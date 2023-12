Új, ipari fém- és SLS 3D nyomtatók a FreeDee kínálatában

A fémnyomtatási technológiák egyik legnagyobb úttörője, a Nikon SLM Solutions és az ipari 3D nyomtató rendszereket fejlesztő Prodways Group egyszerre jelentett be stratégiai partnerséget a hazai FreeDee Kft-vel.

Ezzel két olyan újabb, nagy múltú 3D nyomtató márka képviseletét látják majd el a magyar piacon, amely a legmagasabb elvárásokat támasztó, ipari additív gyártási igények kiszolgálására fókuszál.

A FreeDee 2012 óta dolgozik az additív és 3D szkenner technológiák hazai népszerűsítésén professzionális szolgáltatásokat és berendezéseket szállítva iparágak széles skálájának, a mérnök stúdióktól az oktatási szektoron át a legnagyobb autógyárakig. 2020 júliusától belépésük az Admasys International cégcsoportba tovább növelte regionális befolyásukat: teljes körű 3D technológiai szolgáltatásokat nyújtanak már nemcsak Magyarországon, hanem Csehországban, Szlovákiában és Romániában is.

Nikon SLM Solutions, úttörő a fémnyomtatásban

A Nikon SLM Solutions a világ legfejlettebb lézerolvasztásos, porágyas fémnyomtató berendezéseit gyártja már évtizedek óta: a technológia elnevezése (Selective Laser Melting) is tőlük ered. Nem titok, hogy berendezéseik magasabb árkategóriába esnek, azonban a páratlan minőséget, ipari ismétlőképességet és a legmagasabb szintű szakmai támogatást sehol sem adják olcsón. A cég úttörő a több lézeres megoldások területén is: a legújabb NXG XII 600 fémnyomtató rendszerük már 12 lézerrel dolgozik egyszerre.

Az SLM Solutions 2007-ben telepítette első fémnyomtatóját, ma már több mint 650 darab van belőlük szerte a világon, többek között magyarországi autógyárakban is üzemel SLM berendezés. A fémek 3D nyomtatása mellett a cég alapanyagok, fémötvözetek fejlesztésével is foglalkozik, amellyel felhasználó partnereik sikeres alkalmazásait is segíti.

Prodways Group, élvonalbeli ipari 3D SLS nyomtatás

A Prodways Group az ipari 3D nyomtatási technológiák specialistája, történetük szintén a 90-es évekig nyúlik vissza. A Prodways ProMaker P sorozatú SLS 3D nyomtatóik a legkorszerűbb képességekkel rendelkeznek a gyors prototípus készítéshez és tömeggyártáshoz egyaránt, miközben a kategóriájukban egyedülálló módon nyílt paramétereket és alapanyagkezelést kínálnak. A partnerségnek köszönhetően a FreeDee amúgy is színes kínálata prémium minőségű, nyílt rendszerű, ipari SLS 3D nyomtatókkal bővül.

Merre tart az additív gyártás piaca?

A FreeDee Kft., mint az egyik legnagyobb múltú hazai 3D tech specialista az évek során megkerülhetetlen kulcsszereplővé vált ezen a területen. A portfólió bővítéssel a FreeDee és egyúttal az Admasys International csoport egyik központi célja, hogy a kelet-európai régióban működő vállalkozások kiemelkedő minőségű, ipari szelektív lézerszinterezéses polimer és fémnyomtatókhoz férjenek hozzá.

„A FreeDee-nél a legjobb technológiai megoldások felkutatása és a szakmailag előremutató együttműködésekre való törekvés hajt bennünket. A cég életének első felében az asztali megoldások népszerűsítésére fókuszáltunk, ahonnan hatalmas utat tettünk meg az olyan kiemelkedő technológiai színvonalú márkák értékesítési jogának kiérdemléséig, mint a Nikon SLM vagy a Prodways. Ez a fejlődés számunkra teljesen organikus és magától értetődő volt. Folyamatosan növekvő csapatunk az elmúlt 11 év alatt gyűjtött tapasztalatoknak és a gyártók alapos képzéseinek köszönhetően szakmailag maximálisan felkészült a feladatra.”

– meséli Koperniczky Ferenc, a FreeDee Kft. ügyvezető igazgatója.

„Készen állunk arra, hogy új utakon navigáljunk és a legnagyobb szereplőkkel közösen alakítsuk a 3D technológia jövőjét a kelet-európai régióban.”

Ez a lépés azért is időszerű, mert a piaci trendek alapján a legnagyobb gyártók egyre intenzívebben támaszkodnak az additív eljárásokra. Egyre többen építik be az additív technológiát az eddigi munkafolyamatokba, kombinálják azt a hagyományosabb gyártófolyamatokkal, mert egyre komolyabb feladatokat szeretnének ezen az úton megoldani. Ennek köszönhetően az iparban, a gyárakban napról napra jobban keresik a magasan automatizált, termelékeny 3D nyomtató megoldásokat.

