Globálissá vált az információs technológiai ipar munkaerőpiaca

A koronavírus-világjárvány az információs technológiai ipar számára a cégek szolgáltatásainak és belső munkafolyamatainak digitálisra váltását, az e-kereskedelem rekordjellegű fellendülését és a piaci igények drasztikus növekedését hozta el. A szektor a kihívásokat elsősorban a munkaerő globálissá válásával kezeli: a magyar piacon is megjelentek a hatalmas fizetéseket kínáló nyugat-európai és tengerentúli cégek, amelyek a globális távmunkának köszönhetően akár 2,7 százalékos átlagnövekedést is tapasztalhatnak a termelésben. Borzák Péter, az INSPYRE ügyvezető igazgatója elemzésében rámutat: az időeltolódás, az eltérő munkakultúra, az elszigetelődés azért okozhat meglepetéseket a magyar munkavállalóknak.

A Gartner elemzése szerint az év végére a szellemi tevékenységet végző munkavállalók 51 százaléka fog otthonról dolgozni világszerte – a 2019-es 27 százalékhoz képest. A távolról dolgozók a világ alkalmazottainak 32 százalékát teszik majd ki az év végére, a pandémia előtti 17 százalékhoz képest.

„A pandémia okozta drámai gyorsaságú digitalizáció a távmunka forradalmát és az információs technológiai szektor munkaerejének globalizálódását is elhozta. A tehetséges munkaerő hiányának enyhítése érdekében hatalmas tőkével és erőforrásokkal jelentek meg a közép-kelet európai munkaerőpiacon azok a nyugat-európai és tengerentúli cégek is, amelyek korábban bizalmatlanul álltak a távmunkához”

– számol be tapasztalatairól Borzák Péter, az INSPYRE ügyvezető igazgatója.

A cég évek óta partnere különböző méretű amerikai cégeknek, startup-tól a Fortune 500 méretig. Borzák Péter hozzáteszi: a csábítóan kimagasló fizetés mellé azonban sok hátrány is társulhat. A globálissá váló távmunka az emberi kapcsolatok és a kötetlen kapcsolatépítés lehetőségének hiánya miatt hosszú távon növeli az elszigetelődés és a kiégés kockázatát.

„Az egyik legnagyobb kihívás az időeltolódás. A tengerentúlhoz képest legalább 6 órás időeltolódáshoz hozzáadódik, hogy az Egyesült Államokon belül is több távoli pozíció van, így nem ritka az akár 8 órás eltérés egy-egy csapaton belül. Ezt az amerikai cégek általában csúsztatott törzsidő alkalmazásával igyekeznek ellensúlyozni, így az európai alkalmazottaknak a 9-17 helyett 11-19 a törzsidő. Ám ez a plusz értekezletekkel kiegészítve akár 21-22 óráig is eltart. A munkakultúra, a felmondási idő és a szabadságolások menete is teljesen eltér a magyar munkavállalók által megszokottól, így sokaknak meglepetést jelenthet”