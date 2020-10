Életrajzok, amiből tanulhatunk

Októberre is összeállítottuk könyvválogatásunkat a legújabb és legérdekesebb megjelenésekből. Frissen megjelenő életrajzokat, gondolatokat gyűjtöttünk össze, mind olyan népszerű és jól ismert szerzők tollából, akiknek életéből, tetteiből vagy gondolataiból mi magunk is tanulhatunk, vagy ha más nem, legalább megismerhetjük őket. Az élet bármely területéből kikerülhetnek példaképek, legyen az a film, politika, sport, vagy a tudomány világa és nekünk nincs más dolgunk csak elmélyedni ezekben az emberi történetekben.

Ki ne ismerné Tom Hankset?! Szinte senkinek nem kell bemutatnunk korunk egyik legtöbbet foglalkoztatott és legtehetségesebb színészét, akinek nevéhez csakis különleges és sikerfilmek kapcsolódnak. Közvetlen személyiségének, megannyi szerepének köszönhetően egy kicsit úgy érezzük, mintha mi magunk is személyesen ismernénk, de most megjelenő életrajzi könyvéből még többet megtudhatunk róla a New York Times bestsellerszerzője, Gavin Edwards tollából. Az írónő Tom Hanks szenvedélyes, örömökben, sikerekben, marháskodásokban és jótéteményekben gazdag életét dolgozta fel olvasmányos, informatív és humoros biográfiájában. Bemutatja többek között Hanks távolról sem idilli gyermekkorát, rázós első házasságát, karrierjének mélységeit és magaslatait, valamint sokak által csodált és irigyelt boldogságát élete szerelmével, Rita Wilsonnal. Edwards elkalauzolja az olvasót Hanks életének kulisszái közé és mögé, részben a színész segítségével, aki saját maga is beszámol több mint 60 év történéseiről, szomorú és boldog eseményeiről, szenvedélyeiről és hobbijairól, munkájáról és magánéletéről, életfilozófiáiról és jótanácsairól. Hanks életének számos fontos és kevésbé fontos szereplője is szót kap a könyvben – Steven Spielbergtől kezdve egészen addig a New York-i taxisofőrig, aki először nem vette fel Hankset, majd mégis, végül meghívást kapott a színész Broadway-premierjére. Robert Sikoryak fantáziadús illusztrációi frappáns összefoglalói az egyes fejezeteknek.

4.500.- Ft – Kossuth Kiadó, 2020

Ugyan még csak előrendelhető, de már most érdemes megjegyeznünk és időben megrendelnünk (a megjelenéséig 20% kedvezménnyel) a november elején megjelenő, már címével is sokat sejtető, A boldog hülye és az okos depressziós című könyvet Kepes Andrástól. Az örökfiatal szerző, akit természetesen még nem érintett meg az öregség, elhatározta, végére jár: lehet-e manapság valaki egyszerre intelligens és optimista, vagy aki boldog, az szükségszerűen hülye is? Saját élettapasztalatait és a tudományt – a kultúrtörténetet, a pszichológiát, sőt az atomfizikát – segítségül hívva szellemes és tanulságos elmélkedésre invitál.

“Azt mondják, amikor az ember öregedni kezd, birokra kél benne a bölcsesség és a hiúság. Akiben az utóbbi győz, pozíciókra tör, bizonygatni kezdi, milyen eredményeket ért el az élete során, és többnyire elégedetlen, cinikus öregember lesz. A bölcsnek viszont lassanként összeáll a világ, megtanulja fölülről szemlélni a dolgokat, megértő és derűs lesz, s minden a helyére kerül.”

3.999.- Ft – Libri Kiadó, 2020

Kinek az életéből tanulhatnánk többet, mint Arnold Swarzeneggeréből, aki a legváltozatosabb, életutat járta be, ugyanakkor az élete minden területén a lehető legmagasabb sikereket érte el, mindezt úgy, hogy végig szerethető és hiteles maradt. Élete állomásai, sikerei több életre elegendőek, mégis mindezt egy személyben vitte véghez kitartásával, szenvedélyével ráadásul mindezt egy számára idegen országban, idegen nyelven.

