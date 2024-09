Új egység megnyitásával, jótékonysági versennyel ünnepel az idén 10 éves Flippermúzeum

Több mint 100 000 látogató, világhír és néhány ezer ötcsillagos értékelés az elmúlt évtized mérlege

Magyarországon és világszerte egyaránt újra növekvő népszerűségnek örvendenek az elmúlt évtizedek játéktermi játékai. Ezek a gépek manapság elsősorban magángyűjteményekben vagy a Flippermúzeumhoz hasonló kiállításokon bukkannak fel. Látogatói értékelései és egyedülálló nemzetközi médiavisszhangja alapján mára egyértelműen Európa kedvenc “arcade”, azaz játéktermi játékokat bemutató múzeuma lett a Radnóti Miklós utcai kiállítás. A világhírű fővárosi interaktív látványosság most új mérföldkőhöz érkezett: tematikus rendezvényhelyszínnel bővül.

Az elmúlt évtizedben több, mint 100 000 látogatót fogadó Flippermúzeumra a hazai média mellett a világsajtó is felfigyelt. Forgatott itt többek közt a CNN ismert riportere, Richard Quest, a BBC, a francia közszolgálati televízió, az olasz MTV, az American Airlines és a Ryanair, a vezető horvát csatorna Nova TV, valamint David Guetta sztár DJ és Palvin Barbara modell, mint a brit Music Television európai díjátadójának műsorvezetői. Az újlipótvárosi gyűjteményről egyebek mellett a Guardian, a Telegraph, a Frankfurter Allgemeine Zeitung, a Sydney Morning Herald, a New York Times, a Washington Post és a világ különböző légitársaságainak fedélzeti magazinjai és számos nemzetközi utazási blogger is beszámolót közölt. Az interaktív kiállítást /az összes géppel játszani lehet/ a világ vezető utazási site-ján, a Tripadvisoron 5 csillagosra értékelik a látogatók, ugyanitt 1000 budapesti látványosság között stabilan az első 10-ben található a Flippermúzeum.

Néhány éve a Flippermúzeum – magyar és német nyelven – műfajában egyedülálló könyvet jelentetett meg a hazai játéktermek történetéről, valamint, összesen négy alkalommal, Közép-Európa egyik legnagyobb önálló játéktermi játék kiállítását rendezte meg külső helyszínen Arcadia néven, melyre többek között a sikerkönyveiről ismert brit Ian Livingstone írót is meghívta.

Nyílik a Game Galaxy

Nyitvatartási időn kívül sem pihen sokat az interaktív tárlat 163 válogatott masinája: nem ritkák az osztálykirándulások, valamint cégek és magánszemélyek is szívesen bérlik ki különböző eseményekre a múzeumot. A növekvő igényekre válaszul a kiállítóhely most egy második, teljesen önálló, kizárólag bérelhető helyet nyit a fővárosi Ráday utca 38. szám alatt ‘Game Galaxy’ néven. Az “anyaintézmény”, a Flippermúzeum természetesen ezután is változatlanul látogatható lesz majd, egy belépőjegyért továbbra is akár egész napos, korlátlan játékot kínálva. A nagyjából 500 négyzetméteres, retró hangulatú, de modern rendezvény technikával felszerelt Game Galaxy pedig 70 flipperrel és egyéb játéktermi játékkal, amerikai diner stílusú étkező résszel idén októbertől lesz bérelhető.

A Game Galaxy hivatalos nyitóeseménye egy jótékonysági flipperverseny lesz október közepén 80 fő részvételével, amelynek teljes bevételét rászoruló családok támogatására ajánlja fel a Flippermúzeum. A versenyen több korábbi csapat Európa bajnok flipperjátékos, például Solymosi Gábor is részt vesz majd (rendszeresen sor kerül országos, kontinens- és világbajnokságokra, utóbbira például 1991 óta). Az így befolyt összeg kiegészül azzal a 2.7 millió forinttal, amelyet eredetileg a Zen Studios, a világ vezető flipper játékszoftver gyártója adományozott a múzeum számára, gyűjteménye fenntartására. A múzeum az így összegyűlt pénzt is további összeggel egészíti ki, három különösen nehéz sorsú, többgyermekes családot havi rendszeres adomány keretében támogatva.

A Radnóti Miklós utcai Flippermúzeum gyűjtemény összesen több mint 160, kivétel nélkül kipróbálható géppel rendelkezik, az első hagyományos gépektől kezdve 1947-ből, valamint flipper elődökkel a XIX. századból, természetesen a modern flipperekig (valamint egyéb népszerű játéktermi masinákig, ideértve a videójáték kabineteket is.) Túlzás nélkül állítható, hogy Európa kedvenc flipper kiállításáról van szó: ezt támasztja alá az online felületeken (a már említett Tripadvisor mellett például a Google-ön) elérhető több ezer pozitív látogatói értékelés is.

