A Zyxel Networks új, nagy teljesítményű tűzfala gyors és biztonságos működést biztosít a vállalkozások számára

Bár a digitális biztonság a gyakorlatlan szem számára szinte láthatatlan, a színfalak mögött rengeteg minden történik.

Olyan készülékekre van tehát szükség, amelyek képesek megfelelni a mai több gigabites hálózatok nagy teljesítményének.

Míg egy hattyú látszólag könnyedén siklik a vízen, a felszín alatt keményen evez. Ugyanez a helyzet a hálózati biztonsággal is. Bár úgy tűnhet, hogy nem történik túl sok minden, a forgalom állandó pásztázása és a hálózaton zajló tevékenységek figyelemmel kísérése rengeteg erőforrást vesz igénybe.

A digitális rendszerektől való növekvő függőségünk sokkal nagyobb terhet ró a hálózatokra. Ezért a Zyxel Networks folyamatosan fejleszti a gyorsabb, több gigabites switcheket és WiFi hozzáférési pontokat.

„Ügyfeleinknek szükségük van az extra sebességre és kapacitásra a videokonferenciák és a közös munka támogatásához, a felhőszolgáltatások használatához, valamint a ma már naponta keletkező és használt hatalmas mennyiségű adat és tartalom hálózaton keresztüli mozgatásához“

– emeli ki Kevin Drinkall.

Nagy sebességű hármas teljesítmény

Az USG FLEX H sorozat háromszoros teljesítményű tűzfalat, VPN-t és egységes fenyegetéskezelő (UTM) átviteli teljesítményt biztosít, valamint 1G és 2,5G-től 10G-ig terjedő multi-gigabites sebességet, így a KKV-k számára bőséges kapacitást kínál a növekvő hálózati igények kielégítésére.

Emellett az új H sorozat egyes modelljei Power over Ethernet (PoE) portokkal is rendelkeznek, így közvetlenül magáról a tűzfalról WiFi hozzáférési pontokat és 5G routereket is üzemeltethet. Ez extra rugalmasságot biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik esetleg a készülék helyének közelében szeretnének kiterjesztett csatlakozási lehetőséget telepíteni anélkül, hogy külön PoE-kapcsolót kellene vásárolni és elhelyzeni, valamint extra kábeleket futtatniuk az irodában.

AI-alapú biztonság és problémamentes kezelés

Ugyanakkor egyre nagyobb a kiberbiztonsági fenyegetés. Digitális függőségünk azt jelenti, hogy többet veszíthetünk, ha a rendszerekbe behatolnak. Jó, megbízható védelemre van szükségünk – mindig, az egész hálózaton keresztül. Ez azt jelenti, hogy a biztonsági megoldásoknak gyorsabbnak és gyorsabban reagálónak is kell lenniük.

A vállalkozásokat célzó egyre összetettebb fenyegetésekkel szemben az USG FLEX H sorozat az AI-alapon működő felhőalapú intelligenciát használja ki a többszintű védelem érdekében. A védelmi rendszer sandboxingot, rosszindulatú szoftverek elleni védelmet, DNS/IP/URL-szűrést, behatolásmegelőző rendszert (IPS) és alkalmazás-figyelőt tartalmaz. Emellett a tűzfalak támogatják a széles körben használt VPN-protokollokat, például az IKEv2/EAP és az SSL VPN-t, több operációs rendszerplatformon keresztül, mindezt egyetlen Zyxel Networks SecuExtender VPN Client licenckulccsal.

A felszín alatt

„A H sorozat felhasználói felületét is továbbfejlesztettük, egyszerűbbé és intuitívabbá téve azt. Az új szoftver friss, letisztult megjelenésű, és mostantól sokkal egyszerűbb az összetett biztonsági konfigurációk beállítása“

– hangsúlyozza a szakértő.

Ha pedig tényleg látni szeretné valaki, mi történik a felszín alatt, akkor a Zyxel Networks Nebula felhő segítségével megteheti. Ez lehetővé teszi, hogy az adminok vagy a menedzselt szolgáltatók bárhonnan figyelemmel kísérhessék a hálózatot és módosíthassák a beállításokat. Ügyfeleink közül mostanában egyre többen választják a hálózatuk Nebulán keresztül történő kezelését. Ez egy nagyszerű módja annak, hogy minden zökkenőmentesen működjön, és még akkor is biztosítva legyen, ha olyan intézkedésre van szükség, amellyel egy probléma kialakulását kell megakadályozni. A hattyú így továbbra is simán siklik a felszínen – és a szokásos napi üzletmenet a megszokott módon folytatódhat.

Az USG FLEX H sorozat hat modellt tartalmaz, amelyek megfelelnek a kis- és középvállalkozások sokoldalú követelményeinek. A csomagolt változat egyéves Gold Security Pack licencet tartalmaz, amely olyan szolgáltatásokat foglal magában, mint például a sandboxing, a hírnévszűrő, a Nebula Pro Pack, a SecuReporter.

