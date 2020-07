Az LG is elnyerte az General Motors innovációs díját

Idén az LG Electronics (LG) is kiérdemelte a General Motors innovációs díját — ezt az autógyártó virtuálisan megrendezett, 28. beszállítói díjátadó gáláján jelentették be. A díjat az LG — más innovációi mellett — az LG Display testvérvállalattal közösen kifejlesztett, forradalmi újdonságnak számító, a 2021-es modellévű Cadillac Escalade-be szerelt P-OLED digitális műszerfallal érdemelte ki.

Az idén 15 ország több mint 100 vállalata kapta meg a legjobb GM-beszállítóknak járó elismerést, de közülük csak öten érdemelték ki az innovációs díjat. Az LG Electronics az LG Chem-mel 2016-ban már elnyerte az innovációs díjat az autógyártónál: akkor a GM elektromos autóihoz szállított innovatív technológiákat és alkatrészeket honorálták.

A 2021-es modellévű Cadillac Escalade-ben alkalmazott P-OLED műszerfal nem csak azért különleges, mert az ikonikus SUV belső terének megkapó központi eleme, hanem azért is, mert most először került az LG fejlett digitális műszerfal-megoldása egy kereskedelmi forgalomban kapható autóba. A 38 hüvelyk, azaz közel 1 méter szélességű digitális műszerfalat három különálló P-OLED panel alkotja, közülük a legnagyobb egy 16,9 hüvelyk képátlójú kijelző. A három ívelt képernyő egyrészt a járművel kapcsolatos alapvető információkat jeleníti meg, másrészt infotainment-központként is funkcionál, megjelenítve az audiovizuális tartalmakat, illetve megkönnyítve a navigálást. Az LG futurisztikus integrált kijelzőrendszere széles betekintési szöget, páratlan tervezési szabadságot és jelentősen továbbfejlesztett ember-gép kommunikációs felületet kínál.

Az LG Electronics 2015 óta 11 fontos autóalkatrészt — köztük infotainment-rendszereket, műszercsoportokat és más részegységeket — szállított a GM elektromos autójához, a Chevrolet Bolthoz, de számos területen a jövőben is folytatja az együttműködést az autógyártóval.

„Örülünk, hogy az iparág egy olyan vezető szereplőjétől kaptunk elismerést, mint amilyen a General Motors. Az LG továbbra is arra törekszik, hogy olyan partner legyen, amely megérti az ügyfelei igényeit és velük együtt növekszik”

— mondta Kim Jin-yong, az LG járműalkatrész-üzletágának elnöke.