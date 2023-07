Az irodai munka veszélyetelen? A horrorbalesetek nem ezt mutatják

Törvény szerint minden vállalatnak kötelessége az alkalmazottja egészségét megvédeni, illetve minimalizálnia kell a munkahelyi veszélyforrásokat, a balesetek kockázatát. Nincs ez másként akkor se, ha az irodai munkavégzésről van szó, hiszen az itt dolgozók is számos veszélyhelyzetnek vannak kitéve nap mint nap.

Törvény szerint minden vállalatnak kötelessége az alkalmazottja egészségét megvédeni, illetve minimalizálnia kell a munkahelyi veszélyforrásokat, a balesetek kockázatát. Nincs ez másként akkor se, ha az irodai munkavégzésről van szó, hiszen az itt dolgozók is számos veszélyhelyzetnek vannak kitéve nap mint nap. Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy az irodai munkák során az emberek sokszor nem veszik elég komolyan a munkavégzés és a munakvédelem szabályait. A Munkavédelem kiemelten fontos az irodai munkát végzők köreiben is, erre pedig már az irodahelyiség kialakítása során is ügyelni kell.

Szükséges az elegendő térfogat, hogy lehetőség legyen helyváltoztatásra, anyagmozgatásra, illetve balesetmentes lehessen a közlekedés. Egy egyszemélyes iroda esetében a munkaterület legalább 9 m². Rendkívül fontos, és hozzátartozik az irodai munkavégzéshez az iroda elrendezése és berendezése is. Az irodai munkát végzők széke legyen stabil, támassza alá megfelelően a testet, és legyen állítható az ülőlapja, és a háttámlája is, hogy a kényelmes testhelyzet biztosítva legyen. Fontos emellett, hogy az asztal mérete és magassága is megfelelő legyen.

A munkahelyi kockázatértékelés

A munkáltató az előzetes munkavédelmi vizsgálatok során a létesítmény, és a technológia esetén is köteles felmérni munkabiztonsági és munka-egészségügyi szempontból is a várható veszélyeket, illetve meg kell határoznia a veszélyeztetettek körét. Munkahelyi kockázatbecslés során fel kell becsülni a veszélyek jellegét, forrását, illetve a veszélyeztetettség mértékét is. Itt fontos kitérni a veszélyes anyagokkal való érintkezésre, mely ez esetben lehet tisztítószer, vagy a számítógépek, nyomtatók esetében használatos patronok, festékek megfelelő használata, illetve, hogy az elektromos eszközök nem megfelelő érintkezése akár áramütést is okozhat. Sajnos történt már haláleset is ilyen körülmények között.

Vágásos kézsérülés veszélye is fennállhat egy irodában akkor, ha a dolgozók iratmegsemmisítőt is használnak, sőt nem példátlan, az ilyen gépek okzta horrorsérülés.

A munkáltatónak kötelessége továbbá meghatároznia a lehetséges veszélyhelyzetek elleni védekezési módokat, ebbe beletartozik természetesen a műszaki, és egyéni védelem, illetve a dolgozók szervezési, és egészségügyi megelőzési intézkedései is.

