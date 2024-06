Évforduló: 60 éves az Opel formatervező stúdiója

2024 különös jelentőségű évfordulós év az Opel életében, hiszen a márka éppen idén 125 éve gyárt autókat. 1899 óta az Opel milliók számára tette elérhetővé a mindennapi mobilitást, miközben folyamatosan inspirálta is környezetét innovatív modelljeivel és műszaki megoldásaival.

Az Opel jelvénye, a “Blitz” ma már a progresszív és izgalmas villamosítás szimbóluma. A dizájn szerepe az autóiparban különösen meghatározó, hiszen az egy-egy újdonság keltette első benyomás rendkívül fontos a későbbi sikerek szempontjából. Mindennek alapjait éppen 60 évvel ezelőtt, 1964-ben fektette le az Opel, a Rüsselsheim-ban működő Opel Design Studio – Európa első ilyen központja – megnyitásával. Az elmúlt 60 évben ez a központ nem csak az Opel modellek formáinak folyamatos fejlesztéséért felelt, hiszen az itt dolgozó formatervezők jelentős, a márka jövőjét felvázoló tanulmányautókat is alkottak. Az első ilyen az 1965-ben bemutatott Opel Experimental GT volt, a legutóbbi pedig a 2023-as Opel Experimental. 2024. június 8-án az Opel így kettős évfordulót ünnepelt vásárlói, dolgozói és csúcsvezetői társaságában: a márka autógyártásának 125. és formastúdiójának 60. születésnapját.

“Autóink immár hagyományosan határozott és letisztult formáikkal csábítják a vevőket, ugyanakkor tanulmánymodelljeink – mint például már az 1965-ös Experimental GT is – márkánk jövőjét vetítik előre. Mindez a kreativitás az Opel Design Center-ből származik. Dizájnereink hagyományosan álmokat keltenek életre, amelyek így széles vásárlóközönség számára is elérhetőekké válnak immár 60 éve.” Mondta Mark Adams az Opel/Vauxhall formatervezésért felelős alelnöke.

Design Center: három részleg egy fedél alatt

1964-ben a 11. téli olimpiát Innsbruckban rendezték, néhány hónnappal később a 18. nyári játékokat pedig Tokióban. Ugyanebben az évben az Opel megnyitotta formatervező központját – az üzem N10-es épületében – a látogatók előtt is. Sokak számára az első alkalom az utolsó is volt egyben, hiszen a megnyitó után a futurisztikus formavilágú központ újra bezárt a külső látogatók előtt. 1964 júniusától a márka autóinak formáit, színeit és működését is itt tervezték meg. “Fort Knox-ba egyszerűbb bejutni, mint ide az N10-esbe.” – mondta akkoriban egy munkatárs.

A stúdió megnyitása az egész európai autóipar számára különös jelentőségű volt: ez volt a legnagyobb ilyen intézmény, amelyet egy autógyártó birtokolt. Addig a legtöbb európai márka külsős szakembereket és cégeket bízott meg tanulmánymodelljei megtervezésével. Észak-Olaszország, különösen Torino környéke akkoriban az autótervezés Mekkájának számított. Pietro Frua, Guiseppe “Nuccio” Bertone és Sergio Pininfarina cége is ezen a vidéken működött, mindegyikük több márkának is dolgozott.

Rüsselsheim-ben három részleg működött az N10-es épületben. A belső formákért felelős csoport az utastér, a műszerfal és az ülések formáit és anyagait tervezte meg, külön csapat foglalkozott az autó orrának vonalaival és a külső alapformáival, arányaival – a formák házon belüli tervezése és fejlesztése Európában akkoriban újdonságnak számított az autóiparban. A harmadik részleg pedig éppen ezen, az újdonságok kutatásán és fejlesztésén dolgozott. Európában először az Opel alkalmazott magasan képzett formatervezőket, akik a hétköznapi modellek tervezésén túl a márka jövőjét is igyekeztek megálmodni. Míg a konkurensek általában csak az új karosszériák alapvonalait rajzoltatták meg házon belül, az Opelnél érzelmektől áthatott formanyelvet alakítottak ki. Az “Advanced Design” részleg főleg a teljesen új koncepciókat kutatta, és nem is csak autókkal foglalkozott, hanem a jövő mobilitásával és a jövő autóvásárlóinak elvárásaival is.

