6 tipp, ami segít eldönteni, mi alapján válasszunk új autót

Egy új autó kiválasztása izgalmas, ugyanakkor igencsak elgondolkodtató feladat. Számos körülményt kell figyelembe vennünk, köztük saját és hozzátartozóink igényeit, valamint anyagi helyzetünket is. Ha nem vagyunk elkötelezettek egy márka és típus mellett, akkor alaposan át kell gondolni a döntésünket: az alábbiakban ehhez próbálunk meg segítséget nyújtani.

1. Tekintsük át a költségeket

Amikor autót vásárolunk, az első kérdés, amit végiggondolunk az, hogy a kiválasztott jármű belefér-e a költségvetésünkbe. A statisztikai adatok alapján az autók értéke folyamatosan emelkedik, így anyagi szempontból érdemes a döntést minél előbb meghozni. Ha szerencsések vagyunk, és egyszerre ki tudjuk fizetni a teljes vételárat, akkor egyszerűbb dolgunk van, más esetben azonban kalkulálnunk kell azzal, hogy a törlesztőrészleteket vagy a lízingdíjat éveken keresztül minden hónapban be kell fizetnünk.

Ne felejtsük el azonban azt sem, hogy számos rejtett költség is felmerül egy autóval kapcsolatban, amire először lehet, hogy nem is gondolunk. Ide tartozik az üzemanyag-fogyasztás, a fenntartási költségek – téli-nyári kerékcsere, olajcsere –, a parkolási díjak. A kalkulálás során ne feledkezzünk meg a kötelező biztosításról sem, ennek összegét ugyanis számos faktor befolyásolja: a kW-ban megadott teljesítmény, a jármű egyéb paraméterei, valamint saját előéletünk is, így az, hogy mióta van jogosítványunk, és korábban balesetmentesen közlekedtünk-e.

A kötelező biztosítás várható összege az interneten elérhető kalkulátorok segítségével egyszerűen kiszámítható, így a végleges döntés előtt érdemes ezt megvizsgálni.

2. Döntsünk: lízing vagy hitel?

Ha nem tudjuk az autót saját zsebből finanszírozni, át kell gondolnunk azt is, hogy milyen módon szerezzük meg a hiányzó összeget. A klasszikus autóhitel olyan, mint egy személyi kölcsön: nincs hozzá szükség ingatlanfedezetre, a pénzintézet a jövedelmi viszonyunk alapján fog dönteni. A gépjármű azonnal a tulajdonunkba kerül, a kölcsön pedig általában fix kamatozású, így a törlesztőrészleteket a hitelfelvételkor előre láthatjuk.

A lízing esetén szükségünk van önerőre, ami jellemzően 20-40 százalék körül alakul, ráadásul az autó csak a futamidő végén kerül a tulajdonunkba, ebben az esetben azonban az elbírálási eljárás általában gyorsabb és egyszerűbb.

3. Tisztázzuk a szükségleteinket

Az autónknak számos egyéni igénynek és elvárásnak kell megfelelnie, életmódunk és szükségleteink tehát felülírhatják vágyainkat. Ha nagy családdal rendelkezünk, akkor a tágas belső tér, a biztonsági funkciók és bizonyos kényelmi extrák lehetnek fontosak, a gyerekek számától függően pedig akár egy hétüléses autó, vagy nagyobb kombi lehet a praktikus választás.

Ha főleg a város szűk utcáin közlekedünk, akkor egy kisebb és könnyen manőverezhető autó az előnyös, mely könnyen parkolható, fogyasztása pedig alacsony. Amennyiben fontos a vezetési élmény, úgy egy nagy teljesítményű sportautó lehet az ideális. Ha munkánk miatt minden nap nagyobb távot teszünk meg, akkor a megbízhatóság, a terhelhetőség és az üzemanyag-hatékonyság a fontos szempont, ha pedig rendszeresen sporteszközöket szállítunk, akkor ezt a funkciót helyezzük előtérbe.

4. Vizsgáljuk meg a felszereltséget

Mindenkinek mások az igényei, így fontos átgondolni azt, hogy milyen extrákra van szükségünk. Az ABS, a légzsákok, a szervokormány és a menetstabilizáló rendszer ma már nem számít luxusnak, ezen kívül a legtöbbünknek nélkülözhetetlenek az olyan kényelmi felszerelések, mint a légkondicionáló, az elektromos ablakemelő, a központi zár és az elektromos tükrök.

A gyakorlatlanabb vezetőknek, vagy azoknak, akik sokszor járnak ismeretlen tájakon, hasznos lehet a beépített navigációs rendszer, azoknak pedig, akiknek telefonon mindig elérhetőnek kell lenniük, jól jön a vezeték nélküli töltő és a bluetooth kapcsolat is. Hasznos kényelmi funkció az ülés- és kormányfűtés, biztonságunkat szolgálja a multikormány, a holttérfigyelő rendszer és sávelhagyást figyelő, sávtartó asszisztens. A parkolás megkönnyítésére szolgál a tolatóradar, a tolatókamera vagy a parkolóasszisztenst, ami a manővert végre is hajtja helyettünk.

5. Használt vagy új autó?

A választás során figyelembe kell vennünk azt is, hogy a használt és az új autó vásárlásának is megvannak a maga előnyei.

Egy új jármű természetesen drágább lesz, a használt esetében az ár azonban csökkenhet a jármű korától, felszereltségétől, állapotától függően. Ha sürgősen szükségünk van az autóra, akkor a használt kocsi lehet a jó választás, mivel egy új autó átvételére 6 hónaptól egészen másfél évig terjedhet a várakozási idő. Azonban azt is érdemes figyelembe venni a döntés során, hogy az új autó javíttatására a kezdeti években nem kell számítani, egy használt autó tényleges állapotáról azonban nincs mindig pontos képünk, a vevő elmondására kell elsősorban hagyatkoznunk.

6. Vegyük figyelembe a környezetvédelmi szempontokat

Ha fontos számunkra a környezettudatosság, oda kell figyelnünk arra, hogy a kiválasztott autó mennyit fogyaszt, milyen a károsanyag-kibocsátása. Ebben az esetben a hybrid, vagy az elektromos autó a nekünk való: ilyenkor magasabb vételárra kell számítani, ezt azonban a használat évei alatt az üzemanyag-megtakarítással visszakaphatjuk.

Fontoljuk meg a döntést

Autót jellemzően hosszú távra választunk, így különösen fontos, hogy minden tényezőt alaposan meggondoljunk. Vizsgáljuk meg igényeinket, költségvetésünket és prioritásainkat: gyűjtsünk információt, látogassunk el különböző szalonokba, és a nekünk tetsző autót vigyük el egy tesztvezetésre, hogy jobban megismerhessük a működését. Ha ezeket a lépéseket betartjuk, biztosak lehetünk abban, hogy hosszú ideig elégedettek leszünk a döntésünkkel.

Ez a cikk egy fizetett promóció, támogatott tartalom, megrendelője a K&H Bank Zrt. A cikkben hivatkozott termék vagy termékek részletei és feltételei a K&H Bank személyes ügyfélpontjain és honlapján (www.kh.hu) érhetőek el.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!