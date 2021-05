Március végén számolt be a 24.hu arról, hogy Magyarországon rengetegen kaptak gyanús üzenetet arról, hogy csomagjuk érkezett.

Az üzenettel valójában kiberbűnözők terjesztették a Flubot nevű malware egyik variánsát, amit főként pénzügyi szolgáltatások/banki adatok megszerzésére készítettek.

Bár nálunk azóta lecsengett a hullám, a támadók most az Egyesült Királyságot vették célba, a napokban kezdtek tudósítani arról a helyi portálok, hogy tömegesen kapják a britek a kamu csomagszállításos üzeneteket az Amazon, DHL, ASDA szolgáltatások nevében. Az Egyesült Királyság Kiberbiztonsági Központja (NCSC) riasztást adott ki, miközben a Three és a Vodafone szolgáltatók is elkezdték értesíteni ügyfeleiket a kártékony üzenetről. Burak Agca, a Lookout biztonsági cég szakértője szerint a mobiltulajdonosokra Európa-szerte veszélyt jelent az új és célzott támadás.

Mi az a FluBot?

A külföldi techportálok március 5-én kezdtek el írni arról, hogy egy masszív támadáshullám söpör végig Spanyolországon, méghozzá a szóbanforgó FluBottal. Biztonsági szakértők szerint az androidos kártevő több mint 60 ezer eszközt fertőzött meg mindössze két hónap alatt, az áldozatok 97 százaléka spanyol felhasználó volt. A FluBot a spanyol lakosság negyedét érintette, és több mint 11 millió telefonszámot sikerült begyűjteni vele. Később Törökországban és Lengyelországban is detektáltak támadásokat, illetve ez érkezett meg hozzánk is március végén. További híreink az adatvédelem témakörben.

Forrás: 24.hu