Budapestre érkezett a világhírű Monet – The Immersive Experience kiállítás

Megérkezett Budapestre a világhírű Claude Monet immerzív kiállítás (Monet – The Immersive Experience), amely számtalan metropoliszban, többek között New Yorkban, Los Angelesben és Londonban is látogatók tízezreit nyűgözte már le. A 2000 négyzetméteres produkcióban egy gigantikus virtuális világ idézi meg Monet szellemét és varázslatos impresszionista művészetét.

A Van Gogh és a Dalí kiállítások megálmodói Magyarországra hozták a Claude Monet immerzív kiállítást, amely digitális és audiovizuális elemek segítségével kelti életre a francia festő képeit. A látogatók szórakoztató és edukatív formában tudhatnak meg mindent az impresszionista zseni életéről, múzsáiról, munkásságáról.

„A legmodernebb technikát hívjuk segítségül az egyedi történetmeséléshez, az élmény pedig teljesen új jelentést csatol a múzeum fogalmához. Hang és fényjátékok, látványos 360 fokos digitális megoldások, virtuális valóság fogadja a látogatókat. Büszkék vagyunk erre a produkcióra, amely műértők és laikusok, gyerekek és felnőttek számára is maradandó élményt nyújtott már szerte a világon” – mondta el Dudi Bercovici, a Hadran Events ügyvezetője, a kiállítás szervezője.

A kiállítás egyik leglátványosabb pontja a festmények inspirációjául szolgáló kerti híd valamint Monet szobájának hiteles, újraépített másolata. A világjáró turné során a látogatók többsége ezzel a háttérrel fotózkodott a legszívesebben. Az érdeklődők megismerhetik az ikonikus festmények háttértörténetét, valamint kipróbálhatják a VR-élményt és elkészíthetik saját alkotásaikat is.

Claude Monet (1840-1926) a legnagyobb festők egyike, az impresszionizmus mestere. Fényei, színei, a természet iránti vonzalma, életöröme mély hatással van a mai kor közönségére is. “Claude Monet remekművével, A felkelő nap impressziója című alkotással indult útjára 1872-ben az impresszionista mozgalom. A többi már történelem: a napfénytől átitatott, “en plein air”, azaz a szabad ég alatt megörökített, a 19. század mindennapjainak szépségét hirdető festmények mindenki számára ismerősek lehetnek. A jelen emberét is emlékeztetik arra, hogy fedezzük fel a varázslatot, hiszen akad bőven, csak körbe kell néznünk” – mondta el Bán Blanka művészettörténész a kiállítás megnyitóján.

A kiállítás helyszíne a BOK Sportcsarnok, amelyet autóval és tömegközlekedéssel is rendkívül egyszerű megközelíteni – parkolási lehetőséget a csarnok előtt biztosítanak. A kiállítás október 17-én nyílik meg és várhatóan februárig várja a látogatókat.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!