Ilyen szempontok alapján választunk klímát

A fokozatosan forróbbá váló nyári napokhoz közeledve egyre többen és többen kezdenek el légkondicionáló készüléket vásárolni, a választás során pedig az ár mellett még megannyi szempontot figyelembe kell venni.

Ezek közé tartozik a készülékek megjelenése is, hiszen manapság a felhasználók gyakran keresnek olyan megoldásokat, amelyek illenek az otthoni enteriőrbe, de hasonlóan vannak ezzel a vendéglátóhelyek és üzletek is.

„Az új, grafitszürke színű készülékkel szeretnénk alternatívát ajánlani azoknak a vásárlóknak, akik a fehér vagy ezüst színű klímaberendezések helyett valamilyen más, stílusos megoldásra vágynak”

– mondta el Szabó-Jilek Ágnes, a Panasonic Heating & Cooling Solutions, azaz fűtés-hűtés üzletágtól.

Számít a külső

Bár továbbra is a „fehér dobozok” a legjellemzőbbek hazánkban, ha klímaberendezésekről van szó, azonban ezek között is van különbség, amit egy stílusra érzékeny szem többségében azonnal felismer és mérlegel. Karcsúság, ívek, fém inzertek, logózás, matt, fényes vagy strukturált anyag, portaszító képesség mind-mind szempont lehet. Ma már a légkondicionálók évtizedes múltra tekintetnek vissza hazánkban is, így több ember látott már ugyan működő, de igencsak besárgult, elszíneződött idős készülékeket. Bár az anyagtechnológia is fejlődik például az energiahatékonyság mellett, ez a jelenség is hozzájárult a színes készülékek térnyeréséhez. A Panasonic választékában a fehér mellett ezüst és grafitszürke oldalfali készülékek érhetők el.

„A social media felületünkön kérdeztük meg követőinket, hogy amennyiben most klímát vásárolnának, a fehér vagy grafitszínű készülékünket választanák. A szavazást elsöprő többséggel nyerte a grafitszürke színű új Panasonic Etherea készülék”

– mondta Szabó-Jilek Ágnes.

„A szín mellett az is egy lényeges tényező, hogy a kiváló minőségű, falra szerelhető légkondicionáló elegáns kialakítású, mindössze 870 mm-es szélességű, az aprólékos tervezésének köszönhetően egyszerűen telepíthető, karbantartható”

– tette hozzá a Panasonic szakértője.

A japán gyártó értékesítő partnereinek tapasztalatai szerint a férfi vásárlók általában könnyebben képesek csupán technikai paraméterek alapján dönteni, a hölgyek számára viszont legalább ennyire meghatározó a légkondicionáló megjelenése, mint bármilyen más műszaki jellegű cikk vásárlásakor esetén is.

„Egy légkondicionáló berendezés megfelelő telepítés és karbantartás mellett akár húsz évig is egy enteriőr része lehet, ezért is merülhet fel már csak praktikus okokból is a design kérdése. Ha belegondolunk, hogy két évtized alatt változhatnak a bútorok, illetve a fal színe, amikhez illeszkednie kell a készüléknek, akkor cseppet sem meglepő, hogy alapvetően fehér szín a legelterjedtebb”

– mutatott rá a szakértő.

A légcsatornás és kazettás kílmaberendezések jelentik a legdiszkrétebb megoldást

Ha légkondicionáló vásárlásra kerül a sor, a legtöbben az oldalfali készülékekre gondolkodnak, mert ezek a legelterjedtebbek a lakosság körében kedvező bekerülési áruk miatt. Azonban, ha olyan megoldást szeretnénk, ami kevésbé feltűnő, a légcsatornás és kazettás készülékek a legdiszkrétebbek, emellett kis helyet foglalnak, azonban ezekhez álmennyezetre van szükség. Az elmúlt évtizedekben egyre népszerűbbé váló rejtett LED szalagokkal, akár fa és beton alkalmazásával izgalmasabbá tett ál- és valós mennyezet kialakításokkal az ilyen klímakészülékek betervezése már könnyedén megvalósítható. Mindössze kb. 25cm magasságra van szükség a beltéri egységnek a plafonban a kazettás készülékeknél, míg a légcsatornás beltérik ennél is kevesebb, akár 20 cm-es helyre is beilleszthetők. Ezeknél a készülékeknél csak a befúvórács látszik, ami általában fehér vagy fémszínű.

Létezik úgynevezett fali konzol is, melyek a lapradiátorokhoz hasonló, 21 cm mély és 75 cm széles kialakítású. Előnye, hogy elrejthető az ablak alatt, a függöny mögé. Ezek a készülékek különösen fűtés üzemmódban okoznak kellemes meglepetést a láb magasságban kifújt kellemes meleg levegővel.

Az ár és a megjelenés mellett a fenntarthatóság is lényeges

A klímaberendezések kiválasztása során általában az egyik legmeghatározóbb szempont az ár, és az ehhez kapcsolódó teljesítmény, emellett azonban egye tudatosabbak a vásárlók a fenntarthatósági szempontból is.

„A készülékek kiválasztása előtt a legtöbb vásárló segítséget kér szakemberektől, hogy ne csupán anyagi, hanem környezetvédelmi szempontból is a legkedvezőbb, és hosszú távon leginkább fenntartható megoldást tudják kiválasztani”

– mondta el a Panasonic szakértője.

„Már csak azért is érdemes szakmai segítséget kérni, mert a klímákkal kapcsolatban még mindig él egy olyan tévhit, hogy luxuscikkekről van szó, pedig a vásárlást és beszerelést követően biztosak lehetünk benne, hogy akár hűtésre, akár fűtésre használjuk, gazdasági szempontból jól járunk”

– hívta fel a figyelmet Szabó-Jilek Ágnes.

Mire figyeljünk a klíma választásnál?

A megfelelő készülék kiválasztásánál elsősorban figyelembe kell venni azt a helyiséget, ahová szánjuk azt. Fontos, hogy milyen méretű a tér, mennyire süt oda a nap, napi hány órát, illetve hányadik emeletről van szó.

„Amennyiben egy olyan méretű és kapacitású klímát választunk, amely megfelel az adott helyiséghez, akkor nem kell azon aggódnunk, hogy a hűtés vagy éppen a fűtés különösebben költséges lesz”

– tette hozzá a szakértő.

Változnak a vásárlói szokások a légkondicionálók terén is

„Tapasztalataink szerint a funkció és az ár mellett egyre inkább előtérbe kerül az is, hogy hogy néz ki az adott készülék. A design nagyon sok vásárló számára fontos, elsődleges szempont. Ebbe beletartozik az, hogy milyen színű, milyen az előlap, milyen a mérete, mennyire kompakt”

– mondta el Papp László, a Klíma Centrum munkatársa.

„Ezekre az igényekre a gyártók is egyre inkább igyekeznek figyelni. A Panasonic grafitszürke készüléke hiánypótló olyan szempontból, hogy ilyen klasszikusan sötét, már-már fekete színű készüléke nagyon kevés gyártónak van a piacon”

– mutatott rá Papp László. Hozzátette azt is, hogy természetesen egyértelmű, hogy igény is van minderre a vásárlók részéről, hiszen máskülönben nem ebbe az irányba mennének el a gyártók.