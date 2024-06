Aggódhatnak a kripto csalók

Tavaly mintegy 53 százalékot növekedett a kripto valuták kárára elkövetett csalások összértéke, ami a szakértői becslések szerint mára már meghaladja a 3,9 milliárd dollárt.

Az olyan kifinomult eszközökkel dolgozó bűnszervezetek, mint a hírhedt zsarolóvírus fejlesztő Lazarus Group csak tavaly is már önmagában mintegy mintegy 359 millió dolláros kárt okozott – olvasható a Merkle Science legfrissebb szakági jelentésében.

Sokan gondolják, hogy reménytelen az ellopott digitális valuták előkerítése, azokat nyom nélkül el lehet tüntetni a bűncselekmények során. Ebbe a hibába esett a világ egyik legismertebb egyetemén (MIT) tanuló testvérpár is, a 24 éves Anton Peraire-Bueno és bátyja, a 28 éves James is, akik tavaly áprilisban tizenkét másodperc alatt 25 millió dollár Ethereumot loptak el, és akik most ezért húsz év börtönbüntetéssel néznek szembe.

Név nélkül két érdekes példáról biztosan be tudok számolni – mondja R. Kiss Sándor a Fairlight Services operatív vezetője. Az egyik esetben egy közepesen összetett fedezeti tőkeelvonást bogoztunk ki, aminek az anyaga az FBI asztalán landolt, a másik esetben pedig egy válóperben találtunk meg közel 700 ezer dollárnyi elrejtett kripto vagyont Las Vegas legnagyobb családjogi irodájának megbízásából. Mind a két ügyben közös volt, hogy rengeteg elemzéssel és gondolkodással, na és persze egy kis szerencsével egyik esetben sem volt varázslat megtalálni a megoldást.

Nem lehet nyom nélkül felszívódni

Ahogy az említett esetek is mutatja, egyáltalán nem egyszerű feladat digitális nyomok nélkül eltűntetni vagy tisztára mosni a bűnösen megszerzett kriptovalutákat a blockchain hálózaton. Bár léteznek nyomozást megnehezítő trükkök és technikák, amikkel meg lehet nehezíteni a felderítésre szakosodott elemzők dolgát, de a macska-egér játék kimenetelének esélyei meglehetősen kiegyenlítettek.

A világon közel fél tucat elemzőszoftver és az állami szereplők mellett nagyságrendileg 50-100 erre szakosodott elemző csapat üldözi a kripto bűnözőket, amelyek közül egy ma már hazánkban is elérhető. A hazai analitikus csapat elsősorban az Egyesült Államokban dolgozik, de nem utasítja el a hazai megkereséseket sem.

Sok megkeresés érkezik hozzánk a honfitársainktól, napi szinten látjuk, milyen technikákkal és módszerekkel csapják be a jóindulatú, hiszékeny vagy sokszor tájékozatlan kisbefektetőket. Kapacitásaink függvényében szívesen segítünk a hozzánk forduló hazai károsultaknak is, de üzletileg azt látjuk, hogy már rövidtávon is csak a külföldi piacok érdekesek a számunkra, hiszen olyan hatalmas költségekkel és magas belépési küszöb megugrásával lehet csak ezzel a tevékenységgel elindulni, hogy annak a költségeit lehetetlen lenne a magyar piacon kitermelni. – tette hozzá Mezei Márk a vállalkozás kommunikációs vezetője.

A romantikus kriptovaluta csalások száma világszerte növekszik.

Ezekben a csalásokban a bűnözők online társkereső oldalakon és közösségi médián keresztül közelítik meg az áldozataikat. A módszer népszerűségét jelzi, hogy csak az Egyesült Államokban mintegy 52 593 esetet jelentettek 2020-ban. A csalók gyakran különféle ürügyekkel pénzt kérnek az áldozatoktól, például sürgős orvosi műtétekre vagy bűnözők általi elrablásra hivatkozva. A végeredmény ismert: nemcsak érzelmileg sínylik meg a kalandot az áldozatok, de kifosztott nők és férfiak ezrei próbálják meg visszaszerezni a kicsalt pénzüket.

