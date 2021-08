Véget ért a nagy Zoom per, 25 milliárdba került a dolog

Megegyezéssel zárult a Zoom videokonferencia-szolgáltató ellen indított csoportos per: a vállalat fizetni fog a felhasználóknak az őket ért támadások miatt.

Rengetegen kezdték el használni a Zoomot a koronavírus-járvány idején, így nem véletlen, hogy rosszabb szándékú hackerek is nagy lehetőséget láttak benne. Minthogy a Zoom biztonsága hagyott némi kívánnivalót maga után, sokan szembesülhettek azzal, hogy hívatlanok csatlakoztak a videobeszélgetésekhez, provokatív tartalmakkal, például pornográf videókkal zavarva meg a konferenciákat. Még külön elnevezés is született az ilyesfajta támadásra: Zoombombing. De nem csupán ezt vetették a videokonferencia-szolgáltató szemére, hanem azt is, hogy személyes adatokat osztott meg a Facebookkal, a LinkedInnel és a Google-lel.

El is indult a csoportos per a vállalat, a Zoom Video Communications ellen, ami végül – írja a CNBC – megegyezéssel zárult, bár ezt még jóvá kell hagynia Lucy Koh amerikai járásbírónak a kaliforniai San Jose-ban.

A szolgáltató beleegyezett abba, hogy 85 millió dollárt – 25,5 milliárd forintot – fizet, amellett javítja biztonsági gyakorlatát, figyelmezteti a felhasználókat, ha a találkozó házigazdái vagy más résztvevői harmadik féltől származó alkalmazásokat használnak az értekezleten, emellett speciális képzést biztosít az alkalmazottainak az adatvédelemmel és az adatkezeléssel kapcsolatban. A perben érintett előfizetők 15 százalékos visszatérítést kaphatnak alapelőfizetésük után, vagy 25 dollárt, attól függően, melyik a magasabb összeg.

A Zoom, a beleegyezés ellenére, tagadta a jogsértést, és kijelentette: