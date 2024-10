A Sony bemutatja a LinkBuds termékcsalád három új tagját

A Sony ma két vezeték nélküli fülhallgatóval (LinkBuds Fit és LinkBuds Open), valamint a LinkBuds Speakerrel bővítette LinkBuds termékcsaládját.

Az egyedi gyűrűs kialakítással rendelkező LinkBuds széria 2022-es indulása óta kiemelt hangsúlyt fektet a kényelemre, valamint az online és offline világ összekapcsolására. Ez folytatódik a LinkBuds termékcsalád új képviselőivel is: a Sony a vásárlók értékes visszajelzései alapján végzett fejlesztéseket, amelyek zavartalan, úgynevezett Always On élményt nyújtanak anélkül, hogy veszélyeztetnék a nagyszerű hangzást. A kényelmes, intelligens és való életre tervezett új LinkBuds fülhallgatók és hangszóró által kapcsolatban maradhatunk szeretteinkkel és szórakozással.

Az aktív életmódot élő embereknek tervezett LinkBuds Fit és LinkBuds Open új és könnyű illeszkedést segítő elemekkel rendelkezik, hogy egész nap kényelmesen viselhessük. A LinkBuds Open újonnan kifejlesztett nyitott gyűrűs kialakításával összekapcsolja a zenét a külvilággal, teljesen újfajta fülhallgatói élményt eredményezve. Mindkét típus többféle, az egyéni stílushoz igazítható színben elérhető, személyre szabható tokokkal és illeszkedést segítő elemekkel1. Az új fülhallgató típusok mellett a Sony bemutatja a LinkBuds Speakert is. A LinkBuds Speaker tökéletesen belepasszol a LinkBuds termékcsaládba. Auto Switch funkciója a körülményektől függően automatikusan vált lejátszáskor a LinkBuds Fit, LinkBuds Open és LinkBuds S2 között a zavartalan hallgatói élmény eléréséért3.

A Sony továbbra is együttműködik Olivia Rodrigóval, a háromszoros GRAMMY®-díjas, többszörös platinalemezes énekes-dalszerzővel a LinkBuds széria kapcsán a Sony „For The Music” kampánya keretén belül. A tavalyi sikeres együttműködést követően, a LinkBuds S után most a LinkBuds Fit és a LinkBuds Open is elérhető Olivia védjegyéül szolgáló lila színben. Az énekes-dalszerző saját maga vett részt a tervezésben, és egyetlen cél lebegett a szeme előtt: a rajongói. A fülhallgatók egyedi EQ beállításokkal biztosítják az optimális hallgatói élményt, és egy Olivia által kiválasztott hangszínszabályozó felhasználói felülettel rendelkeznek.

LinkBuds Fit – Egyénre szabva

A LinkBuds Fit páratlan komfortérzetet kínál az új fejlesztésű illeszkedést segítő elemek és füldugóvégek révén, zökkenőmentesen szabályozza a környezeti hangzást és zajszűrést, valamint egyedi stílusunkhoz választhatunk a színek közül.

Kényelmes viselet az aktív életmódhoz – A biztonság és kényelemérzet fokozása érdekében – még edzés közben viselve is – a Sony új illeszkedést segítő elemeket fejlesztett a LinkBuds Fithez. Az illeszkedést segítő elemek nyílása puha és üreges, hogy csökkentse a fül érintkezését és ezáltal a nyomást, míg az illeszkedési pont kampós és kemény, hogy megakadályozza a véletlen elmozdulást. Így a nagyobb füleknél a fül csúcsához illeszkednek, a kisebb füleknél pedig középen. Ezek együttesen a kényelmet és a biztonságot is elősegítik. A LinkBuds Fit fülhallgatóhoz tartozó Soft Fitting füldugóvégek csökkentik a nyomást és növelik a kényelmet.

Kapcsolattartás az Ambient Sound Mode-dal – A kiváló zajszűréssel együtt az Ambient Sound Mode automatikusan a külvilághoz igazítja a környezeti hangzást, hogy bárhol kellemesen hallgathassunk zenét.

Zajszűrés – A LinkBuds Fit a díjnyertes WF-1000XM5-höz hasonlóan speciális V2 beépített processzorral van felszerelve. A processzor valós időben, a környezettől függően optimalizálja a zajszűrést.

