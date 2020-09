A KLM és a Delfti Műszaki Egyetem bemutatta a Flying-V első sikeres repülését

Sikeresen lezajlott a Flying-V repülőgépmodell első próbaútja.

A formabontó és üzemanyagtakarékos gépforma a KLM és a Delfti Műszaki Egyetem kollaborációjának eredménye, és célja a légiközlekedés fenntarthatóbbá tétele.

Sikeres volt a Flying-V modell, a jövő energiatakarékos repülőgépének első útja. Másfél évvel ezelőtt, az IATA (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) 2019-es konferenciája során a Delfti Műszaki Egyetem és a KLM bejelentette a Flying-V tervezésének megkezdését, amely a szélcsatorna- és földi tesztek után mára végre fellszállásra kész állapotba került.

A múlt hónapban a Delfti Műszaki Egyetem kutatói, mérnökei és egy drónpilótája utazott el egy németországi repülőtérre, hogy elvégezzék az első próbarepülést. “Nagyon kíváncsiak voltunk a Flying-V repülési tulajdonságaira. A repülő kialakítása és designja beleillik a Fly Responsible kezdeményezésünkbe, amely képviseli a fenntarthatóságunk javításának érdekében tett lépéseinket. Fenntartható jövőt szeretnénk biztosítani a repülés számára, ennek pedig az innováció is kiemelkedő összetevője. A KLM évek óta a világ első három legfentarthatóbb légitársasága között szerepel a Dow Jones Fenntarthatósági Indexen. A jövőben is ezt a mintát szeretnénk folytatni. Nagyon büszkék vagyunk, hogy mindezt együtt tudtuk elérni, ráadásul ilyen ilyen rövid idő alatt “- mondja Pieter Elbers, a KLM elnöke és vezérigazgatója.

A próbarepülésről készült videóbeszámoló ide kattintva érhető el.

A Flying-V kialakításával egy energiatakarékos, hosszú távú repülőutak megtételére alkalmas légijármű született. Az utastér, a raktér és az üzemanyagtartályok mintegy beépültek a szárnyakba, így hozva létre a jellegzetes V-alakot. Az előzetes számítógépes kalkulációk szerint azáltal, hogy javult a repülőgép aerodinamikája, 20%-kal csökkent az üzemanyag-fogyasztás a jelenleg legfejlettebb repülőgépekhez képest.

Együttműködés és innováció

A mérethű modellt először a KLM 100. évfordulója alkalmából mutatták be 2019 októberében. A projektben jelenleg több partner is részt vesz, például az Airbus is.

“Egyedül nem tudjuk fenntarthatóbbá tenni a repülési szektort, össze kell hát dolgoznunk ”

– tette hozzá Pieter Elbers. „Az ágazati együttműködés és a birtokunkban lévő ismeretek átadása és megosztása mindannyiunkat előbbre visz. Ebből kifolyólag a Flying-V koncepciót tovább fejlesztjük partnereinkkel. A tervezett következő lépés a Flying-V fenntartható üzemanyaggal történő üzelemtetése lesz.