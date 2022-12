A magyar cégek is milliókat bukhatnak, ha nem költenek kibervédelemre

Az internet fennállásának elmúlt 30 évében gyökerestül változtatta meg életünket, számos addig lehetetlenek hitt újítást hozva. Az egész világon elérhető azonnali kommunikáció, közösségi média, élő közvetítések, online adattárolás és a majdnem végtelen mennyiségű macskás videók mind jó példaként szolgálnak erre.

Ám az új idők új kihívásokkal is járnak. Napjainkban egyre gyakoribbak a kibertámadások, amik évről-évre jelentős károkat okoznak a vállalatok számára. Miért lehet vállalkozásod veszélyben? Hogyan teheted meg az első lépéseket a támadások elkerülésére? A Systemfarmer Zrt. üzletfejlesztési vezetőjét, Kozmér Tamást kérdeztük.

„Valóban az online támadások veszélye és gyakorisága jelentősebb napjainkban. A hazai vállalatok szinte mindegyike is ki van téve nap, mint nap annak a veszélynek, hogy illetéktelen személyek előbb, vagy utóbb, de megpróbálják megszerezni adataikat” – mondja Kozmér. „A hackerek, vagy online csalók és zsarolók a digitális világ kalózai. Addig, ameddig az internetet használjuk senki sem szabadulhat tőlük. Egy kibertámadás veszélye folyton jelen van és a mi feladatunk többek között, hogy felhívjuk ügyfeleink figyelmét erre, és a hozzájuk legjobban illő megoldást javasoljuk nekik. Így a védelmi szintjük emelésével sokat tehetnek a megelőzés érdekében.”

Kozmér így válaszolt kérdésünkre a modernkori vírusveszélyeket illetően: „Szerencsére a nagyobb cégek egyre több figyelmet fordítanak adataik és rendszereik védelmére. Ám ez elmondható a támadókra is, akik folyamatos résen vannak és újabb eszközökkel állnak elő a védelem feltörésére. Az egyik leggyakoribb ilyen a Trójainak nevezett email-es zsaroló üzenetek. Ha találkozunk egy hasonló e-maillel, mindössze elég megnyitnunk őket, és a benne lévő káros kód képes akár egy cég teljes informatikai eszközeit lezárni és titkosítani, ameddig a támadó feltételeit a cég nem teljesíti. Ez az esetek többségében valamilyen váltságdíjat jelent. Hasonló történt 2021 márciusában is, amikor egy zsaroló program lezárta a CNA Financial, Chicago város egy legismertebb pénzügyi vállalatának rendszerét. Megoldás hiányában a CNA 40 millió dolláros váltságdíjat fizetett a rendszerük és adataik visszanyerése érdekében. Szakértők úgy számolnak, hogy hozzávetőlegesen több mint 75.349 ember személyes adatai szivároghattak ki az incidens során.”

Arra a kérdésünkre, hogy milyen módon képesek a cégek védekezni a hacker támadások ellen, így válaszolt: „Ahogy az az említett példából is látható, a cégek többsége nem veszi komolyan az IT biztonságot, ameddig egy hasonló esetet el nem szenved, és ez a magyar piacra is igaz. Számos ügyfelünknél végeztünk kárfeltárást és helyreállítást, amelynek költségei esetenként jóval meghaladták a védekezés és megelőzés díjait. A vállalatra gyakorolt hatás a cég méretétől függően változhat, de az IT biztonsági inciendeseket követően a helyreállítási folyamatok hosszabb ideig is eltarthatnak. Ez egy szakértelmet igénylő feladat, amely a legtöbb cég számára IT támogatás nélkül elérhetetlen. A végén az egyetlen választás a váltságdíj kifizetése marad. Ám ez mind megelőzhető a megfelelő védelmi és mentési rendszerek bevezetésével. Mi a Systemfarmer Zrt. csapatánál mindig ügyfeleink igényeit szem előtt tartva az adott vállalatra alakítjuk a kibervédelmi szolgáltatásokat. Így KKV és nagy cégek egyaránt az IT költségkeretüknek leginkább megfelelő védelemmel rendelkezhetnek bármilyen rosszindulatú szoftver vagy vírus ellen.”