Stílushoz igazodó színválaszték – A LinkBuds Fit fekete, fehér, zöld és az Olivia Rodrigo-féle lila színben kapható, így bármilyen stílushoz passzol. Mivel számos tartozék – köztük az illeszkedést segítő elemek és a tokok – elérhető többféle színben, ezért valóban bármilyen öltözékhez hozzáigazíthatóak a fülhallgatók.

Kiváló hangminőség – A LinkBuds Fit kimagaslóan tiszta hang- és hívásminőséget biztosít. A WF-1000XM5 zajszűrő fülhallgatóban is megtalálható, különleges kialakítású Dynamic Driver X hangszóróegységnek köszönhetően a LinkBuds Fit részletgazdagabb hangot kínál. A különböző anyagokat kombináló dóm-peremű elválasztó szerkezet segítségével alacsony torzítás és tiszta hangminőség érhető el. A LinkBuds Fit támogatja továbbá a High-Resolution Audio Wireless és a DSEE ExtremeTM technológiákat. A precíz hangfelismerés optimalizálja a mikrofonok szabályozását a fülhallgató külsején és belsejében is, a fejlett hangjelfeldolgozással kombinálva még zajos környezetben is biztosított a kristálytiszta hangminőség.

Egyszerű vezérlés – Az Auto Switch, Auto Play és Quick Access funkciókkal igénybe vehető szolgáltatások – mint amilyen az Amazon Music Play Now 4 vagy a Spotify Tap 5 – és a hangvezérlés segítségével még könnyebb elérni és élvezni a zenét. A Wide Area Tap segítségével bármelyik fülünk mellett dupla vagy tripla koppintással vezérelhetjük a zenelejátszást, azaz nem kell megérintenünk magát a LinkBuds Fitet 6 .

LinkBuds Open – A pillanathoz kapcsolódva

Egy újfajta fülhallgató: a LinkBuds Open nyitott gyűrűs kialakításának köszönhetően összekapcsolja a zenét és külvilágot. A LinkBuds Openhez járó új, könnyű illeszkedést segítő elemek lehetővé teszik, hogy egész nap kényelmesen viselhető legyen, és többféle színben is választható, amivel személyessé tehető a készülék.

Átélni a pillanatot – Az új fejlesztésű gyűrűs meghajtóval rendelkező LinkBuds Open kialakítása révén összekapcsol a környezettel. A membrán közepén található nyitott gyűrűs meghajtóegység fenntartja a hangáteresztést, azaz hallani a külvilág hangjait. Hallható, amikor valaki a felhasználót megszólítja, miközben épp telefonhívást bonyolít, illetve egyszerű kommunikálni a barátokkal zenehallgatás közben. A LinkBuds Open egyben Adaptive Volume Control intelligens funkcióval is bír, amely automatikusan optimalizálja a hangerőt a környezettől függően. Csendes helyeken ezáltal alacsony hangerővel is élvezhető a zene, míg zajosabb körülmények között nő a hangerő.

Egész nap kényelmes – A LinkBuds Fithez hasonlóan a LinkBuds Open is a Sony újonnan fejlesztett, kényelmes és biztonságos illeszkedést segítő elemeivel együtt érkezik. A LinkBuds Open ráadásul továbbfejlesztett geometrikus formájával kényelmesen illeszkedik a fülbe.

Stílushoz igazítva – A LinkBuds Open feketében és fehérben, továbbá Olivia Rodrigo védjegyéül szolgáló lila színben is elérhető. Személyre szabható a kinézete a tartozékokkal, beleértve a több színben és stílusban elérhető illeszkedést segítő elemekkel és tokokkal9.

Autentikus, valósághű hangminőség – A LinkBuds Open kiegyensúlyozott, kiváló minőségű hangot kínál tiszta közép és magas tartományokkal; a Sony V2 beépített processzora és a különleges kialakítású 11 mm-es gyűrű formájú hangszóróegység révén. A nagy teherbírású membránt és nagy teljesítményű neodímium mágnest kifejezetten a tiszta közép és magas frekvenciájú hangok reprodukálására fejlesztették. A LinkBuds Open támogatja továbbá a DSEE TM (Digital Sound Enhancement Engine) technológiát, és pontos audiojel-felismeréssel garantálja a kristálytiszta, zajmentes hívások lebonyolítását.

