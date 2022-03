Spanyol, olasz, francia és magyar tudósnők Budapesten

Lehetséges-e nemek közötti egyenlőség a tudományban? Ma milyen helyet töltenek be a nők a tudományos ágazatokban?

Többek között ezekre a kérdésekre is keresi a választ a Nők a tudományban Sapere aude! c. konferencia, amit március 10-én és 11-én rendeznek meg a Francia Intézetben. Az eseményen nyolc tudósnő osztja meg szakmai és személyes tapasztalatait a tudomány világában játszott szerepükről, ezzel is ösztönözve mindannyiunkat: vessünk véget a nemi sztereotípiáknak a tudományterületeken belül. A konferencia résztvevői saját személyükkel is példaként szolgálnak, a spanyol Alicia Sintes elméleti fizikusként például a gravitációs hullámokat kutatja, míg a francia Salima Bouvier az egyik neves francia egyetem Gépészmérnöki Tanszékének igazgatója.

Ingyenes tudományos konferenciát szervez a Francia Intézet a Cervantes Intézettel és az Olasz Kulturális Intézettel együttműködésben, melynek témája a nők helye a tudományágakban. A Sapere aude! Horatiustól kölcsönzött latin kifejezés, szó szerint azt jelenti: „Merj tudni!”. A konferencián felszólaló nyolc tudósnő saját szakmai életútjukkal mutatnak példát: miként lehet nőként kimagasló szakmai eredményt elérni a tudományos életben. A 21. században sajnos még mindig foglalkozni kell tudományos területen is a nemek közötti egyenlőség kérdésével. Az előadók ezért beszélni fognak karrierjükről, tanulmányaikról, munkájukról és a nemek közötti korlátok leküzdésének lehetséges módjairól is.

Alicia Sintes, spanyol elméleti fizikus, a gravitációs hullámok specialistája és a Baleár-szigeteki Egyetem (UIB) gravitációs fizikai csoportjának kutatója. Kutatásai a gravitációs hullámok csillagászat területére összpontosítanak. Szakértő az interferometrikus detektorok üzembe helyezésében, valamint a neutroncsillagokból és a fekete lyukak kettős rendszereiből származó gravitációs hullámok keresésében. A konferencia másik spanyol előadója, Peula Mut-Arbona az idegtudományok területén kutat, szakterülete a skizofrénia. Magyarországot Ámon Ada klímapolitikai szakember és Pósfayné Dian Eszter, a Budapesti Energiakutató Központ Környezetfizikai Laboratóriumának munkatársa, Franciaországot Nadia Bahlouli professzor, az anyag- és biomechanika szakértője, Salima Bouvier anyagkutató mérnök és Margaux Romand-Monnier idegtudós, a Deep Time kutatócsoport tagja, míg Olaszországot Sonia Marfia három olasz egyetemen is docensként oktató mérnök fogja képviselni.