Dyntell: Debrecenből a világhírbe

A 42. helyet megszerezve került a leggyorsabban fejlődő európai, afrikai és közel-keleti technológiai cégeket listázó Deloitte Technology Fast 500TM EMEA rangsorába az integrált vállalatirányítási és üzleti intelligencia rendszereket fejlesztő Dyntell Magyarország Kft. A Magyarország és Románia után már az Egyesült Államokban is aktív debreceni vállalkozás páratlan fejlődését jelzi, hogy árbevétele 2016 és 2019 között a 25-szörösére emelkedett, és tavaly már meghaladta az 1,2 milliárd forintot. Az egyedi és innovatív ERP- és BI-megoldásokat fejlesztő és értékesítő, 80 embert foglalkoztató vállalat célja, hogy 5 éven belül Közép-Európa egyik meghatározó IT-integrátorává, 10 éven belül pedig globális üzleti IT-platform-szolgáltatóvá váljon.

A mesterséges intelligenciával (MI) foglalkozó, magyar családi tulajdonban lévő Dyntell Magyarország a legmagasabbra rangsorolt hazai vállalkozásként a 42. helyezést érte el a Deloitte Technology Fast 500TM EMEA rangsorában. A Dyntell nemcsak az egyetlen hazai cég a lista felső tizedében, de az Európát, a Közel-Keletet és Afrikát magában foglaló EMEA-régió leggyorsabban fejlődő magyar technológiai vállalata is. A komplex vállalatirányítási és üzleti intelligencia rendszerek fejlesztésével és értékesítésével foglalkozó cég árbevétele a dinamikus piacbővítésnek, valamint a világviszonylatban is innovatív és professzionális termékeknek köszönhetően 2016 és 2019 között a 25-szörösére emelkedett.

„Klasszikus garázscégként indultunk, a növekedés és fejlődés lehetőségét céltudatos csapatmunkával a feleségemmel együtt teremtettük meg. A céltudatosság és a csapatmunka maradt, de ma már az a célunk, hogy – globális szoftverszállítóvá válva – egy évtizeden belül ügyfeleink minden szükséges üzleti szoftvertámogatást tőlünk szerezzenek be ”

– fogalmazott Salga Péter, a Dyntell Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

Az ügyvezető elmondta, 21 évvel ezelőtt, első lakásukban, egyetemi állásuk mellett írták meg a rendszer első verzióját.

“Mivel csak egy számítógépünk volt, felváltva kódoltunk: nappal a feleségem, éjjel én. Az első fejlesztésünk, egy személyforgalmi rendszer értékesítése után vettünk egy notebookot, amellyel már tárgyalásokon is be tudtuk mutatni a megoldásunkat. A következő ügyfelünk egy sütőüzem volt, ekkor már egyetemi kollégáink a Debreceni Egyetem Informatika Karáról és az Agrártudományi Centrumból is csatlakoztak a fejlesztéshez”