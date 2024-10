Már Magyarországon is kapható a Huawei zászlóshajó-okostelefonja

Már elérhető hazánkban a Huawei legújabb zászlóshajó okostelefonja, a HUAWEI Pura 70.

A gyártó épp egy hete bővítette hazai termékportfólióját a HUAWEI WATCH GT 5 okosóra-modellekkel, és ezúttal az okostelefonok piacán erősíti jelenlétét a HUAWEI Pura 70 okostelefonnal. Az új sorozat a Huawei P széria mobilfotózás és dizájn terén szerzett tapasztalatait építi tovább: többek között az Ultra Lighting XMAGE kamerarendszernek köszönhetően lehetővé teszi a gyors és éles fényképek készítését is. A készülék innovatív fotós képességeit szemlélető kisfilm pedig részben Budapest nevezetes helyszínein készült.

A Huawei folyamatos innovációs törekvéseinek köszönhetően egyre szélesebb termékportfólióval áll rendelkezésre a magyar piacon is. A vállalat épp egy hete számos újdonságot mutatott be barcelonai termékbemutatóján, és azzal egyidőben hazánkban is elindult a HUAWEI WATCH GT 5 értékesítése, ezúttal pedig a hazai okostelefonos szegmensben erősíti pozícióját zászlóhajó okostelefon-modelljével, a HUAWEI Pura 70-nel.

A legendás Huawei P-sorozat mindig is az esztétikum és az intelligens fotózás kombinációját képviselte, miközben formálta az iparági divatot és meghatározta a mobilfotózás fejlődési irányát. Az innováció folytatásaként a P-széria megújult és HUAWEI Pura néven lép tovább. A Pura elnevezés a tisztaságot jelölő angol Purity kifejezésből ered, merész újító szemléletével fedezi fel az eddig ismeretlent, és új perspektívákat nyit meg: az új HUAWEI Pura 70 ötvözi az egyik legmagasabb szintű képalkotó technológiát és az egyedi dizájnt.

Erről tesz tanúbizonyságot a Pura 70 bemutatkozó videója is: a készülék innovatív képességeit egy részben Budapest utcáin és ikonikus helyszínein forgatott videóban szemlélteti a gyártó, megjelenik többek között a Duna partja, a Lánchíd és a Keleti pályaudvar épülete. A videó további részei Szlovéniában és Horvátországban készültek, bemutatva a régió sokszínűségét és természeti szépségeit.

Az újgenerációs esztétika úttörője

A HUAWEI Pura 70 sorozat okostelefonjai modern, innovatív esztétikát képviselnek, a kreativitás és a dinamizmus jegyében készültek, prémium minőségű, minimalista dizájnfilozófiával. Szakított például a kamerasziget elrendezésére korábban használt hagyományos alakzatokkal, és új, egyedi, ún. Forward Symbol elrendezést alkalmaz, amely egyben tükrözi a gyártó által bevezetett Fashion Forward koncepciót.

A HUAWEI Pura 70 emellett új generációs HUAWEI X-True™ kijelzővel rendelkezik, amely 460 ppi felbontású, és akár 2500 nites csúcsfényerőt biztosít. A kijelző támogatja az ultra magas felbontású technológiát, és a mesterséges intelligencia alapú HDR megjelenítést. A Pura 70 emellett 1-120 Hz LTPO adaptív frissítési frekvenciát is lehetővé tesz, amely intelligensen állítja be a kijelző frissítési sebességét a felhasználói igényeknek megfelelően. Amikor a kijelző statikus állapotban van, azaz nincs aktív tartalom vagy mozgás a képernyőn, a készülék teljes képernyője energiahatékony, 1 Hz fogyasztású OLED-megjelenítést nyújt, csökkentve az energiafogyasztást.

A HUAWEI Pura 70 kijelzője sík élekkel rendelkezik, kerete rendkívül keskeny. Ez a kialakítás rendezett megjelenést biztosít geometrikus struktúrájával és minimalista keretével, ami modern, divatos és energikus megjelenést kölcsönöz. Az okostelefont szupertartós Kunlun üveg védi, amelynek szilárdsága 100 százalékkal nőtt, így jobban ellenáll az esetleges napi használat során előforduló véletlen leeséseknek.

Újabb fejezet a mobilfotózásban

Az új Pura 70 széria új generációs Ultra Lighting XMAGE kamerával frissült, amely a HUAWEI XD Motion Engine technológiával együttműködve lehetővé teszi az ultra sebességű pillanatfelvételek készítését, ezáltal a készülék éles és részletgazdag fotókat készít, legyen a fotó alanya közel vagy távol.

A HUAWEI Pura 70 főkamerája 1/1,3 hüvelykes érzékelővel rendelkezik, és az iparág egyik legnagyobb F1.4-es fizikai rekeszét használja, ami nagy mennyiségű fény beáramlását teszi lehetővé. A kamerákat ezenfelül olyan mechanikai komponenssel szerelték fel, amely segít a kamera lencséjének pontos és stabil mozgatásában, 100 százalékkal növelve a fókuszpontosságot. 91 százalékkal növelték a rázkódáscsökkentő szöget is, így még gyors felvételek esetén is éles és részletgazdag képeket lehet készíteni.

A Pura 70 okostelefon százszoros zoomtartományt biztosít (0,5x-től 50x-ig), valamint jelentősen fejlődött a portréfotózás terén is. A készülék intelligensen érzékeli a fényt, az árnyékokat, a fókuszálást és a bőrszínt, így valósághű, kiváló portréhatásokat biztosít. A háttérelmosódással készített portrék is jól definiált rétegeket jelenítenek meg, amelyek élesen kiemelik a főszereplőt, miközben megőrzik a részleteket, például a haj finom vonalait és az arc apró részleteit. Az előlapi kamera használata közben a HUAWEI Pura 70 sorozat természetesen szépíti az arcot, miközben megőrzi az arc valódi arányait és pontosan visszaadja a bőrszínt, így a közeli arcról készült fotók is természetesen, torzítás nélkül jelennek meg.

Csúcsteljesítmény a felhasználói élmény növeléséért

A HUAWEI Pura 70 sorozat az új töltési architektúrának köszönhetően közel tökéletes egyensúlyt ért el az akkumulátor üzemideje, a gyors töltési sebesség és a készülék vastagsága között. A HUAWEI Pura 70 4900 mAh kapacitású nagy teljesítményű akkumulátorral felszerelt, miközben a készülék vastagsága mindössze 7,95 mm. Lehetővé teszi a 66W-os vezetékes HUAWEI SuperCharge töltést és az 50W-os vezeték nélküli HUAWEI SuperCharge töltést is.

A Pura 70 okostelefon új, EMUI 14.2 operációs rendszerrel érkezik. Az EMUI 14.2 egyszerűsített és könnyen használható felületet kínál, ezáltal a felhasználók jobb élményt kapnak. Az EMUI 14.2 továbbfejlesztett interaktív felülete a Pura 70 sorozat Forward Symbol dizájnjának vizuális jegyeit használja, új stílust alkotva.

Elérhetőség, ár

A HUAWEI Pura 70 okostelefon már elérhető a Vodafone üzleteiben és webáruházában, valamint a Yettel, a Euronics, és a MediaMarkt webáruházában. A készülék ajánlott fogyasztói ára 399.990 Ft, a mobilszolgáltatók kínálatában azonban az ár a tarifacsomag szerint alakulhat.

További információ az alábbi weboldalon található.

