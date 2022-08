Az Unysis elnyerte a„legjobb munkahely a fogyatékossággal élők befogadása terén” minősítést

A Magyarországon is több száz embert foglalkoztató Unisys zsinórban másodjára érte el a legmagasabb pontszámot a megváltozott munkaképességűek esélyegyenlőségi mutatójában (Disability Equality Index, DEI). A 100 pontos eredménnyel a vállalat elnyerte a „legjobb munkahely a fogyatékossággal élők befogadása terén” minősítést.

A DEI két amerikai szervezet (Disability:IN és AAPD – American Association of People with Disabilities) közös kezdeményezése, egy átfogó benchmarking eszköz, amely azt méri, hogy a munkahelyek mennyire befogadóak a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal. A minősítés során olyan szempontokat pontoznak, mint a vállalati kultúra, az akadálymentesség vállalati szintű biztosítása, a foglalkoztatási gyakorlat, a közösségi szerepvállalás, a beszállítói sokszínűség, és az Amerikán kívüli leányvállalatoknál alkalmazott gyakorlat.

Utóbbiba beletartozik Budapest is: a Unisys több, mint tizenöt éve a magyar informatikai piac egyik legismertebb szereplője, szolgáltatási üzletágágának európai központja, amely a pályakezdő pozícióktól a vezetői szintekig kínál kihívásokkal teli, felelősségteljes pozíciókat, többek között ügyfélkapcsolati és informatikai területekre is – természetesen megváltozott munkaképességű szakemberek számára is.

“A megváltozott munkaképességűek integrálásának nincs egyetlen legjobb módja, de a minősített vállalatokról elmondható, hogy olyan munkakörnyezet megteremtésén fáradoznak, ahol minden alkalmazott önmaga lehet. Biztosak vagyunk benne, hogy a minősített cégek az eddigi eredményekre építve további erőfeszítéseket tesznek majd a fogyatékossággal élők befogadásáért”

– mondta el a 2022-esesélyegyenlőségi mutató kapcsán Maria Town, a megváltozott munkaképességűek amerikai szervezete, az AAPD elnöke.

“A Unisysnél kiemelt célnak tekintjük, hogy lebontsuk a munkatársaink előtt álló akadályokat, előmozdítsuk a befogadásukat és olyan kultúrát alakítsuk ki, amely a mindenkit megillető tiszteleten, pozitív hozzáálláson és esélyegyenlőségen alapszik. Büszkék vagyunk rá és inspirál bennünket, hogy immár a második éve is ebben a komoly elismerésben lehet részünk”

– mondta el Katie Ebrahimi, a Unisys elnökhelyettese és HR vezetője.