Amikor a modern és a retró találkozik

Egy régi rádió, egy antik bútor vagy hagyományos porcelánfigurák: sokan ragaszkodunk azokhoz a személyes tárgyakhoz, amelyek erős érzelmi töltettel bírnak.

Miközben ezek a kincsek otthonossá teszik az életterünket, ugyanolyan fontos, hogy egy kényelmes, fenntartható és egészséges környezetet alakítsunk ki az otthonunkban. A Building Performance Institute Europe (BPIE) adatai szerint Európában naponta 30 millióan nem jutnak természetes fényhez, és minden negyedik európai olyan épületben él, ahol a beltéri levegő minősége elmarad az adott ország előírásaitól. Pont ezért van szükség olyan innovációkra, amelyek egyszerre energiahatékonyak, javítják a beltéri klímát és esztétikai értéket is képviselnek.

A beltéri levegő minősége alapvetően befolyásolja mind az otthoni komfortérzetet, mind az egészséges, általános jólétet. A modern otthonokban egyre nagyobb hangsúlyt kap a levegő minőségének javítása, ami a produktivitás és az életminőség növelésében is szerepet játszik. A modern technológiai megoldások, mint a légtisztítók, az okos szellőztető rendszerek tudnak találkozni a hagyományos “eszközökkel”: egy 2019-es kutatás alapján a beltéri levegőminőség javításához a növények és a modern megoldások is hozzátesznek.

Emellett a természetes és a mesterséges fény kapcsolata is jelentős szerepet játszik az otthoni komfortérzetben. Az okos világítási rendszerek beépítése az utóbbi évek egyik legnépszerűbb trendje, különösen a fény színhőmérsékletének és erősségének szabályozhatósága miatt. A megfelelő világítás, de még inkább a természetes fény nem csak csökkenti a stresszt, de az általános közérzetre is pozitív hatással van.

A fényszabályozás egyik leghatékonyabb módja a tetőablakok korszerűsítése, amely a beáramló fény minőségének javítása mellett hosszútávú előnyöket is biztosít, hiszen a tartós ablakok növelik az energiahatékonyságot és a kényelmet, miközben a tetőtér beépítése a növekvő családok igényeit is kiszolgálja. A tetőablakok nemcsak esztétikai szempontból jelentősek, de emellett számos gyakorlati előnyt is kínálnak: a VELUX Cégcsoport kutatásai szerint csupán a tetőablakok cseréjével és a beltéri hőmérséklet 2 °C-kal való csökkentésével közel 40%-kal mérsékelhető a fűtési energiaigény anélkül, hogy ez a komfortérzet rovására menne. A VELUX tetőablakok ráadásul 100%-ban PEFC/FSC tanúsítvánnyal rendelkező fából és korszerű szigeteléssel készülnek, így biztosítják az állandó beltéri hőmérsékletet az év minden időszakában: csökkentik a nyári hőterhelést, és minimalizálják a téli hőveszteséget, ami alacsonyabb energiafogyasztást és jelentős rezsimegtakarítást eredményez.

A tetőablakgyártó vállalat nemcsak kiváló minőségű tetőablakokat kínál, hanem professzionális tájékoztatást is nyújt az otthonok energiahatékonyságának növelésével kapcsolatban, magában foglalva az állami támogatások és felújítási programok ismertetését is. Ez különösen hasznos lehet, többek között a 2023. július 1-jén indult új otthonfelújítási támogatási program kapcsán is, amely finanszírozást nyújt tető- és homlokzati ablakok cseréjére, hőszigetelésre és a fűtési rendszerek korszerűsítésére. A VELUX Cégcsoport idei kutatásából kiderül, hogy a magyarok 64%-a biztosított anyagi források esetén valószínűleg belekezdene korszerűsítési munkálatokba: a válaszadók közel fele egy éven belül felújítana, 24%-uk pedig már konkrét tervekkel rendelkezik a munkálatokhoz.