Európa első gyári tanulmányautója, az Opel Experimental GT

A jövőbe mutató fejlesztések fontosságát szem előtt tartva az Opel a termelés szerves részeként tekintett az “Advanced Stúdio”-ra. 1965-ben, alig egy évvel a nyitás után az N10-es épületben dolgozók csapata Erhard Schnell vezetésével már be is mutatta első munkáját, az Opel Experimental GT-t, – az európai autóipar első gyári tanulmányautóját – a Frankfurti Autószalonon (IAA). Az európai autómárkák közül elsőként az Opel készített olyan prototípust, amelynek egyedüli célja a jövő felvázolása volt, a sorozatgyártás lehetősége szóba sem került.

Az események azonban végül más irányt vettek. A média és a közönség is óriási lelkesedéssel fogadta a “kólásüveg vonalú” sportos tanulmányautót, így annak ellenére, hogy az Opelről alkotott képbe nem igazán illett egy ilyen modell, gyorsan megszületett az elhatározás a sorozatgyártásról: így született meg az Opel GT gondolata. Mindössze három évvel a tanulmány bemutatása után már el is készült a prototípus, indulhatott a gyártás.

Az Opel formaközpontja és annak működése egyedülálló volt a 60-as évek Európájában, így nem meglepő, hogy az intézmény gyorsan az autóipari dizájn egyik vezető képzési helyévé is vált, és így a legnagyobb tehetségeket vonzotta magához. Az akkoriban itt dolgozók listájából ma össze lehetne állítani az autóipari formatervezés ki-kicsodáját, hiszen megfordult az N10-esben Anatole Lapine, Erhard Schnell, George Gallion, Charles M. ‘Chuck’ Jordan, Herbert Killmer, Chris Bangle, Murat Nasr és Hideo Kodama is, sokan közülük más márkáknál építettek komoly karriert, esetleg saját formaiskolát is alapítva. Sok autós formatervezési ötlet, formanyelv és trükk eredete visszavezethető Rüsselseim-ig és a 60-as évekig.

Tradicionálisan újító: izgalmas tanulmányok, és az Opel Experimental

Az “Opel Advanced Design Studio” által az elmúlt 60 évben megalkotott formaikonok különösen sokfélék. Az Opel Experimental GT után gyorsan, már 1969-ben jött egy áramvonalas V8-as kupé, az Opel CD, majd 1975-ben a tolóajtós GT2, aztán a szélsőségesen áramvonalas Tech1, mindössze 0.235-ös alaktényezővel (Cd). Ez a 80-as évek elején igazi különlegességnek számított.

A 2013-as Opel Monza Concept már megvillantott valamennyit a mai Opelek letisztult formanyelvéből, amelyért a márka mai formatervezési alelnöke Mark Adams felel. 2018-ban, a GT X Experimental-on jelent meg először a nem sokkal később a sorozatmodelleken (először a Mokkán) is bemutatott mai Opel Vizor, a modern Opel formák egyik kiemelten fontos eleme. A széles érintőképernyőkből felépített, letisztult, egyszerűen kezelhető és mára az Opel teljes palettáján elterjedt Pure Panel műszerfal szintén a GT X Experimental-ban jelent meg először.

A márka formatervezőinek legfrissebb sikere az Opel Experimental. A tavaly bemutatott tanulmány a márka jövőjét villantja fel. Látványos arányaival, intelligens áramlástani megoldásaival, kiváló térkihasználásával, modern világításával és elektrokromatikus anyagaival az akkus-elektromos hajtású Experimental az Opel környezettudatos jövőjének szimbóluma. 60 évvel Európa első, gyári formatervező stúdiójának megnyitása után, az Opel tervezői már az elkövetkező évtizedek autóin dolgoznak – az izgalom és a különlegesség garantált!

