you even after you Tweet. https://t.co/rNWJk6zWTr pic.twitter.com/3HFSjAotg7

— Twitter Safety (@TwitterSafety) July 13, 2021