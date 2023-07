Hazai innovációk 3D nyomtatással a nemzetközi NEXT 3D konferencián

Elindult a jegyértékesítés a szeptemberben Budapesten is megrendezésre kerülő NEXT 3D additív gyártástechnológiai konferenciára.

A szakmai nap során tucatnyi hazai mérnök és cégvezető osztja majd meg tapasztalatait és értékteremtő alkalmazási példáit a közönséggel. Foglalja le helyét most még Very Early Bird áron a next3d.hu weboldalon!

A NEXT 3D egyedülálló iparági találkozónak ígérkezik, amely az additív gyártás trendjeire, a területet megmozgató kérdésekre és a szakma valós gyakorlati példáira fókuszál a hazai ipar szakembereinek megszólaltatásával. A konferencia célja, hogy az adott országon belül az e területtel foglalkozó szakemberek elsőszámú találkozópontja legyen. A programot a nyomtatás mellett 3D szkennelési gyakorlatokhoz kapcsolódó előadások és élő munkafolyamat bemutatók is színesítik.

A NEXT 3D Csehországban már második éve került megrendezésre, 2023-ban pedig a pozitív visszhang nyomán budapesti helyszínnel is bővül az eseménysorozat. A next3d.hu-ra folyamatosan kerül fel a program és az előadók névsora, amiből már most látszik, hogy érdemes lesz részt venni ezen a szakmai napon.

Megszólalnak olyan autóipari gigavállalatok mérnökei, mint az Audi vagy a DANA Hungary, de számíthatunk előadókra a KKV szektorból, valamint egyetemi és technológiai szolgáltató szakemberek is beszámolnak a kutatásaikról, jó gyakorlataikról és tapasztalataikról. Az előadások mellett további rengeteg hasznos információval lehet majd gazdagodni a kapcsolódó 3D nyomtató és 3D szkenner kiállítás során, valamint a kávészünetek és a büféebéd networking lehetőségein keresztül. Ha a lebilincselő program nem lenne elég, az izgalmakat egy tombola is fokozza majd az esemény zárásaként, amely során 3D nyomtatót és 3D szkennert nyerhetnek azok, akik részt vesznek a rendezvényen. A tombola fődíja egy magyar fejlesztésű Craftbot Plus Pro 3D nyomtató lesz a CraftUnique Kft. felajánlásával.

A NEXT 3D konferencia olyan eseménynek ígérkezik, ami kihagyhatatlan azon hazai szakemberek számára, akik már foglalkoznak 3D nyomtatással vagy mostanában tervezik feltárni az additív technológiákban rejlő lehetőségeiket. Az eseménynek szeptember 12-én a Budapest Danubius Hotel Helia**** konferenciaszintje ad otthont. Foglalja le helyét július 31. előtt még Very Early Bird árakon a next3d.hu weboldalon!