Új Sound Connect alkalmazás

A LinkBuds Fit és a LinkBuds Open kompatibilis a felújított Sound Connect alkalmazással12. Az alkalmazással személyre szabható a fülhallgató különböző beállítások, például a hangszínszabályozó beállításával. Az egyszerű felhasználói felület segítségével beállítható az ideális hangzás, valamint a gyorsbeállítások, és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghatározott egészséges hallgatási szokásoknak megfelelően nyomon követhetőek a legutóbbi zenehallgatási előzmények is. A Background Music Effect funkció bekapcsolásakor DSP segítségével olyan lesz a hang, mintha a térben szólna, nem pedig a fejünkben, ami ideális, ha más feladatokat végeznénk közben, vagy valami kevésbé intenzívre vágynánk.

LinkBuds Speaker – Az összes zene, reggeltől estig

Zenéhez kapcsolódva egész nap: az Auto Switch-hez hasonló intelligens funkciók lehetővé teszik a fokozott kapcsolódást, valamint a hangszóró kisebb méretéhez képest is elsőrangú, kiegyensúlyozott hangminőséget. Beszélgetés és hívások kristálytisztán, a mobilitás szabadságát kiélvezve a hosszú akkumulátoridőnek és a kényelmes hordozószíjnak köszönhetően.

Zavartalan hangzás – Az Auto Switch funkció a körülményektől függően automatikusan vált lejátszáskor a LinkBuds fülhallgatók és a LinkBuds Speaker között. Sőt, a Quick Access funkció segítségével egyetlen koppintással hallgatható a zene, az Auto Play pedig a napi rutinnak megfelelően játszik zenéket, így még zökkenőmentesebb a zenehallgatási élmény. A tiszta, kiegyensúlyozott hangzást X-Balanced Speaker Unit biztosítja; magassugárzó és passzív hangsugárzók teszik lehetővé az élvezetes zenehallgatást.

Hívásminőség – A LinkBuds Speaker élen jár az összes Sony vezeték nélküli hangszóró közül13 a telefonhívások hangzását tekintve, a tiszta beszélgetés érdekében artikulálja a beszédet, és a visszhangszűrés segítségével biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes lebonyolítását.

Mozgás a zenével – A kézreálló, lecsatolható hordozószíjnak köszönhetően bárhová elvihető a LinkBuds Speaker, legyen szó a szomszéd szobáról vagy a konyháról. A dedikált dokkoló ráadásul a kényelmes töltést is garantálja.

Tartósság – Az IPX414 szintű vízállóságnak köszönhetően víz közelében is használható, nem kell aggódni a fröccsenő víz miatt. Az akár 25 órányi15 akkumulátoridővel pedig egész nap szólhat a zene.

Időtlen kialakítás – A LinkBuds Speaker elérhető világosszürke és fekete kivitelben is, így mindenképp bele tud olvadni az otthoni színvilágba.

Környezettudatosság

A Sony elkötelezte magát a termékeikkel és a működésükkel kapcsolatos környezetromboló hatások csökkentése mellett. A LinkBuds Fit, a LinkBuds Open és a LinkBuds Speaker is tükrözik a Sony elkötelezettségét a termékeik környezetre káros hatásának csökkentése iránt. A LinkBuds Fit és LinkBuds Open ezenkívül újrafelhasznált műanyagot is tartalmaz mind a fülhallgatókban, mint a töltőtokban. A LinkBuds Speaker teste is részben újrafelhasznált műanyagból készült.

Árazás és elérhetőség

A LinkBuds Fit októbertől elérhető.

További információ: https://www.sony.hu/headphones/products/wf-ls910n/

A LinkBuds Open októbertől elérhető.

További információ: https://www.sony.hu/headphones/products/wf-l910/

A LinkBuds Speaker októbertől elérhető.

További információ: https://www.sony.hu/wireless-speakers/products/srs-ls1

For The Music

A Sony a csúcskategóriás felhasználói és professzionális audio termékek és szolgáltatások számára hozta létre a „For The Music” márkaplatformot. A „For The Music” platformmal a Sony megerősíti, hogy vezető audiomárkaként köti össze a zenei alkotókat és fogyasztókat annak érdekében, hogy a művészek alkotói elképzeléseinek mindenek feletti támogatásával hiteles, transzcendens érzelmi élményeket hozzon létre a rajongók számára.

