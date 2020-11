Immár magyar nyelvű kiadásban is elérhető a Harvard Egyetem professzorának sikerkönyve, a Geopen Kiadó gondozásában most megjelent Zoom tanterem, melyben a szerző, Dan Levy gyakorlati útmutatást nyújt abban, hogy miként lehet a Zoom számos funkcióját hatékonyan felhasználni a pedagógiai célok eléréséhez. A könyv nélkülözhetetlen a tanárok számára az online oktatásban, de hasznos a későbbiekben is, visszatérve majd az osztálytermekbe.

2020 tavaszán, a COVID-19 berobbanásával a világ számos táján bezártak az egyetemek és az iskolák, az oktatóknak, tanároknak pedig szinte egyik pillanatról a másikra kellett átállniuk a sokak számára ismeretlennek számító online oktatásra. A Harvard Egyetem professzora, Dan Levy erre a váratlan helyzetre válaszolva állította össze nélkülözhetetlenül fontos és jól használható kézikönyvét, amelyben útmutatóval szolgál tanároknak abban, hogyan lehet hatékony, eredményes élő órákat, foglalkozásokat tartani az online térben. A pedagógiai tanácsok mellett a szerző egyebek közt olyan, alapvetően lényeges gyakorlati megoldásokat kínál, mint a Zoom-funkciók leghatékonyabb felhasználása, a gyermekek aktivizálása a képernyő előtt, hogyan lehet közösséget építeni a virtuális osztályteremben vagy hogy mitől válik igazán maradandó élménnyé egy Zoom-alkalmazással megtartott óra.

Munkájának és kutatásainak eredményeire alapozott könyvében Levy professzor saját, az online oktatásban szerzett tapasztalatai és megfigyelései mellett merít a Harvardon tanító kollégáinak tanítási stratégiáiból, kutatási eredményekkel alátámasztott, hatékony oktatási és tanulási elméleteiből. S ami legalább ilyen fontos: olyan diákokkal készített interjúkat közöl, akik életükben először most vettek részt online oktatásban, és akiknek szintén átmenet nélkül kellett átállniuk az új tanulási módszerre.

Dan Levy másfél évtizede tanít a Harvardon, ahol mint a hatékony digitális oktatás és tanulás elkötelezett híve és lelkes népszerűsítője módszertani és mesterkurzusokon osztja meg tudását hallgatóival és kollégáival. A Zoom-tanterem című kézikönyvét azoknak a gyakorló tanároknak a figyelmébe ajánlja, akik szembenézve a digitális kor rendkívüli járványhelyzettel megnehezített kihívásaival, hatékonnyá szeretnék tenni élő online tanóráikat.

Dan Levy: Zoom-tanterem – Módszertani kézikönyv a hatékony digitális oktatáshoz

Geopen Könyvkiadó, 2020

