Az East Gate PRO fejlesztése egy több mint húszezer négyzetméteres két új csarnoképület felépítésével indul, amely a felmerülő piaci igényekre és megnövekedett keresletre nyújt majd választ. A park tulajdonosa és fejlesztője, a WING több mint húsz éve van jelen a hazai ipariingatlan-piacon és egyedülálló szakértelemmel bír a személyre szabott és komplex csarnokmegoldások megvalósításában. Az East Gate PRO első csarnoképületeinek átadására 2022 második felében kerül majd sor.

Magyarország egyik legnagyobb ingatlanvállalkozása, a WING több mint húszéves ipari ingatlan fejlesztési tapasztalattal a háta mögött, új raktárfejlesztéssel bővíti a tulajdonában álló East Gate ipari park területét a Fóti út szemközti oldalán található telken. Az új, közel húszezer négyzetméteres komplexum a népszerű East Gate Business Park és Login Business Park sikere nyomán, valamint a felmerült piaci igényekre reagálva épül meg. Az East Gate ipari parkban jelenleg is megtalálható számos nemzetközi nagyvállalat hazai vagy regionális cégközpontja, és a TOP50 legnagyobb magyar vállalatból öt cég is képviselteti magát. Az East Gate PRO első két csarnoképületét várhatóan 2022 második felében adják majd át, ezt követően a tervek szerint még négy csarnok épül a területen.

Az East Gate PRO rugalmasan választható csarnoktípusai és – méretei lehetőséget biztosítanak arra, hogy az épületek teljesen egyéni igényekre szabottan készüljenek el, melyre garancia az összeszokott és szakértő fejlesztői projektcsapat. A leendő bérlők már a tervezési szakasztól kezdve részt vehetnek az egyedi építészeti és belsőépítészeti megoldások kialakításában, ezért igény szerint tárgyaló és közösségi tér is kiépíthető, valamint a vállalati arculat megjelenítésére is lehetőséget biztosít számukra a fejlesztő.

A speciális technológiai elvárásokat nélkülöző gyártói-, raktározási- és logisztikai funkciókat kiszolgáló csarnokfejlesztések mellé irodai- és kiszolgáló funkciók is társulnak. A tervezett csarnoképületek változó méretű tereket, és az egyes egységeken belül különböző rakodási módokat – szintbeli és dokkoló-kapukat – kínálnak a leendő bérlők számára, lehetőséget hagyva a későbbi bővülésre. Az East Gate PRO magas minőségű, modern épületei olyan műszaki szolgáltatásokat kínálnak majd, mint az ESFR sprinkler rendszer, rendszámfelismerő beléptető és biztonsági kamera rendszer, valamint a C1-C2 épületek esetén cross-docking funkció is elérhető lesz.

„Az elmúlt időszakban jelentős ugrás következett be e-kereskedelemben, ami tükröződött az ipari- és logisztikai ingatlanok iránti kereslet bővülésében, ahogyan ezt az East Gate és a Login Business Park esetében saját magunk is tapasztaltuk is. Ez a megnövekedett érdeklődés alapozta meg a döntésünket, hogy elindítsuk az East Gate PRO fejlesztését. A WING több mint húsz éve van már jelen az ipari ingatlanok piacán és mára egyedülálló szakértelmet szerzett az egyedi igényekre szabott raktárlogisztikai és gyártó-összeszerelő csarnokmegoldások terén”