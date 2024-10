A mesterséges intelligencia segít könyvet választani a Bookline oldalán

A mesterséges intelligencia e-kereskedelemben betöltött jelentősége a következő években jelentősen nő majd – derül ki a Market Research előrejelzéséből.

A globális trendekre reagálva a Bookline-nál mostantól mesterséges intelligencia segíti a gazdag könyvválasztékban tájékozódni kívánó olvasókat. A piacvezető online könyvkereskedő egyedülálló megoldása legalább olyan hatékony segítséget nyújt, mintha egy, a köteteket jól ismerő bolti eladótól kérnénk segítséget.

A Market Research előrejelzése szerint a mesterséges intelligencián alapuló eszközök 2032-ig évi 22%-os növekedési ütemben fogják majd meghatározni a globális kereskedelmi bevételt – nem véletlen tehát, hogy az MI-hez kapcsolódó fejlesztésekre az utóbbi időben szinte minden e-kereskedelemmel foglalkozó cég nagy hangsúlyt fektetett.

A mesterséges intelligenciát használó eszközök kiválóan alkalmasak a felhasználók viselkedéselemzésére, személyre szabott termékajánlók kialakítására, ugyanakkor a prediktív készletbecslésre és a dinamikus árazásra is.

„A mesterséges intelligencia minőségi változást hoz a hiperperszonalizáció, ároptimalizáció, prediktív elemzés, logisztika, vizuális-, hangalapú- és szöveges keresésben, ügyfélszolgálat- és marketingautomatizálás területén, ugyanakkor új szolgáltatásokat is teremt”

– hangsúlyozta az idei AI Summit kereskedelmi szekciójának nyitóelőadásában Deák András, a Bookline Zrt. Digitális Csatornák igazgatója.

Könyvajánló chatbot: a legfelkészültebb kolléga

Az AI könyvajánló valós időben elemzi a vásárlók érdeklődési körét, preferenciáit és olvasási szokásait a chatbottal folytatott beszélgetés alapján. Ennek alapján egyedi, személyre szabott könyvajánlásokat tud nyújtani – ezek pedig sokkal inkább illeszkednek az egyén ízléséhez, mint egy általános termékajánló.

A vásárlási folyamat idejét is jelentősen, akár néhány percre csökkentheti ez a megoldás, hiszen a hagyományos keresgetés, böngészés helyett a felhasználó azonnali és gyors segítséget kap a számára legmegfelelőbb könyv kiválasztásához. A chatbot ráadásul olyan könyveket is ajánlhat, amelyekről a vásárló még csak nem is hallott, de érdekes lehet számára. Mindez jelentősen javítja a felhasználói élményt.

A közelmúltban bevezetett MI-alapú könyvajánló asszisztens a szakértők szerint nemcsak gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a vásárlási folyamatot, hanem személyre szabottabb, interaktívabb és információban gazdagabb élményt is nyújt, ami jelentős versenyelőnyt biztosíthat a Bookline.hu számára a könyvkereskedelmi piacon.

„A Bookline mindig is élen járt az új, innovatív megoldások bevezetésében, így nem véletlen, hogy az idei évünk egyik legfontosabb célkitűzése az volt, hogy megtaláljuk, hogyan tud a mesterséges intelligencia hozzájárulni a vásárlói élmény növeléséhez”

– tette hozzá Deák András.

A Bookline.hu regisztrált vásárlói már most kipróbálhatják az AI könyvajánló chatbotot a website-on, a felső keresősáv melletti ikonra kattintva.

