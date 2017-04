SMART 2017: munkaerőhiány tombolhat a digitális iparágakban

Az élet minden területét érintő digitális forradalom hatására 3-10 éven belül több millió ember veszítheti el munkáját Európában, miközben az újonnan alakuló iparágakban tombol majd a munkaerőhiány. A SMART 2017 okos technológiai konferencia egyebek mellett arra is keresi a választ április 5-én, hogy melyek azok az új, formabontó oktatási módszerek, amik segíthetik a munkavállalók felzárkózását a digitális területeken.

A digitális átalakulás által támasztott egyik legnagyobb kihívás, hogy a munkaerőpiac hogyan tud alkalmazkodni a megváltozó igényekhez. Az automatizáció eredményeként várhatóan számos területen válik majd feleslegessé az emberi munkaerő, ugyanakkor olyan új iparágak jönnek létre, melyekhez speciális, digitális tudás kell majd.

Erre válaszul már számos olyan kezdeményezés született hazánkban, melyek a digitális képességek oktatására fókuszálva, a munkaerőpiac igényeihez illeszkedő, formabontó képzési struktúrát kínálnak. A terület egyik éllovasa a Green Fox Academy, melynek képviseletében Fazekas Barbara egy friss kutatás eredményeit mutatja be a SMART 2017 keretében, mely kimondottan Kelet-Európára vonatkozóan vizsgálja a várható munkaerő piaci változásokat, illetve munkaerőhiányt.

Előadást tart emellett a Budapesti Metropolitan Egyetem képviselője is, aki arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan készítsen fel valakit a felsőoktatás azokra az állásokra, amelyek még nem is léteznek.

Az autómentes városoké a jövő?

Az autóipar és a közlekedés is gyökeres változások előtt áll a technológiai fejlődés eredményeként. Az önvezető autók területén hamarosan forradalom következhet be, dübörögnek a közlekedés területét megváltoztató megosztás alapú (sharing economy) vállalkozások, illetve a tömegközlekedés területét is átrajzolhatják az új technológiai megoldások. A SMART 2017 konferencia kiemelt hangsúlyt helyez a témára. Többek között a német Door2Door nevű cég mutatja be technológiáját, mely lehetővé teszi, hogy a legújabb technológiák felhasználásával a városi közlekedés teljes mértékben kizárólag a mér létező tömegközlekedési infrastruktúrával valósuljon meg. Az NNG képviselője pedig arra a kérdésre keresi majd a választ, hogy vajon ki fogja elsőként kifejleszteni az önvezető autót, mely a közlekedés jövőjét jelenti majd és nem mellesleg sok milliárd dolláros üzletet is jelent.

A nagyvállalatok többé nem lassú dinoszauruszok

A feltörekvő tech cégek mellett a hagyományos nagyvállalatok is egyre jelentősebb innovációs tevékenységet folytatnak, ami létfontosságú a digitális trendekhez és a fénysebességű piaci változásokhoz való alkalmazkodás miatt. A téma kapcsán a Deutsche Telekom nemzetközi innovációs laborja a hub:raum mutatja be, hogy hogyan lehet a startupokra jellemző gyorsaságot és rugalmasságot nagyvállalati keretek között alkalmazni az innováció területén. Emellett a Magyar Telekom – az Ericsson Magyarország technológiai együttműködésével – az eseményen hirdeti meg NarrowBand-IoT pályázatát, ahol mérnökök, közgazdászok, IT-szakemberek, startupok és egyetemisták ötleteit, prototípusait várják olyan témákban, mint smart home, utazás, logisztika vagy éppen mezőgazdaság.

Startup MasterClass – ugródeszkáról a sztratoszférába

A felhő alapú technológiák terjedése gyors és költséghatékony megoldást nyújtanak az induló startup vállalkozásoknak.

Idén a Mosaik csapatával közösen életre hívott, formabontó Startup Masterclass programban a legfrissebb startupok képviselői azonnali, kézzelfogható tanácsokat kaphatnak a hazai és nemzetközi szakembergárdától. A program idén a Microsoft támogatásával jön létre, melynek küldetése, hogy felhő-alapú és mobil környezetben tegye egyszerűbbé a vállalkozások innovációs tevékenységét, és a munkafolyamatokat.