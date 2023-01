Folyamatosan tiltják be az USA-ban a kínai appokat

A szövetségi kommunikációs hatóság egyik tagja szerint az USA-ban is India példáját kell követni, ahol már több száz kínai alkalmazást tiltottak be nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva.

Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission, FCC) vezető republikánus tagja szerint India “hihetetlenül fontos precedenst” teremtett, amikor két és fél évvel ezelőtt betiltotta a TikTok alkalmazást. Brendan Carr a Reuters tudósítása alapján az Egyesült Államokban is hasonló forgatókönyvet prognosztizált a kínai Bytedance alkalmazásnak, amelyet kifinomult megfigyelési eszköznek nevezett, betiltását pedig a természetes következő lépésnek tartja a kommunikációs hálózat biztonságossá tételére.

Az indiai Economic Times napilapnak nyilatkozva megismételte azokat az aggodalmakat, amelyek alapján Kína zsarolásra, kémkedésre, külföldi befolyásának növelésére és megfigyelésre használhatja fel a TikTokról gyűjtött érzékeny, nem nyilvános adatokat. Carr ennek értelmében úgy látja, hogy az Egyesült Államoknak is követnie kell India példáját, hogy “más alávaló alkalmazásokat is kiszűrjön”. Ahogy december végén mi is beszámoltunk róla, az USA-ban egy költségvetési salátatörvény részeként a kormányzati eszközön már betiltották a TikTok használatát. A kínai applikációnak egyébként több mint 100 millió amerikai felhasználója van – derül ki a TechCrunch vonatkozó cikkéből.

Félig-meddig már be is tiltották

India az elmúlt két évben több száz, Kínához kapcsolódó alkalmazást helyezett feketelistára, mivel azok a hivatalos indoklás szerint fenyegetést jelentenek az ország nemzetbiztonságára, azon keresztül pedig szuverenitására és integritására. A TikTok akkor már több mint 200 millió havi szinten aktív felhasználóval rendelkezett Indiában, amelyre addig az alkalmazás legnagyobb nemzetközi piacaként hivatkoztak. Brendan Carr mostani nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az indiai vezetés informatív és segítőkész volt, amikor megvitatták a TikTok amerikai betiltását.

Az FCC képviselője a lapnak kifejtette, hogy akik nem látnak módot egy alkalmazás teljes betiltására, azoknak ott van India példája, ahol ezt már sikeresen megtették. Szerinte ha megvizsgálják a TikTok “rosszhiszemű adatfolyamainak és félrevezető megjelenésének” történetét, akkor az Egyesült Államokban sem látszik más megoldás, mint az applikációval szemben bevezetett általános tilalom. A szövetségi kormányzat eszközein bevezetett korlátozást megelőzően egyébként már közel két tucat állam tiltotta be az alkalmazást legalább részlegesen az általa felügyelt gépeken.

Forrás: BitPort

