Central Cee lett a G-Shock európai márkanagykövete

A Casio almárkája, a G-Shock bejelentette, hogy a brit rappert, Central Cee-t választotta legújabb európai márkanagykövetévé.

A strapabíró óráiról ismert G-Shock már gyermekkora óta Central Cee kedvence. Sőt, a híresség egyenesen a G-Shock karórák rajongójának nevezi magát. Kétség nem fér hozzá, hogy az undergroundtól a nemzetközi elismerésig vezető útja nagyon hasonlít a G-Shock közismertté válásához. Éppen emiatt az együttműködés a lehető legkézenfekvőbb és legtermészetesebb a két fél számára.

A világ rap kedvelő közönsége 2020-ban kaphatta fel a fejét a Central Cee „Day in the Life” és a “Loading” elnevezésű kislemezeire. Azóta folyamatosan a lejátszási listák élén foglal helyet. Ismertsége révén olyan előadókkal folytat közös munkát, mint például a brit rap fenomén, Dave, vagy a globális szupersztár Drake és Lil Baby. Mindez az egekbe emeli. 2023-ban csak a Spotify-on kétmilliárdnyi lejásztásra tett szert, összesítve pedig már legalább hétmilliárd globális lejásztásnál jár. A rapper tehát megállíthatatlanul lépeget felfelé az ismertség képzeletbeli létráján. Central Cee számára az idei év átütő sikert hozott, a MOBO gálán ugyanis hat díjra jelölték. Ugyancsak idén a Brit Awardsra is jelölést kapott.

A zenén túl Central Cee-nek olyan stílusa és személyisége van, amely rajongók millióit vonzza. Ő egy új, fiatal és energikus generáció erőteljes hangjának tekinthető. A G-Shock ugyanakkor már régóta nagy népszerűségnek és hírnévnek örvend a hip-hop kultúrában. A két „csillag” találkozása tehát további lehetőségeket rejt magában.

„Alig várom, hogy a G-Shockkal dolgozhassak. Gyerekkorom óta hordom őket, úgyhogy így volt értelme. Imádom a márkát. Rokonszenves. Tökéletesen illeszkedik hozzám”

– mondta az együttműködés kapcsán Central Cee.

A kooperáció népszerűsítése érdekében a G-Shock hamarosan globális kampányt indít. Ennek keretében szeptember 26-án egy teljesen új kollekció mutatkozhat be. Az újdonság alapja a GM-2110-es család lesz, amely többféle számlappal, nyolcszögletű fém lünettával, valamint rozsdamentes fémszíjjal könnyedén ötvözi a stílusos megjelenést a funkcionalitással. A kollekció mellett az együttműködésben számos ikonikus és kedvelt modell is reflektorfénybe kerül, köztük a Central Cee kedvencének, a klasszikus DW-6900U-nak egy iterációja. Továbbá a GA-2100, GM/GBM-2100, GMW-B5000, GW-M5610U, GMC-B2100 és DW-5600 időmérők is szerephez jutnak majd.

