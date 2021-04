A mesterséges intelligencia már a pénzügyeinket is támogatja

A mesterséges intelligencia (MI) már nem a fantasztikus filmek izgalmas látványeleme, hanem egyre inkább a mindennapjaink részét képezi, hiszen az orvostudománytól kezdve a pénzügyekig számos területen jelen van.

Az ilyen irányú fejlesztések azonban még meghatározóbbak lesznek a jövőben, amelyet az is mutat, hogy világszerte egyre több forrást szánnak az MI támogatású megoldásokra a befektetők. A trend a hazai startupok körében is felfelé ívelő pályán mozog, melyet számos ígéretes, világszinten is élenjáró eredmény igazol: a Start it @K&H inkubátorprogramban részt vevő csapatok többek között a mesterséges intelligencia segítségével újítják meg a kriptokereskedést, a könyvelést és a videójátékok világát. A K&H innovatív megoldásai pedig a pénzügyi folyamatokat és platformokat helyezik új alapokra – hangzott el a Startup Szerda eseményen.

A mesterséges intelligencia (MI) jelentőségét mi sem igazolja jobban, minthogy világszinten folyamatosan nő az MI területen a kutatás-fejlesztésre szánt befektetések összege. A Stanford Egyetem 2021-es, mesterséges intelligencia indexe alapján 2020-ban 9,3 százalékkal több fejlesztésre szánt forrás állt rendelkezésre, mint egy évvel korábban. A járvány következtében pedig még inkább felértékelődik ez a technológia az orvosi kutatások, gyógyszerfejlesztések, illetve az oktatás területén is. A trend felerősödése az üzleti életben is tetten érhető köszönhetően annak, hogy segítségével óriási mennyiségű adat feldolgozására nyílik lehetőség, ami a gyorsan változó ügyféligények kiszolgálását teszi lehetővé. Emellett képes arra, hogy az automatizálható folyamatokat elvégezze, így a munkavállalók egyrészt tehermentesíthetőek, másrészt több idejük marad a kreatív, magasabb hozzáadott értékkel bíró tevékenységekre.

„Az MI alapú megoldások egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a startupok életében is. Ez egy rendkívül innovatív, ám speciális szaktudást igénylő terület, amelyet nehéz elsajátítani, ezért viszonylag kevesen értenek hozzá. A szaktudás bővítésével ugyanakkor szektortól függetlenül, akár egy-egy termék vagy szolgáltatás részeként, kiegészítéseként is alkalmazható, így nagy lehetőségeket rejt. A Start it @K&H inkubátorprogramban többek között ezeknek az előremutató innovációknak a megvalósításához, finomhangolásához, ismertségük növeléséhez szeretnénk hozzásegíteni a startupokat annak érdekében, hogy egyre többen alkalmazzák sikerrel a technológiát, és még több úttörő, hazai megoldás könnyíthesse meg az életünket”

– mondta el Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője a Start it @K&H szakmai partnerségével megvalósuló Startup Szerda eseményen, amely a starupokat érintő leginkább aktuálisabb témákat dolgozza fel. A legutóbbi alkalmon a mesterséges intelligencia térnyeréséről volt szó, ahol a Start it @K&H inkubátorban fejlődő csapatok is bemutatták saját MI projektjeiket.

„A technológiai fejlődés a pénzügyi területen is áttörést hozott, hiszen a járvány következtében előtérbe kerültek a digitális megoldások, úgymint a készpénzforgalom automatizálása vagy a robotok alkalmazása. Ez utóbbi azért is jelentős, mert a K&H-nál évente több mint 450 féle ügyletet végzünk robotokkal, melyek 2020-ban több mint 20 millió tranzakciót végeztek el a bankcsoport számára. Segítségükkel többek között a vállalati ügyfelek adóigazolásai is elkészíthetők, díjkedvezmények beállítása kezelhető, de a szerződések adminisztrációjában is segít, ami gyors és kényelmes ügyfélkiszolgálást tesz lehetővé. A jövőben pedig még inkább felerősödhet a mesterséges intelligencia jelenléte, amivel tovább egyszerűsíthetjük a pénzügyi és az ügyintézési folyamatokat”

– tette hozzá Németh Balázs.

Áttörő MI megoldások a Start it @K&H csapataitól

Kriptotőzsdézés mesterséges intelligenciával

A Start it @K&H egyik csapata, a Graines de Boss francia startup versenyen is díjazott B-cube.ai egy mesterséges intelligencia alapú szoftverrel újítja meg a kriptovaluta kereskedést. A teljesen automatizált kriptovaluta-kereskedő platformon a tőzsdézést mesterséges intelligencia optimalizálja. A botok folyamatosan monitorozzák a piacot, és képesek arra, hogy valós időben hajtsák végre a tranzakciókat. Az alkalmazott mesterséges intelligenciának köszönhetően a szoftver előnye, hogy a hagyományos algoritmusokkal szemben folyamatosan fejlődik, és képes a tanulásra.

A könyvelők jobbkeze: iBookr

A Start it @K&H csapata által létrehozott iBookr a kkv-k és a könyvelők munkáját egyaránt megkönnyítheti. Rendszerük által teljesen automatizálhatóvá válik a kis- és középvállalkozások pénzügyeinek kezelése, a könyvelők számára pedig komplex megoldást nyújt, amivel egy szakember munkakapacitása akár a hatszorosára is nőhet. A mesterséges intelligencia többek között a digitalizált adatok értelmezésében, a számlák kategorizálásában és lekönyvelésében segít.

Fridai – a nappalidba költözik, és élménnyé teszi a videójátékot

Az egész gamer világot felforgathatja a Start it @K&H csapatának mesterséges intelligencia alapú fejlesztése, a Fridai hangalapú virtuális játékasszisztens. A startup újdonsága kifejezetten az online játékok támogatásához készült, hogy használatával a játékosok figyelmét ne zökkenthessék ki a menet közben felmerülő kérdések, mert az asszisztens folyamatosan válaszol ezekre, segít, ha a játékos nem emlékszik valamire, vagy elakadt, továbbá felvázolja a további lehetséges lépéseket is.