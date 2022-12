Számos előnye van annak, ha fürdőszobánkba törölközőszárító radiátor kerül: folyamatosan száraz törölköző, kellemesebb hőérzet, kevesebb esély a gombák és baktériumok szaporodására. Nincs is rosszabb annál, mint a nyirkos levegő okozta penész, már csak ennek elkerülésére is érdemes beszerezni.

Általános nézet, hogy a töröközőszárító radiátorok elsősorban fűtés rásegítésre alkalmazhatók, kivételt képez ez alól, ha a fürdőszoba mérete nem haladja meg az 5-10m2-t, ekkor ugyanis képesek önmagukban is megfelelő mértékben felfűteni a helyiséget.

Elektromos kivitelben-, vagy fűtési rendszerünkbe kötve érdemes inkább a törölközőszárító radiátort üzemeltetni?

A válasz – mint mindig – igen soktényezős. Átmeneti időszakokban (kora ősz, késő tavasz) mindenképp az elektromos fűtőpatronnal történő működtetés az optimálisabb a törölközőszárító radiátorok üzemeltetésére. Egyszerű módja ugyanis annak, hogy gyors reakcióidővel, szabadon és választott időtartamokkal működjön a fűtőtest. A radiátorokhoz kapcsolt fűtőpatronok lehetnek egyszerű villásdugós, vagy precízebb, már hőfokszabályzóval is ellátott kivitelek is. A fűtőpatron kiválasztásánál mindig tartsuk szem előtt, hogy a választott törölközőszárító radiátor teljesítményének megfelelő típust vásároljuk meg.

Aktív fűtési időszakban, és nagyobb fürdőszoba alapterületnél viszont már érdemes lehet a törölközőszárító radiátort inkább rendszerbe kapcsolva, radiátoros, vagy padlófűtési- rendszerrel kombinálva üzemeltetni.

Milyen méretű/kivitelű törölközőszárító radiátor a legoptimálisabb választás a fürdőszobánkba?

A gyártók többsége végtelenül széles méret és teljesítményválasztékot kínál, ami nem igazán könnyíti meg a kiválasztást. De általánosan elmondható, hogy

Kisebb alapterületű fürdőszobák esetén érdemes keskenyebb, de magasabb típussal, még nagy méretnél inkább szélesebb kivitelű törölközőszárító radiátorral fűteni a helyiséget.

Az egyenes kivitelű törölközőszárító radiátorok elsősorban hely szűke esetén, ajánlottak. Abban az esetben viszont, ha nem okoz problémát egy íves modell mélysége, érdemesebb emellett a típus mellett letennünk a voksunkat (az egyszerű teregetéshez).

Amennyiben kizárólag a törölközőszárító radiátor fűti majd fel fürdőszobánkat, úgy érdemes az adott helyszükséglethez társított lehető legnagyobb méretet választani. Ez azért is kiemelten fontos, mert mikor a radiátor szárító funkcióját használjuk, akkor egyben jelentősen csökkentjük annak hőleadó képességét is.

Mi az a profilvastagság? És miért érdemes odafigyelni rá?

A nagyobb profilvastagsággal rendelkező törölközőszárító radiátor értelemszerűen hosszabb élettartammal is rendelkezik, hiszen a gyártásakor felhasznált alapanyag mennyisége is lényegesen több. Rendkívül furcsának hathat az alábbi szűrés, mint módszer, mégis igen hatékony, ha két termék közül nem tudjuk eldönteni pl. egy barkács áruházban, hogy melyik is lesz a megbízható választás, egyszerűen csak emeljük fel azokat. Amennyiben azonos az összes paraméter (magasság/szélesség/keresztcsövek száma), akkor üzembiztosan az a radiátor a jobb minőségű, amelyik nagyobb súllyal bír. Ne engedjünk feltétlen az akciós árak csábításának, hiszen akár 5 évvel is meghosszabbíthatjuk a használati időt, ha a vastagabb profilú termék mellett tesszük le voksunkat.

Alap kivitel a fehér, mégis érdekel, hogy milyen további lehetőségeim vannak?

Jóllehet a legtöbben a klasszikus fehér törölközőszárító radiátorok mellett teszik le voksukat, de léteznek ezen kívül más, merészebb darabok is. Csak úgy, mint a csaptelepeknél, a törölközőszárító radiátoroknál is egyre többen és egyre bátrabban választanak a fekete-fehér-króm hármasból.

Amennyiben pedig hajlandók vagyunk megfizetni akár a RAL-skála merészebb színei közül is válogathatunk.

Miért fontos odafigyelni a törölközőszárító radiátor festésére?

Az az igény, hogy a esték anyag por-, pára- és hőálló legyen mondhatni alapkövetelmény. A hanyag felületkezelésből adódó későbbi hiba leginkább a függőleges és vízszintes profilok találkozásánál leplezhető le. Amennyiben ezek a csatlakozási pontok kitüremkedők, kisebb festékhibát mutatnak, akkor szinte biztos, hogy a radiátor nem sokkal az üzembe helyezés után rozsdásodni fog.

Kizárólagos típusok a klasszikus íves és az egyenes kivitelű törölközőszárító radiátorok, vagy van még egyéb dizájn?

A gyártók tervezői mindig nagy hangsúlyt fektetnek a termékfejlesztésre, azokon a területeken pedig, ahol az általuk forgalmazott berendezés nem csak funkcionális, hanem esztétikai értékkel is bír (mint pl. a fürdőszobai mosdók-, csaptelepek, kádak, zuhanypanelek, vagy épp a fürdőszobai radiátorok esetén) a kínálat még inkább szerteágazó.

