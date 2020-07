Kérdések és válaszok: Szünetmentes tápegységek, az energiagazdálkodás jövője

Mike Byrnes, az Eaton felhő- és adatközponti szegmensének EMEA régiós értékesítésési igazgatója.

Melyek az Eaton fő céljai és célkitűzései?

Energiatakarékos megoldásainkkal ügyfeleink eredményesebben, biztonságosabban és fenntarthatóbb módon oldhatják meg az elektromos, hidraulikus és mechanikus energiával kapcsolatos feladataikat. Célunk, hogy az energiagazdálkodási technológiáink és szolgáltatásaink segítségével javítsuk az emberek életminőséget és óvjuk a környezetet.

Melyek az Eaton fenntarthatósági céljai, és milyen közel áll ezek eléréséhez?

2016 óta éves fenntarthatósági jelentéseket teszünk közzé, amelyek a fenntarthatósági kezdeményezések területén elért összes eredményünket rögzítik. Kiváló eredményeket érünk el, és főként olyan innovációkra koncentrálunk, amelyek elősegítik ügyfeleink saját fenntarthatósági céljainak elérését.

Mi különbözteti meg az Eaton megoldásait a többi vállalat megoldásaitól?

Ügyfeleink bíznak abban, hogy az Eaton termékei akár 15 éven keresztül, a legmagasabb szintű megbízhatóságot, minőséget és energiahatékonyságot nyújtanak számukra. Ehhez párosul a szolgáltatások globális elérhetősége is. Ennek a két tényező kombinációjának köszönhetően alacsonyabb bekerülési és üzemeltetési költségek érhetők el a piacon jelenlévő többi vállalat megoldásihoz képest. Ilyen hosszú idő alatt a termékek és szolgáltatások kezdeti költségei a teljes bekerülési és üzemeltetési költség mindössze kis részét teszik ki, az energia kínálati oldalán bekövetkezett változások miatt pedig ügyfeleinknek garantáltan imponálni fog az az agilitás, amelyet a következő 15–20 évre kínálunk.

Az Eaton technológiája csak adatközpontok számára megfelelő, vagy más területen is alkalmazható?

A technikai innovációk iránti elkötelezettségünk továbbra is teljesíti az ügyfelek egyre növekvő igényeit, melyekre válaszul olyan fejlett, szabadalmaztatott technológiák fejlesztésén dolgozunk, amelyek nem csupán az adatközpontokra korlátozódnak. A szünetmentes tápegységeinknél alkalmazott technológiánk bármilyen méretű kritikus alkalmazásnál növelik az energiahatékonyságot, például a hi-tech gyártás során, az egészségügyben, valamint vasúti és a tengerészeti alkalmazásoknál. A feladatnak azonban nem kell feltétlenül nagyszabásúnak lennie. Olyan virtuális IT-rendszerek számára nyújtunk energiaellátási megoldásokat, mint pl. mobilszolgáltatók számítógéptermei és Edge rendszerei.

Az Eaton azért gyárt moduláris, szünetmentes tápegységet, hogy azok segítségével a kapacitás növelhető legyen?

A modularitás nem újdonság az Eaton számára, mivel mi voltunk a moduláris felépítésű szünetmentes tápegységek egyik úttörői. A szoftvereink, vezérlőink és kommunikációs csatlakozási megoldásaink terén elért innovációink lehetővé teszik, hogy a moduláris szünetmentes tápegységeink egységes rendszerként működjenek. Amellett, hogy ennek segítségével sokkal lineárisabb módon tervezhető meg a kapacitásbővítés, legfontosabb előnyét mégis a hatékonyság növelése jelenti.

Mely ágazatokban tevékenykedik az Eaton?

Számos különböző szegmensben és szektorokban dolgozunk, ideértve például az adatközpontokat, a felhős- és az IT-iparágat, a kereskedelmi és lakóépületeket, valamint a tengerészeti, az olaj- és a gázipari tevékenységeket. Ezenkívül olyan gyártási szegmensekben is jelen vagyunk, mint például a CPG (hétköznapi fogyasztásra szánt árucikkek), az autóipar, a repülőgépipar és a hi-tech ipar.

Ön szerint mi lesz a következő nagy trend az energiagazdálkodás területén?

Alapvető fontosságú a hálózatok és a vállalkozások közötti intelligens kapcsolat kialakítása – mi erre összpontosítunk.

Ön szerint mi lesz az akkumulátortechnológia következő irányvonala?

Jelenleg úgy tűnik, hogy ez egy vegyészeti csata, és nehéz megmondani, ki áll nyerésre. De abban biztos vagyok, hogy az új nanotechnológiák komoly szerepet fognak játszani abban, hogy a napjainkban alkalmazott lítium-ion akkumulátorok mellett új technológiák is megjelenjenek. A piac különösen széttördelt, de rendkívül innovatív; egyelőre ennek a korszaknak csak a hajnalán vagyunk. A járműipar egyértelműen az akkumulátortechnológia elsőszámú mozgatórugója, ezért a járműakkumulátorok második vagy harmadik alkalommal való felhasználását célzó fejlesztések is kiemelkedően fontosak. A Nissannal jelenleg is ezen dolgozunk a „Leaf” akkumulátorok fejlesztése érdekében.

Hogyan tudjuk biztosítani, hogy a technológia lépést tartson a fogyasztói igényekkel?

Életmódunk egyre inkább függ a digitális technológiától. Az elektromos járművekre és a megújuló energiaforrásokra való átállás során a háztartási villamos energiával való kapcsolatunk tovább fejlődik. Otthonaink olyan helyek lesznek, ahol a teljesítmény alapvető fontosságú, és úgy érzem, hogy az Eaton xStorage-hez hasonló rendszerek 20 éven belül ugyanolyan szokványos részei lesznek az otthonoknak, mint ma a gázkazánok.

Hogyan látja az szünetmentes tápegységek jövőjét?

A digitális átállásra és a fenntartható energiaellátásra mutató trendek értelmében az energiagazdálkodási technológiák felhasználási területe egyre bővülni fog, ahogyan az xStorage esetében is láthatjuk. A szünetmentes tápegység egy olyan típusú energiagazdálkodási platform, amely megtalálta a helyét a piacon – elsősorban stabil hálózat mellett, dízelgenerátorok és ólomsav-akkumulátorok alkotta statikus környezetben, ahol a kritikus fogyasztók folyamatos védelmét biztosítja. A szünetmentes tápegységek mögötti technológia megfelelően van pozicionálva a jövőbeli alkalmazásokhoz, napjainkban azonban az aktuális alkalmazások iránti kereslet továbbra is nagyon magas, és egyre nagyobb ütemben nő.

