Összefog a régiós IT ököszisztéma

November 8-án az év legizgalmasabb nemzetközi IT programját szervezik meg Budapesten.

A ME.ET. CEE egy egész napos ingyenes networking esemény és unconference több, mint 15 partner szervezésében. A helyszín Puzl CowOrKing, az IT szektor igényeire szabott flexibilis irodatér és közösségvezérelt hub. A szervezők közt van többek között a Startup Hungary, a Credo Ventures, a Launchub, az Óbudai Egyetem, az Interactive Venture és a Viber is. Céljuk összekapcsolni az IT- és startup szereplőket a Közép-Kelet-Európai régióban.

A Puzl CowOrKing tapasztalatai szerint a közösségvezérelt coworking irodák katalizátorai a helyi üzleti közösségeknek. A cégek együtt dolgozhatnak összetett problémákon, keresztértékesítési lehetőségeket találhatnak, valamint bemutathatják egymást a befektetőik, partnereik és szolgáltatóik hálózatának – ezek mind felbecsülhetetlen értékűek az IT vállalkozások növekedése szempontjából.

Az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) szektor egy kulcsfontosságú terület a mai gazdaságban Magyarországon. Az aktív munkavállalók több mint 4%-a a digitális gazdaság területén dolgozik, ez a hazai GDP 5%-át adja.

IT kapcsolatépítés a CEE régióban

A Puzl CowOrKing, a Budapestre érkező IT Hub küldetése, hogy összekapcsolja az IT szereplőket a Közép-Kelet-Európai régióban, helyi meetupokat és tudásmegosztó eseményeket támogat az IT ökoszisztéma fejlődésének érdekében.

November 8-án az év legnagyobb IT networking eseménye Budapestre irányítja a nemzetközi figyelmet. A Puzl CowOrKing és további 15+ társszervező egy nyitott és ingyenes, egész napos eseménnyel várja a hazai IT-szereplőket, vállalkozásokat, startupokat és cégeket, ahol a teljes napot a kapcsolatépítésnek és a szakmai edukációnak szentelik.

“A budapesti nyitás fontos mérföldkő a Puzl CowOrKing életében. Fontos küldetésünk az IT szektor régiós összekapcsolása, ezért szervezzük partnereinkkel ezt az egész napos eseményt, ahol a budapesti IT közösség a régió más országaiból is találkozhat az ökoszisztéma legfontosabb szereplőivel”

– mondja Thibaut Taittinger, a Puzl CowOrKing igazgatója.

“Mivel a szervezők mindannyian meghívják a saját közönségüket a ME.E.T. CEE -re, így a vendégek olyan emberekkel is kapcsolódhatnak, akikkel általában nem”

– teszi hozzá.

A CEE régió startup szcénájának integrációja kritikus szerepet játszik a régió gazdasági fejlődésében, az innováció gyorsításában, a befektetési tőke bevonásában és a nemzetközi versenyképesség növelésében.

A menetrendet a résztvevő alakítja

A ME.E.T. CEE egy igazi unconference, ahol megpróbálják elkerülni a hagyományos konferenciák hierarchikus vonatkozásait, mint például a szponzorált előadások vagy a felülről lefelé irányuló szervezés. A hangsúly a valódi kapcsolatépítésen lesz. “Ez egy emberi léptékű esemény, ami a használható tudásra koncentrál, és ahol a résztvevő döntheti el, hogy mit szeretne csinálni” – mondja a Puzl CowOrKing igazgatója.

Az ingyenes, egész napos unconference kiváló alkalom lesz a hazai szakemberek számára, hogy régiós szinten is kapcsolatokat építsenek, új lehetőségeket találjanak és inspirációt szerezzenek.

Ingyenes tanácsadás kockázati tőkebefektetőktől

Lehet majd találkozni sikeres startupokkal és az IT ökoszisztéma képviselőivel Magyarországról, Bulgáriából, Csehországból, Ausztriából, Romániából és Lengyelországból is. Ott lesz a Credo Ventures, az Oktogon Ventures, az Impact Ventures és a Launch Hub, akik mentoring mellett egy kerekasztal beszélgetésben vizsgálják a Közép-Kelet-Európai (CEE) startup ökoszisztéma lehetőségeit vagy a növekedés akadályait és a közös kihívásokat.

A résztvevők rövid, gyakorlati előadásokat hallgathatnak a fundraising, fintech, AI, design és scaling témákban. Kaphatnak gyors mentoringet startup- és scaleup-alapítóktól, lesznek kerekasztal-beszélgetések, mesterkurzusok – például designerekkel lehet megvitatni a céges vagy saját weboldal UI/UX kérdéseit. Petar Pelov az Eleven Ventures-től, Theodor Panayotov pedig az Ethermindtól tart gyakorlati AI kurzust, a chat appok jövőjéről a Vibertől Ratanas Aikov beszél.

Külön érdekesség a VC Office hour, ahol a kockázati tőkebefektetők (VC-k) segítenek az ötletek finomításában, üzleti modellek kidolgozásában, piacra lépési stratégiákban vagy a startupok növekedési lehetőségeinek vizsgálatában. Az esemény ingyenes, de regisztrációköteles: https://www.puzl.com/meet-cee-budapest-event-2024

Közösségvezérelt iroda az IT szektorra szabva

„Különösen az IT-szektorra jellemző, hogy az irodai szolgáltatások mellett a nehezebben számszerűsíthető tényezők is egyre jobban felértékelődnek egy irodatér kiválasztásakor: a támogató közösség, az inklúzió, a munkaterületek valódi fenntarthatósága és a hangulat, a hasonló gondolkodású közösség, a tanulási és szórakozási lehetőségek. Mindezek hozzáadódnak a téglából és betonból készült infrastruktúrához”

– mondja a Puzl CowOrKing ügyvezetője.

A budapesti Goldberger Textilgyárban nyitó, több mint 800 férőhelyes Puzl CowOrKing novembertől valódi otthont teremt a helyi IT- és startup ökoszisztéma számára, és elegendő helyet biztosít számukra a növekedéshez – legyen szó tech startupokról vagy több száz alkalmazottal rendelkező IT cégekről. Valós lehetőséget ad arra, hogy különböző IT szakemberek, startupok, fejlesztők és vállalkozások együttműködjenek. A Puzl CowOrKing nemcsak munkaállomásokat, hanem az informatikai szektorra szakosodott IT Hubot kínál.

A november 8-i ME.ET. CEE térítésmentes eseményre itt lehet regisztrálni: https://tinyurl.com/54vcm2xt

Az esemény weboldala: https://www.puzl.com/meet-cee-budapest-event-2024

A szervezők: Puzl CowOrKing, The Recursive, Startup Hungary, Credo Ventures, LauncHub, Tőkeportál, HVCA, Impact Ventures, Fiedler Capital, Budapest Hungarian Business Angel Network, Ethermind, StanVision, Interactive Venture Partners, Magyar Fintech Szövetség, Óbudai Egyetem Venture Capital, Oktogon Ventures, Viber.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!