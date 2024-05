Pályaorientációs és tehetséggondozó programot tart lányoknak a Széchenyi István Egyetem Apáczai-kara

Komplex pályaorientációs és tehetséggondozó programot valósít meg a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kara.

A 2023 szeptemberében indult projekt célja, hogy elsősorban a lányok körében növekedjen a műszaki, természettudományi, matematikai és informatikai (MTMI) területeken felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók aránya.

A Széchenyi István Egyetem Apáczai-kara a Nemzeti Tehetség Program pályázatán 18.201.000 forint támogatást nyert el. A „Tehetséges STEM lányok a Széchenyi-egyetemen (SZE GIRLS)” elnevezésű projekt célja, hogy a 7–12. évfolyamon alap- és középfokú oktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok számára népszerűsítse az MTMI területeket, és segítse őket a felsőoktatás felé vezető úton.

Az MTMI (vagy angol rövidítéssel STEM) a műszaki, természettudományi, matematikai és informatikai területeket foglalja magába. E témák népszerűsítése a lányok körében kiemelten fontos a Széchenyi-egyetem számára, ahol rendszeresen rendeznek iskolásoknak szóló pályaorientációs eseményeket. Az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karon különösen nagy hangsúlyt kap a pályaorientáció, hiszen a téma tantárgyi kereteken belül is tanulható közösségszervezés alapszakon és emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon. Az intézmény emellett szoros kapcsolatot ápol a régió legfontosabb szakmai szereplőivel, így a pedagógiai szakszolgálatokkal, a kereskedelmi és iparkamarával, a Győri Pedagógiai Oktatási Központtal, a Mobilis Interaktív Élményközponttal, a tankerületekkel, a kormányhivatallal, valamint magánszolgáltatókkal.

A mostani projektben az Apáczai-kar oktatói és munkatársai, valamint az egyetem Pályaorientációs és Marketingközpontja olyan ingyenes programokon keresztül ismertetik meg a műszaki-tudományos karriert a pályaválasztás előtt álló lányokkal, akik így élményekkel és gyakorlati tapasztalattal gazdagodnak.

„A projektben a meglévő erősségeinkre, eredményeinkre támaszkodunk. Úgy gondoljuk, hogy nem kell feltétlenül mindig új fejlesztéseket kitalálni, hanem a már kitartó munkával létrehozott eredményeket – laborokat, képzéseket, Lego-eszközöket – kell hatékonyan és fenntarthatóan működtetni, illetve újszerű módon felhasználni”

– ismertette a program alappilléreit Petzné dr. Tóth Szilvia, a kar dékánhelyettese és Szakmódszertani Tanszékének vezetője.

Az elmúlt hónapokban számos olyan esemény valósult már meg, ami segítette az MTMI területek közelebb hozását a diáklányokhoz. Ilyen volt például a tavasszal lezajlott robotika- és programozásképzés, amelynek sikeres elvégzéséről a résztvevők mikrotanúsítványt kaptak. A műszaki és természettudományi pálya megismerését a „Nők a tudományos életben” roadshow szolgálja, amely során a tanulók a mérnöki, kutatói karrier kihívásairól és lehetőségeiről, valamint a Széchenyi István Egyetem képzési kínálatáról hallhatnak, emellett pedig kipróbálhatják a Lego oktatási eszközkészletet.

A szervezők tanulmányi kirándulásokat is kínálnak elsősorban középiskolás lányok számára, akik a Széchenyi-egyetem mosonmagyaróvári karán a mezőgazdasági drónok használatába, győri campusán az ott zajló járműipari fejlesztésekbe, valamint az űrtávközlés, az autonóm járművek és a gyártástechnológia rejtelmeibe nyerhetnek betekintést.

Petzné dr. Tóth Szilvia elmondta: érezhető a lelkesedés és az érdeklődés az iskolák részéről.

„Ugyan sokszor nehéz beilleszteni a szoros tanévi menetrendbe az ilyen extra programokat, de a részt vevő iskolák mind nagyon pozitívan nyilatkoztak a projektről és a lehetőségről. Különösen jó azt látni, hogy a kihelyezett témanapon a tudományos életben dolgozó hölgyekkel közös kerekasztal-beszélgetés során megerősítést kaptak a diáklányok, hogy nőként is helyt lehet állni műszaki területeken”

– tette hozzá a projektvezető.

A programsorozat részeként egy fenntarthatósági projektversenyt is szervez az egyetem, amelyre négytagú csapatokban jelentkezhetnek általános és középiskolás diákok. A pályázatra olyan pályaművek beküldését várja a zsűri, amelyekben a műszaki területek ismerete és alkalmazása szükséges, miközben a fenntarthatóságra törekedve újrahasznosított anyagokból kell különböző tárgyakat, robotokat készíteni. Nevezni a https://felveteli.sze.hu/projektalapu-stem-verseny oldalon lehet.

A mérnöki-műszaki pályaorientáció nemcsak ebben a projektben, hanem például a győri campuson lévő Mobilis tevékenységében is nagy szerepet játszik: az interaktív élményközpont számos szakmai programban működik együtt az egyetem tanszékeivel, központjaival. Jó példák erre azok a havonta megrendezett mérnöki témanapok – ahol fiatal, sikeres mérnökök mutatják be szakmai karrierútjukat az egyetemi képzéstől a sikeres mérnöki pályáig –, vagy az eSZE-ment pályaorientációs versenyek, illetve a Kísérletbazár, ahol idén minden eddiginél több csapat versenyzett egymással világcégek és az egyetem szponzorálásának is köszönhetően.

