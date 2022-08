Nők, akik megváltoztatták az informatikát

Azt gondolhatnánk, hogy az informatika nagy alakjai között csak nagy tudású, tekintélyes férfiak vannak, mintha az informatika nem nőknek való tudomány lenne.

Pedig biológiailag semmivel sem alkalmasabbak a férfiak erre a szakmára, mint a nők, és ha egy kicsit mélyebbre ásunk, akad néhány méltánytalanul elfelejtett nő is a számítástechnika úttörői között.

Ada Lovelace

Charles Babbage Torinóban tartott előadást, melyen ott ült Luigi Federico Menabrea is, aki lelkesen jegyzetelte a matematikus szavait. Ezeket a híres angol költő, Lord Byron lánya, Ada Lovelace fordította angolra egy barátja unszolására, majd Babbage javaslatára a fordítást saját gondolatival is ellátta. A jegyzeteivel végül világhírű lett, hiszen lényegében leírta a programozás alapjait. Négy koncepciót is kidolgozott.

Az első elgondolása, hogy egy általános célú gépet kellene építeni, ami lyukkártyák segítségével programozható. A második elképzelése szerint ezeket a gépeket nem csak matematikai műveletekre lehetne használni, hanem bármire. Például zeneművek komponálására. Harmadik koncepciója maga a programozás elméleti és gyakorlati megvalósítása volt. Ehhez például egy kódolási utasítássort is készített. És végül oda is eljutott, hogy feltette a kérdést, vajon képes-e a gép gondolkodni. Ő úgy vélte, hogy nem, mert bár a gép felismeri az összefüggéseket, de soha nem lesz képes semmilyen igazságot előre látni.

Az „ENIAC-lányok”

Valójában hat nőről van szó. Betty Snyder, Frances Bilas, Jean Jennings, Kay McNulty, Marlyn Wescoff és Ruth Lichterman. Ők 1946-ban az amerikai hadsereg által kifejlesztett, a világ első, teljesen elektronikus számítógépének programozói voltak. Akkoriban adatbevivőknek hívták őket. A 20. század közepén azért kaphatták meg ezt a munkát, mert nagyjából azt gondolták, hogy teljesen egyszerű, képzettséget nem igénylő feladat egy ilyen gép működtetése. Lényegében csak követni kell a leírást, és kész. Ha nem így lett volna, akkor valószínűleg ezt a munkát is férfiak végezték volna. Csakhogy, az ENIAC működtetéséhez folyamatosan bonyolult matematikai műveleteket kellett megoldani. A hölgyek főnöke is nő volt, Adele Goldstine, aki az ENIAC programozási kézikönyvét is írta. Jean Jenningssel közösen pedig megalkották az első szoftvereket is.

Grace Hopper

Ő volt az első nő, aki doktori fokozatot szerzett számítógép tudományokból, az amerikai haditengerészettől pedig ellentengernagyi rangban szerelt le. Grace Hopper viszont inkább az informatikában élte ki a tehetségét. Ő írta az első olyan fordító programot, ami képes volt a számítógép számára lefordítani a valamilyen programozási nyelvben írt programot. De a számítógépektől független programnyelv ötlete is tőle származik, nem véletlen, hogy részt is vett az egyik első ilyen, a COBOL kidolgozásában.

„Meg Whitman vezetésével lett az eBay egy 30 fős vállalkozásból egy 15 ezer fős nagyvállalat. Jelenleg ő a HP vezérigazgatója. De ott van Ursula Burns, aki a Xerox elnök-vezérigazgatója. És túl azon, hogy nő, ő volt az első afroamerikai, aki Forbes 500-as céget vezet. Mindezt úgy, hogy a szülei még panamai bevándorlók voltak. Ezek azok a nők, akik nélkül ma az infokommunikációs világ sokkal sivárabb hely lenne. Akik nélkül a jelen férfiai sem ücsöröghetnének az IT-szektor tetején és akik bizonyítják, hogy az informatika nőknek is való tudomány”

– mondta Földesi László, a Systemfarmer elnök-vezérigazgatója.

