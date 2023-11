A vállalkozói hitel fontos támogatás lehet céged számára, akár új beruházásokat tervezel, akár átmeneti likviditási problémákat kell áthidalnod. Annak érdekében azonban, hogy pénzügyi terveidet következetesen vihesd véghez, a kockázatokkal is érdemes tisztában lenned. Cikkünkből megtudhatod, milyen esetleges buktatókat kell figyelembe venned, és hogyan biztosíthatod a vállalkozásod számára a problémamentes hitelfelvételt.

Legyen szó kisvállalkozásról vagy nagyvállalatról, a Széchenyi hitel különböző típusai személyre szabott támogatást nyújtanak a cégednek. A vállalkozói hitel segítségével új beruházásokba fektethetsz, ezáltal megtarthatod vagy megerősítheted a pozíciód a gyorsan változó piaci környezetben. Egy kölcsön igénylése előtt amúgy is szükséges alaposan felkészülni, de tudnod kell, hogy minden hitel kérvényezése esetén számolnod kell kockázatokkal is.

A vállalkozói hitel kockázatai

Ha már eldöntötted, pontosan melyik vállalkozói hiteltípus felel meg leginkább a céged számára, a következő lépés a kölcsön kockázatainak felmérése.

Ne hagyd figyelmen kívül ezt a fázist, hiszen elegendő felkészüléssel minimalizálhatod a kockázatokat, azonban ha váratlanul érnek a kellemetlen helyzetek, vállalkozásod akár hosszú távon is adósságspirálba kerülhet. Az Erste bemutatja a vállalkozói hitellel járó legjellemzőbb rizikófaktorokat.

Hitelkockázat

A hitelkockázat közvetlenül arra vonatkozik, hogy céged képes lesz-e a vállalkozói hitel törlesztésére és az adósságok kezelésére.

A hitelkockázat felmérése egyedi vállalatelemzéssel kezdődik, amely alapján kiderül, hogy milyen eséllyel válhat a céged fizetésképtelenné, illetve mekkora kieséssel kell számolni ilyen esetben. A hitelkérelem mellé készített üzleti terved és a stabil, kiegyensúlyozott jövőbeli bevételi előrejelzések elkészítése kiemelten fontos tényezők. Ez által biztosíthatod, hogy a hitelt problémamentesen fogod tudni visszafizetni.

Már a tervezési fázisban gondolnod kell a váratlan veszteségekre és költségekre is. Végezd el a megfelelő kalkulációkat, és építsd be ezeket a kiadásokat is az üzleti tervedbe. Egy hirtelen anyagi veszteséggel járó helyzet, mint például egy gép meghibásodása, vagy plusz munkaerő kifizetése hatással lehet a vállalkozói hiteled törlesztésére.

Kamatkockázat

A kamatkockázat a változó kamatozású hitelek esetén, a hitel futamideje alatt esetlegesen bekövetkező kamatemelkedés lehetőségére utal, amely növelheti a hitel törlesztőrészletének összegét, így jelentős hatással lehet a pénzügyi terveidre. Ez azt is jelenti, hogy a fix kamatozású hiteleket nem érinti a kamatkockázat.

Minél rövidebb a hitel kamatperiódusa (pl. 1 vagy 3 havi kamatbázisú), annál inkább ki van téve a kamatkockázatnak, mivel gyakrabban fordulhat elő kamatnövekedés. A kamatkockázat minimalizálásának egyik módja ezért az, ha hosszabb időre rögzíted a kamatlábat, vagyis olyan hosszú kamatperiódusú hitelt választasz, amely kevésbé érzékeny a kamatemelkedésekre.

Ne feledd, hogy a devizahitelek esetén az árfolyamváltozások is kamatkockázatot jelenthetnek. Fontos, hogy a vállalkozásod képes legyen alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és szükség esetén aktualizálni tudd a pénzügyi terveid.

Likviditási kockázat

A céged likviditása lényegében a fizetőképességet jelenti, mely a napi működés elengedhetetlen tényezője.

A kockázat arra vonatkozik, hogy milyen hatással van a hitel felvétele a vállalkozás rövid távú pénzügyi stabilitására, illetve azt a veszélyt vetíti előre, hogy esetleg csak késve, vagy egyáltalán nem tudod rendezni a tartozásodat.

A vállalkozói hitel felvétele előtt át kell gondolnod, hogy elegendő forrással rendelkezel-e a céged likviditásának fenntartásához, a hitel törlesztésével és más kötelezettségeiddel együtt is.

Pénzügyi kockázatok minimalizálása vállalkozói hitel esetén

A kockázatok elkerülhetetlenek ugyan, ám tudatos tervezéssel és a megfelelő lépésekkel sokat tehetsz azért, hogy a céged gyorsan és felkészülten tudjon reagálni a felmerülő kihívásokra. Az alábbiakban a pénzügyi kockázatok minimalizálásának alapvető lépéseit ismerheted meg.

Alapos tervezés és előkészület

A vállalkozói hitel felvétele előtt elengedhetetlen a részletes tervezés és előkészület.

Érdemes alaposan elemezned a céged pénzügyi helyzetét, és meghatároznod a pontos finanszírozási igényeket, valamint cash flow tervet készítened a bevételek és a kiadások szembeállítása tekintetében.

A kölcsön visszafizetését legjobban egy biztos pénzügyi tervvel készítheted elő.

Kockázatkezelési stratégiák

A kockázatkezelési stratégiákat is tudatosan készítsd el! Ezeknek a terveknek a megvalósításában segítségedül lehetnek az Erste szakemberei, akik szakmai tanácsadásukkal az előkészületektől a szerződéskötésig segítenek a vállalkozói hitel felvételében.

Egy jól felépített kockázatkezelési stratégiának része lehet egy tartalékalap létrehozása is, amely megoldás lehet a váratlan helyzetekre és kiadásokra.

Rugalmasság és gyors reakció képesség

A piaci környezet állandóan és gyorsan változik, ezért a pénzügyi terveidnek is rugalmasnak kell lenniük. Fontos időről időre, az üzleti környezet aktuális változásainak megfelelően felülvizsgálnod és aktualizálnod ezeket a terveket.

Az új pénzügyi helyzetekre, piaci kihívásokra adott gyors és rugalmas reakció elengedhetetlen egy sikeres vállalkozás felépítéséhez, arról nem is beszélve, hogy egy olyan szervezet, amely képes új stratégiák kidolgozására és ezek gyakorlatba ültetésére, a pénzintézetek számára is megnyerőbb.

Összegzés

A vállalkozói hitel céged növekedésének és piaci pozicionálásának fontos eszköze lehet, de a kockázatokat mindig szem előtt kell tartanod. Ahhoz, hogy a váratlan helyzetek ne érjenek meglepetésként, alaposan fel kell készülnöd a felmerülő kihívásokra.

A részletes tervezés, a kockázatkezelési stratégiák kidolgozása és a pénzügyi tanácsadás fontos támogatást nyújthat neked és cégednek ebben a folyamatban, és segíthetnek minimalizálni a pénzügyi kockázatokat még a hitelfelvétel előtt.

Az Erste munkatársai a kockázatfelméréstől a tervezésen át, a szerződés megkötéséig támogatják a cégedet a vállalkozói hitel felvételében, hogy a kölcsönt maximálisan a vállalkozásod fejlődésére fordíthasd, váratlan kihívások nélkül.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!