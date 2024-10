Közösen telepít e-kamion töltőállomásokat a Siemens és az OMV

Az e-buszok és e-haszongépjárművek száma évek óta dinamikusan nő, a személyautó-állomány mellett a fuvarozásban, illetve az áruszállításban is egyre inkább teret nyer az elektrifikáció.

A busz- és logisztikai flották üzemeltetői ezért egyre inkább keresik megfelelő töltési megoldásokat. A Siemens és az OMV erre az igényre választ adva írt most alá egy szándéknyilatkozatot az elektromos nehézgépjárműveket is kiszolgálni képes, nagy teljesítményű e-töltőállomások és e-depók kialakítására Ausztriában, Magyarországon, Szlovákiában és Romániában.

A két vállalat teljeskörű, intelligens töltési megoldásokat biztosít majd a flottaüzemeltetők számára. A töltőberendezések installálása mellett, az infrastruktúra tervezésétől kezdve, a villamos hálózat optimalizálásán át, a zökkenőmentes depómenedzsmentet és naprakész elemzéseket biztosító szoftveres szolgáltatásokig az e-mobilitásra való átállás teljes folyamatában támogatják ügyfeleiket.

A partnerség mérföldkövet jelent az európai autóbusz- és tehergépjármű-forgalom környezetbarátabbá tételében, melyet egy sikeres pilot együttműködés is megelőzött. 2024 tavaszán elsőként az OMV felső-ausztriai töltőállomásán állt üzembe a Siemens e-kamionok töltősére is alkalmas ultraerős, nyilvános gyorstöltője, a SICHARGE-D. Ezt, a nehéz tehergépjárművek igényeire szabott, folyadékhűtéses töltőkábelekkel felszerelt, akár 40 Celsius fokos hőségben is stabil 400 kW teljesítményt biztosító készüléket a töltést egyszerűsítő AutoCharge funkcióval is felszerelték: a töltőkábel csatlakoztatásakor azonnal elindul a töltési folyamat, a beállított tarifa szerint, a fizetés pedig automatikusan történik.

