Kijutott az amerikai vb-re a legjobb magyar steaksütő

Itthon még kevésbé ismert „sportág” a steaksütés, pedig nemcsak komoly hazai hagyománya van ezeknek a versenyeknek, de nemzetközi szinten is elismert magyar képviselői is.

A legutóbbi, nemzetközi szabályrendszerben zajló versenyt szeptember 14-én, szombaton tartották Dunaharasztiban. A Füstös Nyúl Egyesület által szervezett VIII. Füstös Nyúl Kupa és BBQ Fesztiválon a versenyzők három kategóriában mérték össze tudásukat.

A klasszikus steak mellett, melyből két párhuzamos tételt kellett leadni, „Just the meat” kategóriában BBQ marhaoldalas, kreatív kategóriában pedig hamburger készítése volt a feladat, míg a legfiatalabbak hot dog készítésével bizonyíthattak.

Maga az esemény legalább annyira volt fesztivál, mint szigorúan elbírált verseny. A helyszín, az amerikai veteránautók rajongói által jól ismert A Trezor eleve sok látnivalót kínál, de emellett koncertek, séf- és alapanyagbemutatók, mesterkurzusok és természetesen kiemelkedő minőségű gasztronómia várták a résztvevőket és a mintegy 600 látogatót, akik a hűvös, borongós idő ellenére jegyet váltottak a rendezvényre.

„A Füstös Nyúl Kupa az egyik, ha nem a legtöbb indulóval szervezett európai verseny. Ennek megfelelően magas a presztízse és a vonzereje, így nemcsak magyar, hanem például olasz, német és más európai országokból érkezett versenyzők is jelen vannak, illetve a bírói kar is nemzetközi. Maga a műfaj, eredeti nevén Steak Cookoff Association, egy amerikai kezdeményezés, ami robbanásszerűen terjed világszerte. 2022-ben Amerikában már 500, a világ többi részén összesen több mint 100 pontszerző, hivatalos versenyt tartottak”

‒ avatott be a részletekbe Szűcs Róbert Lúciusz, az eseményt szervező Füstös Nyúl Egyesület egyik alapítója, a PiciGurman ügyvezetője, a viadal korábbi győztese.

„Nemzetközi összevetésben is nagyon erős a hazai versenyzőgárda, de emellett egy összetartó és nagyon jó közösség is kialakult, egy kifejezetten erős rajongótábor. Ugyanakkor egy-egy ilyen esemény fesztivál, buli is, ahol mindenki jól érzi magát. Ez már a nyolcadik ilyen rendezvény volt, és az egyesület kifejezett célja a versenyek szervezése mellett, hogy minél szélesebb tömegeknek mutassuk be, hozzuk meg a kedvét ehhez a kultúrához”

‒ hívta fel a figyelmet a szakember.

Az összetett verseny (Grand Champion) végül egy Székesfehérvárról érkezett versenyző, Lencsés Zoltán győzelmét hozta, aki Steak A kategóriában a 2., Steak B kategóriában pedig 1. helyet ért el, így ‒ a kiírt díjak mellett ‒ elnyerte a jogot, hogy részt vegyen a jövő márciusi, amerikai világbajnokságon. Ezzel ő lett a legeredményesebb új versenyző is, mert ez volt életében az első olyan verseny, ahol egyéniben indult. A nyertes elmondta, természetesen sok eseményen részt vett már segítőként, többek között a vb-n is, mostani indulását pedig rengeteg gyakorlás előzte meg, de ez a kiváló eredmény őt is meglepte. Mint kifejtette: nagyon sok múlik a hús minőségén, de a Füstös Nyúl Kupán, mint mindig, most is minden versenyző kiemelkedő minőségű húsokat kapott. Ezenkívül csak három fűszert használt, de ezek szerint elég is volt. A versenyen a bírók „duplavak-módszerrel”, kizárólag az átsütöttség, íz, állag, megjelenés és összhatás alapján pontoznak.

Az egyes versenykategóriák nyertesei:

Steak A: Turanicz Gergely

Steak B: Lencsés Zoltán

BBQ Marhaoldalas: Sütő Tamás

Hamburger: Erdei Attila

