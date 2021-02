Az Arval cégcsoport új mobilitási szolgáltatásokat indít

Az Arval cégcsoport tovább erősíti azon törekvését, hogy vezető szerepet töltsön be a fenntartható mobilitás terén egy sor új mobilitási szolgáltatás elindításával, amelyek együttesen az iparágban most jelennek meg először.

Egy megosztáson alapuló mobilitási megoldásokat összegyűjtő tudásközpont, egy mobilitási megoldásokat rendszerező applikáció és egy konzultációs szolgáltatás – ezek az újdonságok érkeztek elsőként Hollandiába, Franciaországba és Németországba, azzal a céllal, hogy hamarosan a többi európai országban, így hazánkban is bemutassák őket.

Három szolgáltatás egy közös céllal

Az újonnan bevezetett szolgáltatások egyike az Arval Mobility Hub, amely az Arval vállalati ügyfeleinek telephelyén rendelkezésre álló mobilitási lehetőségeket – többek között az autó-, kerékpár-, robogó- és mikromobilitási megoldásokat – gyűjti össze, hogy azok könnyen hozzáférhetők legyenek minden alkalmazott számára az utazási módjuktól vagy céljuktól függetlenül (távmunka, üzleti találkozók, személyes használat). Az új szolgáltatás Hollandia mellett elsőként Franciaországban kelt életre. A másik kapcsolódó innováció az Arval Mobility App alkalmazás, amely lehetővé teszi a flottaszolgáltatást igénybe vevő cég alkalmazottai számára, hogy egy helyen összegyűjtve megtalálják és egyetlen érintéssel kiválasszák utazásukhoz legmegfelelőbb mobilitási lehetőséget. Igény szerint a munkavállalók tervezhetnek, foglalhatnak és fizethetnek a mobilitásért az applikáción belül. A sikeres hollandiai indulást követően az alkalmazás már elérhető Franciaországban és Németországban is. A harmadik újítás pedig az Arval Mobility Consulting, amely egy integrált tanácsadási megoldás, arra tervezve, hogy támogassa a cégeket új mobilitási lehetőségek kialakításában, ami emellett fenntartható rendszerre és gyakorlatra való áttérést tesz lehetővé. Ez a változás nemcsak a vállalatok igényeihez, hanem az egyes alkalmazottak profiljához igazított megoldásokat hoz el. A szolgáltatás mostanra 11 európai országban lesz elérhető.

Az újdonságok az Arval 360°-os mobilitási ajánlatának keretében az Arval Beyond stratégiai terv részeként valósulnak meg, amelyet a cégcsoport 2020-ban indított el azzal a céllal, hogy a fenntartható mobilitás vezető szereplőjévé váljon. Ennek eléréséért 8 országban a közelmúltban elindított kerékpárlízinget követően most három új szolgáltatást is bevezetnek további országokban. Az igény a fejlesztésekre vállalati oldalról érkezik, ezt támasztja alá az Arval Mobility Observatory kutatása, amely szerint az európai vállalatok 74% százaléka legalább egy alternatív mobilitási megoldást már megvalósított vagy a következő 3 évben tervez kivitelezni.

Hazánkba e-bike-ok és e-rollerek érkeznek

Az Arval cégcsoport közleménye szerint a sikeres franciaországi és németországi indulást követően néhány hónapon belül a többi európai országban is elérhetőek lesznek az új szolgáltatások. Itthon addig a következő újítás a céges e-bike-ok és e-rollerek bevezetése lesz, amit 2021 tavaszára tervez a hazai leányvállalat. Az Arval Magyarország szakértői szerint a hétköznapi életben már kipróbált, közkedvelt és praktikus eszközök hamarosan azt is bizonyítani fogják, hogy munkaeszközként is remekül megállják a helyüket.