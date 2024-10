Új hálózati megoldásokkal készül a Huawei az intelligens korszakra

A Huawei több mint tíz intelligens hálózati terméket és megoldást mutatott be az idei, müncheni Huawei Network Summiton.

Az új Xinghe hálózati megoldások lehetővé teszik a rendkívül gyors adatátvitelt és a nagy teljesítményű hálózati környezetek kiszolgálását, ezzel elősegítve Európa digitális és intelligens fejlődését. Az eseményen több mint ezeregyszáz iparági szakértő, technológiai vezető és partner vett részt több mint 30 országból, köztük Németországból, Franciaországból, Olaszországból, Svájcból, Spanyolországból, Törökországból és Magyarországról is.

Az előrejelzések szerint az intelligens technológiák 2030-ra 16 ezermilliárd dollárral növelhetik a globális GDP-t, ami több mint 15 százalékos emelkedést jelent. Az intelligens korszak beköszöntével az adatkommunikációs hálózatok a Net5.5G-korszakba lépnek, amely új, intelligens képességeket kínál a felhasználói élmény biztosításához, a számítási teljesítmény ütemezéséhez és a hálózat biztonsági védelméhez.

A Huawei Technologies több mint tíz innovatív Xinghe intelligens hálózati terméket és megoldást mutatott be a müncheni rendezvényen, amelyeket különböző felhasználási helyzetekhez, például egyetemi hálózatokhoz, távoli helyszíneket összekötő hálózatokhoz (WAN), adatközponti hálózatokhoz, továbbá a hálózatbiztonság növeléséhez alakítottak ki.

A kiemelt ajánlatok között szerepelnek többek között a bármely felhasználási környezethez alkalmas Wi-Fi 7 hozzáférési pontok, az iparág első 100 Tbps sebességű Ethernet adatközponti switch-je, az iparág első 51,2 Tbps folyadékhűtéses adatközponti switch-je, valamint a felhőkorszak legnagyobb számú portját egyetlen eszközben kínáló router – ezen megoldások lehetővé teszik a rendkívül gyors adatátvitelt és a nagy teljesítményű hálózati környezetek kiszolgálását. Bemutatkozott továbbá a Huawei hálózati infrastruktúrák egyszerűsítését szolgáló all-in-one intelligens konvergált gateway, valamint a NetMaster, amely távközlési alapmodell alkalmazásként integrálja a különböző hálózati funkciókat egyetlen megoldásban, megkönnyítve ezzel a hálózatok kezelését és optimalizálását.

A bemutatott termékek között szerepel továbbá olyan hálózati technológia is, amely lehetővé teszi a biztonsági szabályzatok gyors átvizsgálását, akár 100 ezer bejegyzést is ellenőrizve néhány perc alatt, így segítve a hibák azonnali kezelését. Az intelligens technológiák bevezetésével a távoli helyszíneket összekötő hálózati megoldás esetében lehetőség nyílik optimalizálni a hálózati forgalmat, így a rendszer képes automatikusan kijavítani a hibák 90 százalékát is néhány percen belül.

A vállalat kampuszhálózati megoldása a felhasználói élményre helyezi a hangsúlyt, garantálva a zavartalan audio- és videós szolgáltatásokat azáltal, hogy valós időben priorizálja a forgalmat. Ezenkívül lehetővé teszi azt is, hogy egyetlen ember irányítson egy olyan kampuszhálózatot, amely több mint tízezer felhasználót is kiszolgál. Végül, a biztonságra fókuszáló technológiák is új szintre léptek; a Huawei beépített intelligenciával rendelkező hálózati megoldása 18 különböző biztonsági modellt alkalmaz, ezáltal 91 százalékos pontossággal képes azonosítani az ismeretlen fenyegetéseket, és automatikusan kezeli a biztonsági incidensek 99 százalékát.

„A Huaweinél állandó az innováció. Ez nemcsak elkötelezettségünket tükrözi a jövő iránt, hanem azt is jelzi, hogy elhivatottak vagyunk Európa digitális és intelligens átalakulásának felgyorsítása iránt”

– jelentette ki Willi Song, a Huawei európai vállalati értékesítési részlegének elnöke. A Huawei az adatkommunikációs portfóliója kapcsán is elkötelezett a technológiai innováció mellett, célja, hogy a globális hálózati infrastruktúrákat a Net5.5G új korszakába vezesse, amelyhez a Xinghe intelligens hálózati megoldásokat használja alapként.

