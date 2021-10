A munkából kiesett évek alatt gyakran nemcsak a szak- és nyelvtudás, de az önbizalom is megkopik.

Ennek visszaépítésében és új készségek elsajátításában is segít a Morgan Stanley Return to Work – Vissza a munkába! programja. A globális befektetési bank budapesti központja olyan munkavállalók jelentkezését várja, akik valamilyen okból – gyermeknevelés vagy akár önfejlesztés, karrierváltás – miatt több évre felfüggesztették a szakmai pályafutásukat, de szeretnének visszatérni a munka világába.

A Morgan Stanley kilenc éve New Yorkban indította el a Return to Work – Vissza a munkába! programját, hogy segítse a legalább két évet kihagyó szakemberek visszatérését a munkaerőpiacra. A programot a vállalat világszerte számos irodájára kiterjesztette, Budapesten idén már hatodik alkalommal lehet pályázni. A program iránti érdeklődés annak 2016-os magyarországi indulása óta magas, az induló csoportok létszáma azóta csaknem háromszorosára nőtt.

Fókuszban a karrierváltás és az élethosszig tartó tanulás

A karrierszünetnek számos oka lehet, azonban napjainkban egyre gyakoribbá válik az „újratervezés”, vagyis az, hogy új területen képezi és próbálja ki magát, új iparágban épít karriert. Az eredetileg pénzügyi területen tevékenykedő Borsós Bence például informatikai területre váltott, és egy külföldön elvégzett mesterdiploma és egy egyéves full-stack programozói képzés után a Return to Work! program adott lehetőséget számára, hogy szoftverfejlesztőként helyezkedjen el. A résztvevőknek a 4 hónapos „visszavezető” program után lehetőségük van teljes munkaidős pozícióban csatlakozni a Morgan Stanley csapatához. Borsós Bencének is sikerült munkába állnia a budapesti központban, ahol jelenleg értékpapír-kereskedési IT rendszerek fejlesztésén dolgozik.

„A szakmai tudáson felül a program nagy hangsúlyt helyezett az olyan készségek fejlesztésére is, mint a kommunikáció vagy a személyes márka-építés. Mivel az önfejlesztés fontos területe az életemnek, kellemes meglepetésként ért, mikor tudomást szereztem a képzésekről – mondta el Borsós Bence. – Nehézséget jelentett, hogy távmunkában kezdtem, így számomra teljesen újszerű módon kellett megismerkednem a munkatársaimmal. Szerencsére számos olyan online lehetőség volt, ahol beszélhettem a többiekkel, és ha bármilyen kérdésem vagy problémám adódott, a csapattársaimra mindig számíthattam.”

7 év után is van visszatérés a munkaerőpiacra

Török Tímea hét év gyermeknevelés után tért vissza a munkába, jelenleg pedig a kockázatmenedzsment részlegen dolgozik.

„A programról egy ismerősömtől hallottam, aki a budapesti irodában dolgozik. A jelentkezés mellett szóltak ezen felül a pozitív vélemények, amiket a sajtóban olvastam a vállalatról, illetve a részmunkaidő lehetősége is”

– mondta el Tímea. Hozzátette: az otthon töltött évek alatt megkopott szakmai önbizalom visszaszerzésére is kiváló lehetőség a Return to Work.

„A program segített abban, hogy visszanyerjem a magabiztosságomat a szakmai életben – fogalmazott. – Nagyra értékelem a cég által kínált rugalmas munkavégzési lehetőségeket is, amelyek segítenek az egészséges munka–magánélet egyensúly kialakításában.”

Visszarázódás a munkába 16 hét alatt, köszöntés a Time Square-en

A 2022 márciusa és júniusa között zajló, 16 hetes program során a résztvevők a szakmai- és angoltudásuk felfrissítését és fejlesztését célzó képzések mellett sok más – például a munka és a magánélet közti egyensúly kialakításáról, időmenedzsmentről, vagy a kommunikációs és prezentációs készségeket fejlesztéséről szóló – tréningen vesznek részt. A program során folyamatos mentorálásban részesülnek, és kapcsolatépítési lehetőségek is rendelkezésükre állnak.

Idén új elemekkel is bővült a képzési csomag, hogy lépést tartsanak a munkavállalók által támasztott új igényekkel, mint amilyen az online munkavégzés vagy az élethosszig tartó tanulás. A járvány okozta kihívások kezelésére felállítottak egy új technológiai csapatot, hogy az online csatlakozók számára is gördülékenyen teljen az első néhány hét – és mindezt olyan kurzusok is támogatják, mint amilyen például a személyes márka építését célzó tréning. A jelentkezőket a Morgan Stanley New York-i központjában, a Times Square-en lévő kivetítőkön is köszöntik.

„A program kiváló lehetőség arra, hogy a résztvevők hosszabb szünet után újrakezdjék vagy új irányba állítsák karrierjüket – mondta el Fremda Balázs, a Morgan Stanley magyarországi HR igazgatója. – Az elmúlt másfél év a kihívások mellett sok értékes tapasztalatot is magával hozott például a távmunka vagy a digitális eszközök területén, melyeket a programba is beépítettünk. Pozitív visszajelzés számunkra, hogy számos, a programban részt vett szakember azóta is velünk dolgozik, erősítve a Morgan Stanley folyamatosan bővülő, sokszínű budapesti csapatát.”

Kik jelentkezhetnek a programra?

A Morgan Stanley olyan angolul tudó szakemberek jelentkezését várja, akik legalább két évre megszakították pályafutásukat, most pedig szeretnének visszatérni a munka világába, melyre heti 30 órás részmunkaidőben is lehetőségük van. A befektetési bank budapesti központjában főként informatikai, matematikai modellező, kockázatelemző és pénzügyi területekre keresnek munkatársakat, így hasznos az informatikai, matematikai vagy gazdasági tapasztalat, ugyanakkor a vállalat a más területekről érkezők kollégákat is várja. A jelentkezési határidő 2021. október 30.

További információkért, kérjük, látogasson el a www.morganstanley.com/returntowork oldalra.