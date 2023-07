Növeld céged hatékonyságát. Találd meg a legjobb megoldást

A gyorsabb és hatékonyabb vállalatirányítás növeli a profitot és javítja az eredményességet. Néha elegendő csak néhány folyamat optimalizálása ahhoz, hogy felpörögjön a cég működése. Az Infinite IT Solutionsnál kész technológiai megoldásokat kínálunk, melyek néhány lépésben növelik az üzletvezetés hatékonyságát. Olvasd el a cikket, és ismerd meg a részleteket!

Ha saját vállalkozást vezetsz, akkor minden bizonnyal tisztában vagy azzal, hogy a folyamat- vagy dokumentációmenedzsment kulcsfontosságú az üzleti életben. Azt is tudod, hogy mennyi időt takaríthatsz meg, ha simán és gördülékenyen működik minden. Ismerd meg azokat az eszközöket, amelyeknek köszönhetően növelheted céged termelékenységét!

Hatékony eszközök az e-kereskedelemhez

Infinite Marketplace

A partnerek közötti hatékony kommunikáció minden üzlet alapja. Az e-kereskedelemben kiemelt szerepe van a szállító és a vevő közötti információáramlásnak. Az Infinite Marketplace az Infinite IT Solutions felhasználóbarát eszköze, melynek segítségével könnyen bemutathatod aktuális ajánlataidat és reklámozhatod az akcióidat. A vevő számára pedig megkönnyíti a rendelés leadását, de a szállítási ütemezés, a logisztikai minimum, a koncessziók vagy a hitelkeretek ellenőrzését is. A vevő emellett tájékoztatást kap a fizetéseiről és a korábban leadott rendeléseiről is.

Infinite e-Catalogue

Az Infinite e-Catalogue egy olyan platform, ahol elhelyezheted és katalogizálhatod a portfoliód összes termékét. A megfelelően rendszerezett kínálatnak köszönhetően minden egy helyen van, így az ügyfelek könnyen megtalálják, amire szükségük van. Üzenetekben is kommunikálhatsz velük és hírértesítéseket küldhetsz nekik.

Papírmentes cég

A papírmentes trend a vállalatok által felhasznált papír mennyiségének csökkentését szorgalmazza. Ez a feladat egyáltalán nem bonyolult, ha megvannak hozzá a megfelelő eszközök. Különösen azért, mert megvalósításukból további előnyök származnak a cég számára. Milyen papírmentes üzleti megoldásokat kínál az Infinite IT Solutions?

Elektronikus aláírás

Bárhol, bármikor aláírhatod a dokumentumaidat, csak internet-hozzáférésre van szükséged. Írj alá a weboldalonvagy biometrikus azonosítással ellátott eszközökön keresztül. Az eSign elektronikus aláírás egyenértékű a kézzel írott aláírással, használata minimálisra csökkenti a távszerződések megkötésének idejét. Kényelmes megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek évente több ezer számlát kezelnek.

Online Ügyfélszolgálat

Oszd meg a számlákat, áfás számlákat és az elszámolásokat ügyfeleiddel. Biztosíts ügyfeleidnek hozzáférést fizetési előzményeikhez, és tedd lehetővé számukra, hogy számos feladatot önállóan hajtsanak végre. Az eCustomer Servis egy olyan platform, amelynek köszönhetően időt takaríthatsz meg magadnak, és alkalmazottaid számára.

Elektronikus dokumentumcsere

Az EDInet platformnak köszönhetően egyszerűen és gyorsan cserélhetsz dokumentumokat üzleti partnereiddel. A rendszer elszámolások, számlák, javítások, szerződések, HR dokumentumok és sok minden mást irat küldését és fogadását teszi lehetővé.

Elektronikus számlafeldolgozó rendszer

Függetlenül attól, hogy milyen iparágban tevékenykedsz, a könnyű, pontos és gyors számlakiállítás aranyat ér. Az Infinite e-Invoice csomag lehetővé teszi az elektronikus aláírással aláírható digitális számlák problémamentes cseréjét.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!