Hidrogén felhasználásával zöldíti tovább magyarországi gyártását a Wienerberger

A vállalat a klímasemlegességi terveinek megfelelően 30 éven belül teljesen karbonsemlegessé kívánja tenni gyártási folyamatait, többek között hidrogén használatával. Ennek érdekében a cég hosszú távú együttműködést kötött a Miskolci Egyetem szakembereivel. A közös projektjük elsődleges célja, hogy a tégla- és cserépgyárakban zöld hidrogén bekeverésével fokozatosan kiváltsák a gyártási folyamatok során használt tüzelőanyagot, hozzájárulva ezzel a CO2 kibocsátás csökkentéséhez.

A Wienerberger Zrt. 2023-ban indította el különleges hidrogén-tüzelési kísérleti projektjét a Miskolci Egyetem szakértőivel. Az együttműködés eredményeként a tiszavasvári téglagyárban megvalósított projekt úttörőnek és egyedülállónak számít a kerámiaiparban. A vállalat ambiciózus célja, hogy hosszú távon csökkentse a CO2-kibocsátást a téglagyártás mind a szárítási, mind az égetési lépésében, és fokozatosan kiváltsa a földgázt.

A kísérleti projekt első fázisa 2024 áprilisában zárult le. A munka előkészítéseként új biztonságtechnikai berendezéseket, a földgáz-hidrogén bekeverésére szolgáló bypass-csőágat, valamint egy szabályozórendszert is kiépítettek az üzemben. A hidrogént tartálykocsikból nyerték. A tesztüzem során a biztonságtechnikai elemek jól működtek, és sikerült hidrogénnel kiváltani az égetéshez használt földgáz 25%-át, a minőségellenőrök pedig nem tapasztaltak változást vagy minőségromlást a kész termékeknél.

– mondta a Wienerberger projektvezetője, Vaskó Péter, Országos termelési vezető.

„A Miskolci Egyetem, valamint az egyetem részéről a projektben résztvevő Anyag- és Vegyészmérnöki Kar kutatói számára is elsőrendű fontosságúak a klímavédelemmel, a klímasemlegesség felé történő elmozdulással, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos kutatásfejlesztési projektek. A laborunkban megkezdett hidrogéntüzelési kísérletek ipari léptékben történt megvalósítása számunkra is mérföldkőnek tekinthető ezen a területen. A Miskolci Egyetem vezetése továbbra is elkötelezett a klímavédelemmel kapcsolatos kutatások támogatása mellett. Az egyetem tudományos műhelyei így részt vállalnak a hidrogéntechnológia használatát elősegítő további fejlesztési lépésekben is”