Kifejezetten félrevezető a kiszivárogtatás az Apple szerint

Ahogy arról már az Origo is beszámolt, az Apple egyre keményebben igyekszik lecsapni a szivárogtatókkal szemben, így néhány nappal ezelőtt küldött egy bírósági felszólítást egy kínai úriembernek, aki valamilyen módon hozzájutott egy idén megjelenő új iPhone prototípusához.

AZ APPLE NEM CSAK EL SZERETNÉ TÜNTETNI A KISZIVÁRGOTT KÉSZÜLÉKEKET, HANEM AZT IS SZERETNÉ MEGTUDNI AZ ILLETÉKESTŐL, HOGY KIKEN KERESZTÜL JUTOTT HOZZÁ A PROTOTÍPUSHOZ.

A szálak ugyan az Apple helyi gyártópartneréhez, a Foxconnhoz vezetnek, azonban nem tudni, hogy a szivárogtatásért az Apple saját alkalmazottai, vagy a Foxconn munkatársai a felelősek. Mindenesetre több külföldi lap is arról számolt be, hogy egy egészen konkrét kör épült ki, amelyik ezzel foglalkozik.

Az Apple most újra figyelmeztetést adott ki, mely szerint a hasonló dolgok nem csak a kereskedelmi titkok megsértésének minősülnek, hanem más módokon is károsak lehetnek. Ha például ilyen prototípusok eljutnak külsős cégekhez, akkor már előre elkezdhetnek mondjuk tokokat gyártani a hivatalosan még nem is létező készülékhez.

Ez az Apple szerint azért is lehet problémás, mert sokszor a kikerült prototípusok nem egyeznek meg a végső termékkel, így rengeteg olyan termék készülhet, amik végül nem illeszkednek egyetlen megjelenő telefonra sem. Ezzel pedig tulajdonképpen a leendő iPhone-ok vásárlóit verik át, akik adott esetben “előre felkészülnek”, és megveszik a tokot a piacról.

Forrás: ORIGO