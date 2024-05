Gondolatok a biztonságos fürdőszoba kialakításához

A fürdőszoba a lakás egyik legveszélyesebb helyisége lehet, ha nem figyelünk oda a biztonságra. A balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy a tervezés és a felújítás során kiemelt figyelmet fordítsunk a csúszásmentességre, a forrázásveszély elkerülésére, a vízkár megelőzésére, az elektromos biztonságra, a gyermekek biztonságára és a megfelelő szellőzésre.

Csúszásmentesség:

A csúszós padló a fürdőszobában bekövetkező balesetek leggyakoribb oka. Az ideális burkolat megtalálásához természetesen érdemes utánanézni, melyek a hidegburkolat fajtái, és milyen tulajdonságokkal bírnak. Általánosságban elmondható azonban, hogy az R9 és R10 jelölésű burkolatok ideáisak erre a célra. Az ennél nagyobb csúszásmentességű padlók inkább ipari célra készülnek, tisztán tartásuk az érdes felület miatt otthoni környezetben nehézkes. Emellett kapaszkodók és csúszásgátló szőnyegek alkalmazásával lehetünk még a balesetek megelőzéséért.

Forrázásveszély:

A forrázásveszély csökkentése érdekében állítsuk be a vizmelegítő termosztátját maximum 55°C-ra. Célszerű lehet csaptelepekből is a termosztátos kialakítás mellett dönteni, és beállítani azt az ideálisnak tartott 38°C-ra. Természetesen ennél magasabb hőmérsékletet is elérhetünk majd, de ahhoz a biztonsági gomb használata szükséges. Ez a módszer nem csak energiát takarít meg, de kényelmesebbé és biztonságosabbá is teszi mindennapjainkat.

Vízkár:

A vízkár megelőzése érdekében figyeljünk oda a szerelvények, csatlakozások és tömítések vízzáróságára. A vízkár elleni védelem érdekében a burkolat felhelyezése előtt mindenképp alakítsunk ki vízzáró réteget a falakon és a padlón, a beépített fülkék, kádak mögött is!

Elektromos biztonság:

Az elektromos berendezések használata a fürdőszobában fokozott veszélyt jelenthet. Soha ne szereljünk elektromos csatlakozókat a nedves zónákba. Használjunk vízhatlan elektromos szerelvényeket és FI-relé védelmet. Gyakran ellenőrizzük az elektromos vezetékek és készülékek állapotát.

Gyermekek biztonsága:

A kisgyermekek számára a fürdőszoba tele van veszélyforrásokkal. Alapvető, hogy a gyermek könnyedén elérhesse a szükséges eszközöket, mint az öblítőgomb, WC-papír, szappan, kéztörlő. Emellett érdemes lehet figyelni a következőkre: Tároljuk a vegyszereket és tisztítószereket gyermekek elől elzárva. Használjuk a már említett termosztátos megoldásokat. Helyezzünk csúszásgátló szőnyeget a kádba és a zuhanytálcába. Kisgyermeket még biztonságosnak tartott fürdőszobában se hagyjunk magára.

Szellőzés:

A fürdőszoba megfelelő szellőzése elengedhetetlen a pára és a penészgombák ellen. Telepítsünk páraelszívót a zuhanyzó fölé, vagy rendszeresen szellőztessük ki a helyiséget. A penészgombák elleni védelem érdekében használjunk penészgátló festéket vagy csempét a falakon.

A fenti szempontok betartásával a fürdőszoba komfortosabbá és biztonságosabbá válik az egész család számára. A biztonságos fürdőszoba kialakításakor érdemes kikérni egy szakember tanácsát. A Merkbau Fürdőszobaszalon Szegeden hatalmas kínálattal, és sokéves tapasztalattal várja azokat akik szebbé, biztonságosabbá tennék fürdőszobájukat.