Arnold életútja rendkívüli, és szintén rendkívül szórakoztató az, ahogyan a maga briliáns módján elmeséli ebben a könyvben. Ínséges évben született, egy osztrák kisváros rigorózus csendőrfőnökének fiaként. Arról álmodott, hogy Amerikában testépítő bajnok és híres mozisztár válik belőle. Huszonegy éves korára már Los Angelesben él a Mr. Universe friss győzteseként. Öt évvel később megtanul angolul, és immár a világ legismertebb testépítője. Tíz évvel később megszerzi a diplomáját és milliókat keres sikeres ingatlanbefektetéseivel és a testépítéssel, valamint elnyeri a Golden Globe-díjat a Maradj éhen! című filmben nyújtott drámai alakításáért. Húsz évvel később már a világ egyik legnépszerűbb mozisztárja, és egyúttal kiemelkedő republikánus politikus. Összeházasodik Maria Shriverrel, John F. Kennedy unokahúgával. Harminchat évvel Amerikába érkezése után Arnoldot – akit valaha testépítő körökben az Osztrák Tölgyként emlegettek – a jelentős gazdasági hatalomként számon tartott Kalifornia állam kormányzójává választják. Átvezeti államát pénzügyi válságon, természeti katasztrófákon és politikai zűrzavaron. Sikerrel keresztülviszi a mindkét politikai oldal támogatását igénylő terveit, környezetvédelmi programját és választási reformját. Maria Shriverrel közösen négy fantasztikus gyermeket nevel fel. A körülötte kialakuló botrányban is megpróbálja egyben tartani családját. Csakis ebben a könyvben olvasható a saját története, Arnold valódi “emlékmása”.

5.999.- Ft – Libri Kiadó, 2020

Hamarosan megjelenik 22 tehetséges, ugyanakkor végtelenül érdekes és izgalmas nő életét bemutató gyűjtemény, mely 22 élettörténeten keresztül vezeti végig az olvasót. Megjelenik a könyvben, Diana hercegnő, Jane Goodall, Frida Kahlo, vagy a magyar úszólegenda, Egerszegi Krisztina, csak hogy párat említsünk a nevekből. A példamutató történeteken Soós Tibor vezet végig legújabb könyvében. “Nőknek kötelező, férfiaknak ajánlott!” – R. Kelényi Angelika

“Minden sikeres férfi mögött áll egy okos nő” – tartja az ismert mondás. Csakhogy ezek az okos nők nem mindig akartak megmaradni a férfiak mögött. Sőt a történelem során előfordult, hogy bátran ki is léptek a férfiak árnyékából, hogy a saját jogukon, a saját tehetségükkel érvényesüljenek. Ez a kötet a legizgalmasabb életutakat kívánja bemutatni, másképp, mint ahogy a történelemkönyvekben a férficentrikus történetírás (sokszor rosszul vagy torzítva) megrajzolja őket. Mert ki az, aki tudta, hogy Mata Hari csupán rosszkor volt rossz helyen, és egy koncepciós perben kiáltották ki kémnőnek? Hogy Periklész felesége “irodalmi szalonján” keresztül irányította az athéni politikát? Hogy Golda Meir majdnem bevetette az atombombát a jom kippuri háborúban? Hogy Anna Wintourt, a Vogue főszerkesztőjét a brit uralkodó lovaggá ütötte és hogy Michelle Obama zongoraművésznek készült?

Soós Tibor (azaz T. R. Salty, a Bellum Atlantis- és a Fekete Szivárvány-sorozat szerzője) most visszatér eredeti hivatásához, a történelemhez, és bemutat nekünk 22 elgondolkodtató női sorsot. Olyan nőkét, akik mind áttörték a nők számára felállított, évezredes keretrendszert. Ők azok, akik hitükkel, akaraterejükkel, kitartásukkal példát mutattak a mai kor emberei számára is. Példát a nőknek és a férfiaknak is.

4.999.- Ft – Álomgyár Kiadó, 2020

A csillagok útján – Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós – Tőrös István

Az első és máig egyetlen világűrt megjárt űrhajósunkra, Farkas Bertalanra mindenki csodálattal tekint. Az űrkorszak kezdetén, mikor sokan még repülővel sem jutottak a magaslatokba, de akár az országhatáron túlra sem, volt egy férfi, aki meg sem állt a világűrig. Farkas Bertalan 1980. májusában nyolc napot töltött a világűrben és ezzel az űrutazással Magyarország a nemzetek sorában a hetedikként lépett ki a világűrbe.

“1980. május 26. 20 óra 20 perc: magyar idő szerint ekkor indult el nyolcnapos útjára a világűrbe az első és ez idáig egyetlen magyar űrhajós, Farkas Bertalan Valerij Kubaszovval a Szojuz-36 űrhajó fedélzetén. Megannyi közös emlékünk között egy akkor készült dal is szól erről a páratlan eseményről, amely mottója is egyben a 40. évfordulóra megjelenő kötetnek: Magyar a világűrben -(Presser Gábor – Sztevanovity Dusán)

“Jelentem: a Szojuz-36 űrhajó fedélzetén űrrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatom maradéktalan végrehajtásának szentelem. Farkas Bertalan százados, a Szujuz-36 kutató űrhajósa.”

7.800.- Ft – Zrínyi Kiadó, 2020