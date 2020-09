A Bluebird International Zrt. IT Recruitment vezetője visszatért

Balassa Réka, a Bluebird International Zrt. (továbbiakban Bluebird) IT Recruitment üzletág igazgatója 3 év szülési szabadság után visszatér a pozíciójába.

Balassa Réka (leánykori nevén Szörényi Réka) neve nem ismeretlen azok számára, akik már dolgoztak együtt a Bluebirddel: a szakember ugyanis immár több mint 15 éve, 2005 áprilisában csatlakozott a céghez.

„Szeretnék a lehető legrövidebb időn belül felzárkózni, megismerni a jelenlegi szervezetet és rálátni a vállalat újabb területeinek a működésére. Hosszabb távon szeretném a legmotiváltabb és legeredményesebb IT toborzás csapatot felépíteni.”

– mondta el célkitűzéseiről Balassa Réka.

„Azért is szeretek a Bluebirdnél dolgozni, mert nagyszerű a közösség, van home office lehetőség és folyamatosan vannak új kihívások. Mégis, a folytonos változások mellett egy dolog állandó: a biztonság. Utóbbi pedig családos munkavállalóként rendkívül fontos nekem.”

– tette hozzá.

„Az informatikai szektor köztudottan szakemberhiánnyal küzd. Az IVSZ becslése szerint körülbelül 30-40 ezer informatikus tudna azonnal munkába állni, akik átlagosan két hét alatt tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A Bluebird IT Recruitment szolgáltatásai révén jelenleg több, mint 40 000 IT szakembert érünk el Budapesten és környékén. Az informatikusokért folyó verseny miatt rendkívül fontos, hogy ki vezeti a toborzás csapatot. Réka az elmúlt sok-sok évben már bizonyított: stabil eredmény és rengeteg elégedett ügyfél jellemezte a munkáját. Számítok rá, hogy a jövőben is ugyanolyan lendülettel fog dolgozni, mint a szülési szabadsága előtt és vezetői szerepében tovább erősödik.”